Кузман Илиев: България върви към чужда война! Европа губи разсъдък, а Брюксел унищожава суверенитета

/Поглед.инфо/ Кузман Илиев предупреждава, че Европа навлиза в опасна фаза на централизъм, милитаризация и отказ от дипломация. Според него България трябва да защити своя суверенитет, да върне златните си резерви, да отстоява националните си интереси и да не допуска въвличане в чужди геополитически конфликти. В разговора са разгледани войната в Украйна, кризата на европейското лидерство, ролята на САЩ, Иран, Близкият изток и нарастващите рискове от глобална ескалация.

Във втората част на разговора с Владимир Трифонов лидерът на партия „България може“ Кузман Илиев анализира състоянието на Европейския съюз, кризата на европейското лидерство и опасностите от въвличането на България в нарастващото противопоставяне между Русия и Запада.

Обсъдени са темите за българските златни резерви, бъдещето на националния суверенитет, политиките на Брюксел, войната в Украйна, ролята на САЩ, напрежението около Иран и перспективите пред Европа в условията на ускоряваща се геополитическа трансформация.

Разговор за войната и мира, за дипломацията и националния интерес, за бъдещето на България в един все по-нестабилен свят.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=vOAQibetRas&t=4s

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