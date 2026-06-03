Българският вицепремиер: Правителството има силна политическа воля да заздрави сътрудничеството и да отвори нова страница във взаимоотношенията с КНР

/Поглед.инфо/ Това заяви българският вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на съвместен българо-китайски търговско-инвестиционен форум, организиран от посолството на КНР в София и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Вицепремиерът бе категоричен, че трябва да се търсят възможности за сътрудничество от взаимен интерес между двете страни. „Необходимо е с общи усилия да бъдат насърчавани и директните инвестиции, освен ръста в търговията“, добави още вицепремиерът. Заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов изрази от своя страна увереност, че сътрудничеството между България и Китай има значителен потенциал и че може заедно да бъдат реализирани проекти, които ще създадат работни места и много висока добавена стойност. Той подчерта в словото си при откриване на събитието, че България предлага не просто място за инвестиции, а партньорство. „Ние предлагаме стабилност, достъп до европейския пазар, конкурентни разходи, квалифицирани кадри и индустриална и институционална подкрепа“ подчерта той и се обърна към китайските бизнес-представители, участници във форума с думите: “За китайските компании в България можем да предложим стратегическо предимство - възможност за локализиране на вашите производства в рамките на Европейския съюз,“ По думите му, това ще позволи на китайския бизнес пряк достъп до европейски пазари, по-кратки логистични вериги, по-висока устойчивост на доставките и конкурентно позициониране.

От своя страна, Н. Пр. Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик на КНР в България отбеляза, че това е първото събитие в сферата на бизнеса, което се организира съвместно между двете държави след встъпването на власт на новото българско правителство и има за цел да го подкрепи в създаването на стабилна бизнес среда, „…като цели да използва благоприятния, попътен източен вятър на настоящия момент, за да насърчи прагматичния обмен и установяването на контакти между китайските и българските предприятия“. Тя припомни, че неотдавна редица водещи китайски производители на концептуални автомобили посетиха България на проучвателни визити, допълвайки, че български компании също активно внедряват китайски електрически автомобили.

„България има изразени предимства в географско отношение. Инвестиционното сътрудничество на Китай в България отбелязва радващ напредък в области като автомобилостроене и авточасти, енергетика, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство и други“, заяви още китайският първи дипломат.