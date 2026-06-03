Ген. Шивиков: Европа върви към война с Русия, а България вече плаща цената

/Поглед.инфо/ Генерал Димитър Шивиков прави тревожен анализ на идеите за разполагане на ядрени оръжия в Източна Европа, предупреждава за риск от нова Карибска криза и коментира опитите за създаване на френски ядрен чадър над Европа. Той разказва за посещението си в Русия, за впечатленията си от Москва и Санкт Петербург, за отношението към България и за това защо според него Европа съзнателно се движи към опасна конфронтация. В разговора генералът оценява и първите седмици от управлението на Румен Радев, като поставя въпроса дали новата власт ще оправдае огромните обществени очаквания.

Генерал Димитър Шивиков гостува във втората част на разговора с Владимир Трифонов, за да анализира най-опасните процеси в международната политика. Темите включват възможно разполагане на американско ядрено оръжие в Европа, френския ядрен чадър, отношенията между Русия, САЩ и Китай, както и риска от нова стратегическа конфронтация.

Генералът споделя личните си впечатления от посещението в Русия по повод честванията на Деня на Победата и прави сравнение между официалния медиен образ на страната и това, което е видял на място.

В края на разговора Шивиков коментира първите стъпки на кабинета на Румен Радев, противоречивите сигнали към българското общество и предизвикателствата пред новото управление.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Mn4wWRczPbI&t=2s

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