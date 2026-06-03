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Поглед към Китай

Китай е открил 80 нови международни въздушни товарни маршрута

/Поглед.инфо/ По статистика на Отдела за въздушна логистика към Китайската федерация за логистика и снабдяване, към 31 май тази година в страната са открити общо 80 нови международни въздушни маршрута за превоз на товари, като седмичното количество на полетите в две посоки се е увеличило с над 180.

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Китай е открил 80 нови международни въздушни товарни маршрута
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По отношение на структурата на маршрутите, 35 са към Европа, 33 към Азия, 10 към Северна Америка, 1 към Южна Америка и 1 към Африка. В структурата на товарите преобладават стоките от трансграничната електронна търговия, високотехнологичната промишленост с висока добавена стойност и пресни продукти.

Непрекъснатото увеличаване на международните въздушни товарни маршрути не само осигурява безпрепятствени глобални логистични канали и стабилизира веригите на производството и доставки, но и подпомага износа на китайски стоки.

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Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
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Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.