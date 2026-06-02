Иван Таков: Ботев е символ на националната революция, но и на социалния бунт срещу несправедливостта

/Поглед.инфо/ За Ботев днес се говори твърде рядко, защото не се побира в удобните и обезличени образи и засяга теми, които не са приемливи за политическата и идеологическата конюнктура, каза в словото си за 2-ри юни на Братската могила председателят на БСП - София

Христо Ботев е символ на националната революция, но и на социалния бунт срещу несправедливостта. Това каза Иван Таков, председател на Градския съвет на БСП – София и заместник-председател на БСП, в словото си по повод 2-ри юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Традиционното честване на бележитата дата, организирано от Градския съвет на социалистите в столицата, се състоя на Братската могила в Борисовата градина в София.

"На Втори юни, свеждаме глави пред паметта на Христо Ботев и на всички, които дадоха живота си за свободата на България. Всяка година в този ден слушаме сирените и се прекланяме пред подвига на поета-революционер. Но като че ли и за Ботев, и за всички, дали живота си за България, си спомняме основно покрай тяхната героична смърт. А не помним техните идеи, отбеляза Иван Таков. - Да, Ботев е герой на националноосвободителната борба. Но той е и огромен хуманист и социалист. Човек с дълбоко чувство за справедливост, който мечтае не просто за свободна, а за една по-справедлива България. За Ботев свободата никога не е била само освобождение от чужда власт. Тя е освобождение от бедността, от унижението, от общественото неравенство. Затова в своите статии той безпощадно разобличава чорбаджиите, онези, които трупат богатства и влияние върху гърба на народа".

Председателят на БСП – София изтъкна, че борбата на Ботев за политическа свобода е борба за социална справедливост. "Като истински космополит той следи събитията в Европа по това време и не случайно се възхищава на Парижката комуна. В девизите "Свобода или смърт" и "Хляб или свинец" се събират българската борба за национално освобождение и парижката битка за социално равенство, каза още Иван Таков. - Това е Ботев, за когото днес се говори твърде рядко. Ботев, който не се побира в удобните и обезличени образи. Ботев, който не е само символ на националната революция, а и на социалния бунт срещу несправедливостта. И може би именно затова днес виждаме опити неговото наследство да бъде сведено до няколко патриотични цитата, откъснати от политическите му убеждения. Или да бъде запомнен като безразсъден авантюрист, да бъде дегероизиран. Всички тези напъни са, защото той поставя острите въпроси за неравенството, за социалната справедливост и за правото на народа да определя съдбата си. Все теми, които не са удобни на политическата и идеологическата конюнктура".

Иван Таков отбеляза, че същата логика на подмяна виждаме и в отношението към историята като цяло. "Когато се разрушават паметници, когато се преименуват места, когато едни страници от миналото се обявяват за достойни за памет, а други – за заличаване, ние не опазваме историята, а я редактираме според политическото течение, каза той. - Днес това се случва с Паметника на Съветската армия, с името на парк "Заимов", а утре може да се случи и с други символи от нашата национална памет. Като нищо на някого може да му хрумне булевард "Христо Ботев" да стане "Дизраели", а кварталът да се преименува на "Богдан Филов".

Председателят на БСП – София беше категоричен, че социалистите днес не може да позволят историята да бъде инструмент на властта. "Най-вече, когато тя е в ръцете на безродници и хора без социална чувствителност. Историята не може да бъде пренаписвана всеки път, когато се сменят политическите настроения. Защото народ, който губи паметта си, рано или късно губи и способността си да разбира собственото си бъдеще".

Иван Таков посочи и един от големите уроци на Ботев, които често забравяме: "Да търсим истината такава, каквато е, а не такава, каквато е удобна. Да бъдем критични и безкомпромисни към несправедливостите. И в крайна сметка да мечтаем". И добави: "Нека да си спомним не само саможертвата на Ботев, но и мечтата му. Мечта, в която свободна България означава справедлива България. България, в която властта не е в чорбаджията или в чуждите посолства. България, в която народът е господар на съдбата си. Това е най-добрият начин да бъдем достойни наследници на неговото дело. Поклон пред Христо Ботев! Поклон пред всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата и достойнството на България!".