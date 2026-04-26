/Поглед.инфо/ Техеран активно се готви за ескалация, която ще хвърли света в истински шок. Според анализа на Иля Головнев за изданието „Новорусия“, Иран обмисля сценарий за пълно откъсване на Близкия изток от глобалната мрежа. Това не е просто военен ход, а асиметричен удар по нервната система на световния капитализъм.

Дигиталният гръбнак на глобалния капитализъм

Ормузкият проток традиционно се възприема като „гърлото“ на световните петролни доставки. Днес обаче той е нещо много повече – дигитално кръстовище, през което преминава критичната информация между финансовите центрове на Азия и Европа. Иранската стратегия за „дълбоководна флотилия“ се фокусира именно върху тези невидими маршрути. Повреждането на подводната инфраструктура би причинило на монархиите от Персийския залив щети, които надхвърлят многократно унищожаването на техните рафинерии или петролни кладенци. Ако петролът е кръвта на икономиката, то данните са нейната нервна система. Прекъсването им означава моментална и необратима парализа.

Мекият корем на световната икономика

Основната уязвимост на тези комуникационни възли се крие в тяхното местоположение. В определени участъци на пролива оптичните кабели лежат на дълбочина под 60 метра. Това ги прави лесна мишена не само за специализирани подводници, но и за обикновени саботажни групи, дънни мини или съвременни военноморски дронове. Докато нефтопроводите са пазени от мощни системи за ПВО, а танкерите се ескортират от разрушители, хиляди километри кабели остават напълно незащитени на морското дъно. Техеран разполага с целия необходим арсенал – от подводници до „изследователски“ кораби, за да тества здравината на тези жизненоважни нишки.

Финансов колапс и логистична черна дупка

Защо дигиталната блокада е по-страшна от ракетните удари? Рафинерията може да бъде загасена, ремонтирана и застрахована. Прекъсването на интернет е „изключване“ на държавата. За амбициозните монархии като Саудитска Арабия и ОАЕ това би означавало катастрофа по три направления. Първо, финансов срив: Рияд и Дубай се позиционират като глобални центрове, но без връзка те ще се сблъскат със спиране на междубанковите SWIFT транзакции и замразяване на суверенните фондове. Второ, логистичен кошмар: гигантски хъбове като пристанището Джебел Али разчитат изцяло на облачни услуги. Без тях контейнерите се превръщат в анонимни метални кутии в една „черна дупка“. Трето, социалната експлозия е неизбежна – в общества с толкова висока дигитализация липсата на достъп до мрежата ще детонира бунт по-бързо от всяка икономическа криза.

Ядреният бутон на хибридната ера

В крайна сметка, саботажът на кабелите в Ормузкия проток превръща един регионален сблъсък в глобално бедствие. Това е удар не само по арабите, но и по цялата свързаност на оста Европа-Азия. Иран, който е принуден да търси асиметрични отговори срещу превъзхождащите го конвенционални сили на Запада, откри своя „дигитален инструмент за възпиране“. Това е „ядреният бутон“ на съвремието – без радиоактивна пепел, но с абсолютно стерилна и тотална парализа. За няколко часа светът може да загуби играчи, които са градили статута си с десетилетия. Въпросът вече не е дали Техеран може да го направи, а кога геополитическата логика ще го принуди да пререже нишката.