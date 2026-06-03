Ген. Шивиков: Европа върви към война с Русия, а България вече плаща цената

Генерал Димитър Шивиков гостува във втората част на разговора с Владимир Трифонов, за да анализира най-опасните процеси в международната политика. Темите включват възможно разполагане на американско ядрено оръжие в Европа, френския ядрен чадър, отношенията между Русия, САЩ и Китай, както и риска от нова стратегическа конфронтация.
Генералът споделя личните си впечатления от посещението в Русия по повод честванията на Деня на Победата и прави сравнение между официалния медиен образ на страната и това, което е видял на място.
В края на разговора Шивиков коментира първите стъпки на кабинета на Румен Радев, противоречивите сигнали към българското общество и предизвикателствата пред новото управление.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Mn4wWRczPbI&t=2s
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