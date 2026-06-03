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България

Кузман Илиев: България върви към чужда война! Европа губи разсъдък, а Брюксел унищожава суверенитета

/Поглед.инфо/ Кузман Илиев предупреждава, че Европа навлиза в опасна фаза на централизъм, милитаризация и отказ от дипломация. Според него България трябва да защити своя суверенитет, да върне златните си резерви, да отстоява националните си интереси и да не допуска въвличане в чужди геополитически конфликти. В разговора са разгледани войната в Украйна, кризата на европейското лидерство, ролята на САЩ, Иран, Близкият изток и нарастващите рискове от глобална ескалация.

д-р Владимир Трифонов 9018 прочитания

Във втората част на разговора с Владимир Трифонов лидерът на партия „България може“ Кузман Илиев анализира състоянието на Европейския съюз, кризата на европейското лидерство и опасностите от въвличането на България в нарастващото противопоставяне между Русия и Запада.

Обсъдени са темите за българските златни резерви, бъдещето на националния суверенитет, политиките на Брюксел, войната в Украйна, ролята на САЩ, напрежението около Иран и перспективите пред Европа в условията на ускоряваща се геополитическа трансформация.

Разговор за войната и мира, за дипломацията и националния интерес, за бъдещето на България в един все по-нестабилен свят.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=vOAQibetRas&t=4s

#КузманИлиев #България #ЕС #Русия #Украйна #НАТО #Суверенитет #Геополитика #ПогледИнфо #ВладимирТрифонов

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Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.