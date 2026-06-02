Кузман Илиев: България влиза в дългова спирала, плаща за война и губи контрол над собствената си държава

/Поглед.инфо/ Кузман Илиев прави тревожна равносметка за състоянието на България – от незаконните анклави и кризата на държавността до еврозоната, растящия дефицит, военните разходи и опасността от все по-дълбок външен контрол върху българската политика и икономика. Според него страната плаща висока цена за решения, които отслабват суверенитета, задълбочават инфлацията и натоварват бъдещите поколения с нови дългове.

д-р Владимир Трифонов

В първата част на разговора с Владимир Трифонов лидерът на „България може“ Кузман Илиев коментира скандала с незаконните анклави, рисковете за националната сигурност, политиката на ЕС спрямо България, еврозоната, растящия бюджетен дефицит и военните разходи.

Според него страната е изправена пред сериозни демографски, финансови и геополитически предизвикателства. Той анализира инфлацията, задлъжняването, кредитната експанзия, бъдещето на българската енергетика и възможните последици от дигитализацията на финансовата система.

Разговор за суверенитета, икономиката и посоката, в която се движи България.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

