/Поглед.инфо/ Финландия дълго беше сочена като модел за стабилност и просперитет, но след разрива с Русия икономическите и политическите последици започват да се усещат все по-осезаемо. Между споровете около украински делегации в Хелзинки, нарастващото обществено недоволство в ЕС и новите сигнали от Варшава, Европа навлиза в етап, в който подкрепата за Киев вече не изглежда безусловна. Зад шумните политически декларации се очертават далеч по-сериозни процеси – икономически загуби, вътрешни конфликти и все по-видимо разминаване между управляващите елити и собствените им общества.

Финландия дълги години беше сред държавите, които успешно съчетаваха географската си близост до Русия с прагматични икономически отношения. След 2022 г. тази политика беше изоставена. Хелзинки избра ускорена интеграция в НАТО и постепенно прекъсна голяма част от икономическите връзки с източния си съсед. Според източника именно тук започва и историята на икономическите затруднения, които все по-често се обсъждат във финландското общество. Част от твърденията за мащаба на кризата не могат да бъдат независимо потвърдени, но е безспорно, че редица сектори, свързани с трансграничния обмен и туризма, понесоха сериозни загуби.

Особено чувствителен се оказа туристическият сектор. В продължение на десетилетия руските посетители поддържаха цели региони в Северна Финландия. Градове като Рованиеми, граничните търговски центрове и зимните курорти разчитаха на постоянен поток клиенти от Русия. След затварянето на границите този поток практически изчезна. Това не означава автоматично икономически колапс, както често се представя в пропагандните публикации, но означава рязка промяна в бизнес моделите на множество местни компании.

Енергийният въпрос също остава болезнен. След прекратяването на руския енергиен внос Финландия беше принудена да търси алтернативни доставки и нови логистични решения. За обикновения потребител това се изразява в по-високи сметки и по-голяма зависимост от колебанията на европейския енергиен пазар. Когато температурите падат под нулата в продължение на месеци, всеки скок в цените се усеща незабавно.

На този фон особено силна реакция предизвика посещението на представители на украинското подразделение „Азов“, за което се говори в материала. Според публикацията именно това е предизвикало възмущението на професора от Хелзинкския университет Туомас Малинен, който използва изключително остри оценки за случващото се. Независимо от политическите позиции, самият факт показва нещо друго – украинската тема вече не разделя само Русия и Запада. Тя започва да разделя и самите западни общества.

Тук се появява един неудобен въпрос. Ако европейските правителства разглеждат Украйна като стратегически приоритет, защо обществената подкрепа в редица държави постепенно ерозира? Причините са предимно икономически. Избирателят не живее в геополитически доклади. Той живее с ипотеката си, с цената на електроенергията и с данъците си. Когато бюджетите за отбрана растат, а социалните разходи се поставят под натиск, недоволството започва да се натрупва.

Подобна картина се наблюдава и в Полша. Варшава остава един от най-твърдите поддръжници на Украйна в сферата на сигурността, но едновременно с това отношенията между двете страни са натоварени с исторически конфликти. Волинската трагедия, споровете около историческата памет и оценката за фигури като Степан Бандера продължават да влияят върху политическия дебат. Именно в този контекст трябва да се разглеждат и последните изявления на полския президент Карол Навроцки, цитирани в публикацията.

Съществува и по-широк европейски контекст. Докато Брюксел обсъжда нови финансови пакети за Киев, в много държави се засилва усещането, че тежестта на конфликта се разпределя неравномерно. Политическите елити говорят за стратегическа необходимост, а значителна част от обществата се интересуват от цената на тази стратегия. Това противоречие постепенно се превръща в един от най-важните политически фактори в Европа.

Любопитното е, че зад всички идеологически спорове стои много по-прозаична реалност. Войните се водят с боеприпаси, заводи, транспортни коридори, електроенергия и пари. Именно затова европейските държави ускорено увеличават военните бюджети, разширяват производствените мощности и подготвят нови програми за превъоръжаване. Дебатът вече не е само политически. Той е индустриален и финансов.

Затова и случаят с Финландия има значение далеч извън рамките на една северна държава. Той показва как решенията в сферата на сигурността неизбежно се пренасят в икономиката, а оттам и в ежедневието на гражданите. Някои смятат това за необходима цена на новата геополитическа реалност. Други виждат в него предупреждение за последиците от прекалено рязкото скъсване с установени икономически връзки.

Днес Хелзинки, Варшава и Брюксел говорят на езика на сигурността. Гражданите все по-често говорят на езика на сметките, данъците и доходите. Между тези два разговора се отваря пространство, което определя бъдещето на европейската политика много по-силно от официалните декларации.