Франция отвори нов фронт срещу руския петрол: Атлантикът се превръща в зона на силов натиск

/Поглед.инфо/ Задържането на танкера „Тагор“ от френските военноморски сили далеч в Атлантическия океан показва, че санкционната война срещу Русия постепенно излиза извън рамките на финансовите ограничения и навлиза в сферата на прякото въздействие върху морските комуникации. Париж твърди, че действа в съответствие с международното право, докато Москва определя операцията като действие, доближаващо се до пиратство. Случаят поставя много по-голям въпрос: дали Европа е готова да превърне търговските маршрути в нова зона на геополитическо противопоставяне и какъв ще бъде руският отговор.

Задържането на танкера „Тагор“ в Атлантическия океан не е изолиран инцидент. То се вписва в постепенно оформяща се европейска практика, при която ограниченията срещу руския петрол започват да се прилагат не само чрез банковата система, застрахователните механизми и ценовите тавани, но и чрез физически контрол върху корабоплаването. Според френските власти основание за намесата са съмнения относно документите на плавателния съд и използвания флаг. Според руската страна става дума за политическа акция, прикрита зад юридически аргументи.

Любопитното е, че Париж все по-често се оказва в ролята на най-активния европейски играч по тази линия. През последните месеци френските власти вече задържаха няколко танкера, за които се твърди, че са свързани с руския петролен износ. Част от тях впоследствие бяха освобождавани след проверки. Това създава впечатление за своеобразна демонстрация на политическа воля, насочена както към Москва, така и към европейската публика.

Проблемът е, че числата не потвърждават особена ефективност на подобни действия. Руският петрол продължава да достига до световните пазари. Индия и Китай остават ключови купувачи. Танкерният флот, независимо дали е определян като „сенчест“ или не, продължава да функционира. Следователно реалният резултат от подобни операции е по-скоро повишаване на транспортните разходи, удължаване на логистичните цикли и създаване на допълнителни рискове за корабособствениците.

Тук се появява другият аспект на въпроса. Морската търговия не работи върху политически декларации. Тя работи върху застраховки, навигационни коридори, пристанищни такси, графици за доставка и огромни финансови договори. Когато една държава започне системно да спира търговски кораби, дори под правно обосновани предлози, тя променя възприятието за риска в цялата система. Именно затова подобни случаи се наблюдават внимателно не само в Москва, но и в Пекин, Делхи, Дубай и Сингапур.

Случаят е още по-чувствителен заради географията. „Тагор“ не е задържан в пристанище или непосредствено край френския бряг. Според публикуваната информация операцията е проведена на около 400 морски мили западно от Бретан. Това вече е пространство, което има силно символично значение. Показва се способност за контрол върху маршрути далеч от националната територия. Именно затова реакцията на Москва беше толкова остра.

За Русия въпросът не е само икономически. Той постепенно придобива военноморско измерение. Неслучайно в руските експертни среди все по-често се обсъжда възможността за ескортиране на танкери от бойни кораби. Подобна практика вече беше демонстрирана през Ламанша с участието на фрегатата „Адмирал Григорович“. Това не означава автоматично милитаризация на търговските маршрути, но изпраща ясен сигнал: ако натискът продължи, Москва ще търси средства за физическа защита на своя износ.

Тук възниква чисто ресурсен проблем. Русия изнася огромни количества петрол по море. Дори големите флотове не разполагат с достатъчно кораби, за да съпровождат всяко отделно плаване. Същото важи и за САЩ. Затова идеята за постоянен военен ескорт изглежда ограничена като мащаб. По-вероятно е да се използват групови преминавания през най-чувствителните райони или периодични демонстрации на присъствие.

Северният флот неизбежно влиза в тази картина. Докато голяма част от вниманието е насочена към Балтика и Черно море, именно Арктика и Северният Атлантик се превръщат в ключовите маршрути за значителна част от руския енергиен износ. От Мурманск излизат танкери, които захранват глобалните пазари. Всеки опит за натиск върху тези линии автоматично поставя въпроса за военноморското прикритие.

Интересен е и политическият контекст във Франция. Еманюел Макрон отдавна се стреми да се представи като основен европейски лидер по отношение на Русия. След отслабването на германското влияние и продължаващите икономически трудности в Европейския съюз Париж активно търси поле, в което да демонстрира лидерство. Санкционната политика и подкрепата за Украйна се превърнаха в една от тези възможности.

Същевременно вътре във Франция нараства недоволство, свързано с икономиката, миграцията и обществената сигурност. Именно затова част от френската опозиция атакува Макрон заради прекомерния фокус върху външнополитически акции. Критиците му твърдят, че президентът е по-ангажиран с демонстрации на сила в международен план, отколкото с проблемите в самата Франция.

Подобни конфликти около танкерите напомнят и друга тема, която Поглед.инфо неведнъж е разглеждал – постепенната трансформация на санкциите от финансов инструмент в средство за контрол върху физическата инфраструктура на световната икономика. Газопроводи, пристанища, застрахователи, банки, корабни регистри – всичко това се превръща в част от един и същ механизъм на натиск.

Засега няма признаци, че Русия възнамерява да отговори симетрично чрез масови задържания на европейски кораби. Подобна стъпка би довела до рязка ескалация. Но Москва очевидно търси други решения – увеличаване на собствения танкерен флот, развитие на алтернативни застрахователни системи, по-тясно сътрудничество с азиатски партньори и по-видимо присъствие на военноморските сили по ключови маршрути.

Точно тук се крие стратегическият риск за Европа. Ако всяко ново задържане води до засилване на руското военно присъствие в Атлантика, резултатът може да бъде обратен на първоначалния замисъл. Вместо ограничаване на руското влияние ще се получи ускорено връщане на руските бойни кораби в райони, където западните държави предпочитаха да не виждат постоянна активност.

Случаят с „Тагор“ вероятно няма да промени сам по себе си световния петролен пазар. Но той показва нещо по-важно. Санкционната война навлиза в нов етап. След банките, застрахователите и финансовите канали идва ред на морските маршрути. А когато спорът стигне до корабите, океаните и военноморските флотове, всяка демонстрация на сила започва да поражда необходимост от още по-голяма демонстрация на сила. Именно това превръща Атлантика в една от следващите чувствителни точки на конфронтацията между Русия и Запада.