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България

Ген. Шивиков: Европа върви към война с Русия, а България вече плаща цената

/Поглед.инфо/ Генерал Димитър Шивиков прави тревожен анализ на идеите за разполагане на ядрени оръжия в Източна Европа, предупреждава за риск от нова Карибска криза и коментира опитите за създаване на френски ядрен чадър над Европа. Той разказва за посещението си в Русия, за впечатленията си от Москва и Санкт Петербург, за отношението към България и за това защо според него Европа съзнателно се движи към опасна конфронтация. В разговора генералът оценява и първите седмици от управлението на Румен Радев, като поставя въпроса дали новата власт ще оправдае огромните обществени очаквания.

д-р Владимир Трифонов 7014 прочитания

Генерал Димитър Шивиков гостува във втората част на разговора с Владимир Трифонов, за да анализира най-опасните процеси в международната политика. Темите включват възможно разполагане на американско ядрено оръжие в Европа, френския ядрен чадър, отношенията между Русия, САЩ и Китай, както и риска от нова стратегическа конфронтация.

Генералът споделя личните си впечатления от посещението в Русия по повод честванията на Деня на Победата и прави сравнение между официалния медиен образ на страната и това, което е видял на място.

В края на разговора Шивиков коментира първите стъпки на кабинета на Румен Радев, противоречивите сигнали към българското общество и предизвикателствата пред новото управление.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Mn4wWRczPbI&t=2s

#Шивиков #Русия #НАТО #РуменРадев #Путин #Геополитика #Европа #България

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Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.