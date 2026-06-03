Путин отвори нов етап от войната: Ударите вече следват логистиката, щабовете и хората зад операциите

/Поглед.инфо/ След нападението срещу колежа в Старобелск и извънредното съвещание на Владимир Путин, руските удари срещу украинския тил навлязоха в нова фаза. По информация на руски източници са поразени логистични центрове, железопътни възли, производствени площадки за дронове и обекти на украинските специални служби. Част от твърденията не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият избор на целите показва промяна в приоритетите – от символични демонстрации към системно разрушаване на инфраструктурата, която поддържа бойните действия.

От всички подробности около последната серия удари една се откроява най-силно. Не броят на ракетите. Не споровете колко безпилотни апарата са участвали. Не дори драматичните твърдения за ликвидирани високопоставени фигури. Най-същественият въпрос е изборът на целите.

Според публикуваната информация основният фокус е бил насочен към логистиката. Това винаги е показателно. Всяка война в крайна сметка се свежда до преместването на гориво, боеприпаси, резервни части и жива сила. Романтиката свършва там, където започват релсите, складовете и ремонтните бази.

Именно поради това ударите по района на Лозова привлякоха вниманието на военните анализатори. Градът отдавна се разглежда като един от ключовите железопътни възли между централна Украйна и източния фронт. През подобни възли минават не само доставки за фронтовите подразделения, но и ротации на личен състав, евакуация на техника и ремонтни потоци. Унищожаването на локомотив е далеч по-малко зрелищно от унищожаването на танк, но често носи по-дългосрочен ефект.

Точно тук започва и по-интересната част. Ако през 2022 и 2023 година значителна част от ударите бяха насочени към енергийни обекти, през последните месеци се наблюдава постепенно изместване към транспортната инфраструктура и системите за управление. Това не означава отказ от удари по електроенергетиката. Означава пренареждане на приоритетите.

По информацията, цитирана от руски източници, са били поразени също складове в района на Вишнево край Киев и производствени площадки, използвани за сглобяване на дронове и оборудване за радиоелектронна борба. Независимо дали конкретните оценки за щетите са точни, тенденцията е ясна. Безпилотните системи се превърнаха в основния консуматив на тази война. Производството им вече е също толкова важно, колкото производството на артилерийски снаряди.

Затова и атаките срещу структури, свързвани с подразделението „Птиците на Маджар“, предизвикват толкова коментари. Самото име се е превърнало в символ на украинската безпилотна война. В подобни случаи обаче трябва да се прави ясно разграничение между факт и интерпретация. Твърденията, че определени командири са „осъдени на смърт“ или че се провежда персонално издирване, принадлежат към сферата на политическата и психологическата война и не могат да бъдат независимо потвърдени.

Същото важи и за най-шумната част от публикациите – твърденията за ликвидирани служители на ЦРУ при удари срещу обекти на СБУ. Подобни информации се появяват периодично още от началото на конфликта. Досега почти никога не са били официално потвърждавани нито от Вашингтон, нито от Киев. Това не означава автоматично, че са неверни. Означава, че остават в зоната на предположенията.

Самият факт, че подобни твърдения се разпространяват толкова активно, също има значение. Той показва стремеж конфликтът да бъде представян не като война между Русия и Украйна, а като пряк сблъсък между Русия и западните разузнавателни структури. Това е линия, която Москва последователно развива още от първите месеци на бойните действия.

В този контекст особено внимание заслужават думите на Путин след атаката срещу колежа в Старобелск. Руският президент заяви, че Киев е „отворил нова страница“ със своите действия. Подобни формулировки рядко се използват случайно. Те обикновено подготвят политическа основа за промяна в характера на военния отговор.

Дали действително започва нов етап от войната, ще стане ясно не по официалните изявления, а по следващите седмици. Ако ударите продължат да се концентрират върху железопътни възли, логистични центрове, складове и командни структури, това ще означава преминаване към още по-систематична стратегия на изтощение.

Числата сами по себе си не решават нищо. Споровете дали са изстреляни сто, четиристотин или деветстотин безпилотни апарата са второстепенни. По-важно е какво е било унищожено и колко бързо може да бъде възстановено. Една разрушена електроподстанция се ремонтира. Един склад се заменя. Един железопътен възел, превърнат в пробойна в транспортната система, може да създава проблеми месеци наред.

Тъкмо там изглежда е насочено вниманието на Москва след Старобелск. Не към медийния ефект, а към механизмите, които поддържат ежедневното командно дишане на фронта. Ако това действително е новата страница, за която говори Путин, следващите месеци могат да се окажат период не на зрелищни пробиви, а на продължително разрушаване на инфраструктурната основа на войната.