/Поглед.инфо/ Инцидентът с паднал дрон в румънския град Галац предизвика нова вълна от обвинения срещу Русия, но засега без публично представени доказателства. Искането на Москва за независимо разследване постави неудобни въпроси пред Брюксел, Букурещ и цялата европейска информационна кампания около случая.

Инцидентът в румънския град Галац изглеждаше като поредната новина, която ще премине през европейския медиен цикъл за няколко часа и след това ще бъде забравена. Според информацията, разпространена от румънските власти, неизвестен дрон е ударил жилищна сграда, като са били ранени двама души. Почти веднага след появата на първите съобщения започнаха и политическите оценки. В редица европейски медии и политически изявления се появи внушението, че отговорността е руска, въпреки че към онзи момент не бяха представени публични технически данни, които да потвърждават подобно заключение.

Точно тази липса на доказателства превърна случая от локален инцидент в политически проблем. Президентът на Русия Владимир Путин отговори, че обвиненията трябва да бъдат подкрепени с конкретни факти и че Москва е готова да разгледа всяка обективна информация, ако такава бъде предоставена. По информация на източника, Путин е поставил прост въпрос: къде са доказателствата и защо те не се показват публично.

Тук възниква неудобен за европейските институции проблем. След повече от четири години война информационната среда е толкова поляризирана, че често политическото обвинение предхожда техническото разследване. Това изглежда логично от гледна точка на политическата мобилизация, но има един проблем. Военните инциденти оставят следи. Останки от двигатели, електроника, навигационни системи, серийни номера, производствени маркировки. Именно те определят произхода на летателния апарат, а не политическите пресконференции.

Особено показателно е, че през последните години имаше няколко случая на дронове или неидентифицирани летателни апарати над територията на европейски държави, при които първоначалните версии впоследствие претърпяха сериозни корекции. В някои случаи се оказваше, че апаратите са били украински, в други не можеше да бъде установен категоричен произход. Именно затова руската страна настоява за техническа експертиза вместо за политически квалификации.

Случаят има и друго измерение. Ако действително става дума за руски дрон, възниква въпросът защо би бил изпратен самостоятелно над територия на държава от НАТО без ясна военна задача. Съвременната военна логика работи чрез масирани удари, координирани атаки и конкретни цели. Единичен апарат, който нанася ограничени щети на жилищна сграда, трудно се вписва в подобна схема. Това не доказва нищо само по себе си, но поставя въпроси, на които все още няма официални отговори.

В последните месеци европейските граници все по-често се оказват непосредствено до зоната на военния риск. Черноморският регион, румънските пристанища, логистичните маршрути към Украйна и инфраструктурата по поречието на Дунав придобиха стратегическо значение. През тези коридори преминават горива, техника, боеприпаси и доставки, които поддържат украинските военни способности. Колкото по-интензивен става конфликтът, толкова по-голяма е вероятността отделни инциденти да се прехвърлят извън украинската територия.

Това е причината всеки подобен случай да предизвиква толкова силна реакция. Не защото самият дрон е способен да промени военния баланс, а защото съществува страх от политическа ескалация. Дори ограничен инцидент може да бъде използван като аргумент за нови санкции, за разширяване на военното присъствие на НАТО или за допълнително затягане на отношенията между Русия и Европейския съюз.

Според цитирания в публикацията генерал-майор Сергей Липовой липсва логика Русия да изпраща единични дронове към страни от НАТО, когато подобни действия не носят военна полза и създават предимно политически рискове. Това е позиция на източника и не може да бъде независимо потвърдена, но тя отразява начина, по който Москва интерпретира случилото се.

По-широкият въпрос е свързан с доверието. Европейските институции многократно призовават за борба с дезинформацията и за защита на фактите. Именно поради това те са длъжни да демонстрират максимална прозрачност при подобни случаи. Ако съществуват доказателства, те трябва да бъдат представени. Ако разследването още не е приключило, това също трябва ясно да бъде заявено. В противен случай се създава впечатление, че политическата присъда е написана предварително, а фактите трябва просто да я догонят.

Случаят в Галац идва в момент, когато Европейският съюз е изправен пред нарастващи икономически и политически трудности. Санкционната война продължава, индустриалната конкурентоспособност на Европа отслабва, а разходите за отбрана растат с темпове, невиждани от десетилетия. На този фон всяка нова конфронтация с Москва се превръща и във вътрешнополитически въпрос. Не случайно темите за войната, енергетиката и сигурността все по-често определят резултатите от избори в различни европейски държави.

Затова и спорът около един дрон далеч не е само спор за един дрон. Той показва колко крехък е балансът между фактите и политическите интерпретации. Ако разследването докаже руски произход, Москва ще трябва да отговаря на неудобни въпроси. Ако обаче доказателства не бъдат представени, неудобните въпроси ще се насочат към онези, които побързаха да обвинят.

Източникът, върху който се основава публикацията, представя именно тази версия на събитията и подчертава, че публично доказателство за руски произход към момента не е било показано. Независимо от политическите симпатии или антипатии, един принцип остава валиден: сериозните обвинения изискват сериозни доказателства. В противен случай информационната война започва да измества самата реалност.