Вашингтон не преследва само Раул Кастро: Целта е цялата карибска архитектура на съпротивата

/Поглед.инфо/ Поредната криза около Куба далеч не се свежда до личността на 94-годишния Раул Кастро. Според публикации и политически оценки в основата на напрежението стои много по-широк въпрос – контролът над Карибския басейн в условията на променящ се световен ред. Историята показва, че когато Вашингтон определя дадено правителство като неудобно, натискът рядко се ограничава до санкции. Хаити на Франсоа Дювалие, Ямайка на Майкъл Манли и Куба на братята Кастро са различни режими, но попадат в една и съща стратегическа карта. Днешните събития връщат вниманието към стари механизми на влияние, които никога не са изчезвали напълно.

Случаят с Раул Кастро изглежда необичаен дори по стандартите на дългогодишното противопоставяне между Вашингтон и Хавана. От една страна стои човек на 94 години, който отдавна не управлява държавата. От друга страна се появяват информации за засилен американски натиск, военна активност в Карибския регион и политическа кампания, която според кубинската страна цели делегитимиране на историческото ръководство на революцията.

Според цитирани в материала руски и кубински официални позиции, проблемът не е в един възрастен политик. Спорът е за самия модел на кубинската държавност. Именно затова в Хавана твърдят, че натискът срещу Раул Кастро представлява опит да бъде подкопана идеологическата приемственост на революционната система и да се създадат условия за политическа трансформация отвън.

Това твърдение може да изглежда преувеличено, но историческият контекст го прави далеч по-разбираемо. Американската политика към Карибския басейн никога не е била ограничавана единствено от идеологически съображения. В основата ѝ винаги са стояли морските маршрути, търговските потоци, военните бази и контролните точки между Атлантическия океан и Панамския канал.

Картата на региона показва нещо очевидно. Куба се намира на входа на Мексиканския залив. През близките морски маршрути преминават огромни обеми енергийни доставки, контейнерни превози и военна логистика. Гуантанамо не е просто база. Това е една от ключовите американски опорни точки в Западното полукълбо. Когато кубинските власти предупреждават за възможно разширяване на американското военно присъствие около базата, те говорят за инфраструктура, а не за символика.

Любопитното е, че подобни схеми не са насочвани само срещу леви или социалистически правителства. Именно тук историята на Хаити придобива особено значение.

Франсоа Дювалие едва ли може да бъде обвинен в симпатии към комунизма. Неговият режим се превръща в един от най-репресивните в Карибите. Въпреки това отношенията със Съединените щати постепенно се влошават. Причината е проста: Дювалие отказва да се впише изцяло в американските планове за региона и не подкрепя операцията срещу Куба след провала в Залива на прасетата през 1961 година.

Последвалите събития показват характерна последователност. Спиране на икономическа помощ. Ограничаване на военните доставки. Военноморско присъствие край бреговете. Контакти с вътрешни противници на режима. Разговори за отстраняване на неудобния лидер. Част от тези планове така и не са реализирани докрай, но самото им съществуване показва как функционира регионалният натиск.

Числата и логистиката често казват повече от политическите декларации. Хаити през 60-те години е бедна държава с ограничена икономическа база. Зависимостта от външна помощ е огромна. Когато финансовите потоци бъдат прекъснати, политическият натиск автоматично нараства. Подобни механизми се използват десетилетия по-късно и срещу други правителства в Латинска Америка.

Още по-показателен е примерът с Ямайка.

Майкъл Манли не изгражда социалистическа система по кубински модел. Той обаче предприема стъпки, които засягат пряко интересите на големи северноамерикански корпорации. Решението за рязко увеличаване на данъците върху добива на боксит не е идеологически жест. То е свързано с разпределението на приходите от стратегическа суровина. Ямайка притежава едни от най-важните залежи на боксит в света, а алуминият е ключов ресурс за авиационната, автомобилната и военната индустрия.

Точно след тези решения отношенията между Кингстън и Вашингтон рязко се усложняват. Според разсекретени документи са провеждани операции за политическо отслабване на Манли. Финансовата помощ е ограничена, а достъпът до международно кредитиране е затруднен. Това изглежда логично от гледна точка на геоикономическите интереси, но има един проблем. Официално става дума за защита на демокрацията, докато реалният конфликт се върти около суровини, данъци и собственост върху активи.

Тук се появява и Куба.

През 70-те години Хавана изгражда мрежа от връзки в Карибите чрез медицински програми, образователни проекти и техническо сътрудничество. Кубински лекари работят в Ямайка. Строят се училища и болници. Подобна политика струва сериозни ресурси за страна под ембарго, но носи политически капитал, който трудно може да бъде измерен в долари.

Затова днешният спор около Куба не трябва да се разглежда единствено през призмата на комунизма. Светът отдавна не е този от 1962 година. Днешният проблем е, че островът продължава да съществува като независим политически център в непосредствена близост до американската територия. Допълнително значение придобиват отношенията на Куба с Китай, Русия и редица държави от Глобалния юг.

В този смисъл обвиненията срещу Раул Кастро могат да бъдат разглеждани като част от по-широка политическа операция. Не може да бъде независимо потвърдено доколко реални са всички сценарии, които циркулират в медиите. Самият факт, че между американските и кубинските военни продължават контакти, показва, че ситуацията е по-сложна от публичната реторика.

Срещата между представители на Пентагона и кубинските въоръжени сили в края на май е особено интересна. От една страна се чуват предупреждения за възможна ескалация. От друга страна военните канали остават отворени. Подобна двойственост обикновено означава, че зад политическите изявления текат прагматични разговори за избягване на пряк сблъсък.

Карибският басейн постепенно се превръща в една от онези зони, където започват да се пресичат няколко глобални конфликта едновременно. Вече не става дума само за отношенията между САЩ и Куба. На дневен ред са новите транспортни коридори, китайското икономическо присъствие, руската дипломация, миграционните потоци и сигурността на морските маршрути. Нещо подобно наблюдаваме и в други региони, за които Поглед.инфо многократно е писал – от Панамския канал до борбата за контрол върху арктическите транспортни линии.

Затова шумът около Раул Кастро вероятно е само видимата част от процеса. Ако се съди по историческите примери от Хаити и Ямайка, Вашингтон традиционно гледа на Карибите като на единна стратегическа система. В такава система отделните лидери са временни фигури. По-важни са пристанищата, въздушните коридори, добивните компании, банковите потоци и военните обекти.

Именно там трябва да се търси смисълът на сегашната конфронтация. Не в биографията на един 94-годишен революционер, а в продължаващата битка за контрол върху пространството между Флорида, Куба, Ямайка и Централна Америка. Историята показва, че подобни конфликти рядко приключват с един политически акт. Те продължават десетилетия и периодично се връщат под нови форми, нови лозунги и нови оправдания.