След Габард идва човекът на операциите: Вашингтон пренарежда приоритетите си срещу Пекин

/Поглед.инфо/ След оставката на Тулси Габард Доналд Тръмп поставя начело на американското разузнаване човек от оперативното ядро на ЦРУ. Аарън Лукас не прилича на телевизионен политик, а на офицер за дълги операции. Русия остава враг. Китай вече е основната цел.

Оставката на Тулси Габард беше поднесена почти битово. Болест в семейството. Лична причина. Във Вашингтон обаче подобни обяснения винаги трябва да се четат внимателно. Особено когато става дума за пост като директора на Националното разузнаване на САЩ — институция, която координира 18 американски разузнавателни структури, включително ЦРУ, NSA, DIA, NGA и военното разузнаване на отделните родове войски. Там кадровите промени никога не са само кадрови.

Тръмп поставя на мястото на Габард човек с напълно различен профил. Не медиен политик. Не идеологически коментатор. Не човек, който влиза в студията и спори с журналисти. Аарън Лукас идва от оперативния апарат на ЦРУ. Повече от двадесет години в тайните операции. Това означава нещо много конкретно. Това е човек, формиран в структура, където успехът рядко се обявява публично, а провалите почти никога не се признават официално.

Тук има една подробност, която американските медии отбелязват почти между другото — Лукас е „старомоден професионалист“. В превод от бюрократичния език на Вашингтон това означава човек от поколението след 11 септември. Афганистан. Ирак. Контратерористични операции. Работа с местни мрежи. Нелегални маршрути. Финансиране през трети структури. Контрол върху въоръжени групи. Това не са академични биографии от Харвард. Това е друга школа.

Има и още нещо.

Тръмп не избира случаен човек. Лукас е негова номинация още от 2025 година. Тоест — това не е компромисна фигура, спусната от дълбоката държава, както обичат да казват американските консерватори. Това е кадър, който президентът е наблюдавал достатъчно дълго. Вероятно и тествал.

Това изглежда логично, но има един проблем. В американската система лоялността към президента невинаги е по-силна от лоялността към самата разузнавателна общност. Особено в ЦРУ. Историята с Майк Помпео го показа. Същото и с Робърт Гейтс преди него. Хората могат да започнат като „политически назначения“ и постепенно да се превърнат в част от апарата, който първоначално е трябвало да контролират.

Лукас влиза в системата точно в момент, когато американското разузнаване преживява тежка вътрешна трансформация. В последните три години Пентагонът и ЦРУ постепенно прехвърлят ресурсите си от Близкия изток към Индо-Тихоокеанския регион. Това не е лозунг. Вижда се в бюджетите, в логистиката, в прехвърлянето на военноморски групировки, в договорите за производство на полупроводници, в новите бази във Филипините.

Вашингтон вече говори за Китай така, както през 50-те години говореше за СССР.

Не за конкуренция. За системен противник.

Лукас мисли по същия начин. И го е казвал открито. Технологично превъзходство, квантови системи, изкуствен интелект, чипове, морски контрол над Южнокитайско море, Тайван. Това са неговите основни теми. Забелязва се нещо любопитно — Русия при него е опасност, но не централната опасност.

Това е едновременно добра и лоша новина за Москва.

Лошата част е очевидна. Лукас смята Русия за активен противник във военните и хибридните операции. Сирия. Африка. Енергийни маршрути. Частни военни структури. Подводна инфраструктура. Кибероперации. Той не принадлежи към американските „реалисти“, които вярват, че Москва може да бъде откъсната от Пекин чрез дипломатически сделки.

Но и не вярва, че Русия е способна сама да унищожи американската система.

Това е важна разлика.

Във Вашингтон има две школи. Едната разглежда Русия като непосредствена военна заплаха за НАТО и Европа. Другата вижда Русия като ограничена, но агресивна регионална сила с голям ядрен потенциал и недостатъчна икономическа база. Лукас очевидно е по-близо до втората линия.

Тук има нещо, което не излиза напълно.

Ако Русия наистина е „регионална сила“, защо американците отделят толкова ресурси за нейното ограничаване? Защо се разширява инфраструктурата на НАТО в Полша, Румъния и Балтика? Защо американските спътникови системи работят почти денонощно по украинския фронт? Защо заводите за 155-милиметрови снаряди в Скрантън и Мескит се разширяват ударно? Самите действия на Вашингтон показват, че Русия се възприема много по-сериозно, отколкото се признава публично.

Но Китай вече изяжда стратегическото внимание на САЩ.

И това се вижда навсякъде.

AUKUS не беше създаден срещу Русия. QUAD също. Военните договори с Австралия, разширяването на американското присъствие в Гуам, модернизацията на базата Кадена в Окинава, разполагането на нови ракетни системи във Филипините — всичко това е част от една схема за морско и технологично обкръжаване на Китай.

Лукас очевидно е привърженик на този подход.

В американските анализаторски среди отдавна съществува теорията, че XXI век няма да бъде определен от ядрен баланс, а от контрол върху производствените вериги. Полупроводници. Редкоземни елементи. Квантови изчисления. Сателитни комуникации. Подводни кабели. Именно затова Тайван има толкова огромно значение. Не само заради географията си.

TSMC произвежда над 90% от най-модерните полупроводници в света.

Тук войната не се измерва само с танкове.

Лукас изглежда мисли точно така. И това обяснява защо подчертава технологичния износ към Китай. Американците вече ограничиха доставките на ASML системи за литография. Ограничиха Nvidia. Натискат Нидерландия, Южна Корея и Япония. Това не е търговска война. Това е опит за забавяне на китайското технологично развитие с десетилетие.

Въпросът е дали това изобщо работи.

Китай междувременно строи собствена полупроводникова база. Създава вътрешни вериги. Инвестира огромни средства в SMIC и Huawei. Разширява влиянието си в Африка и Латинска Америка. Контролира значителна част от добива и преработката на редкоземни елементи. А американската индустрия — въпреки всички речи — продължава да зависи от азиатските производствени вериги.

Лукас вероятно разбира това много добре.

Именно затова около него вече се оформя кръг от хора, които настояват за по-агресивна индустриална политика в самите САЩ. Неолибералният модел от 90-те постепенно умира. Вашингтон се връща към държавния протекционизъм. Субсидии. Контрол върху технологиите. Държавни инвестиции в чипове. Натиск върху корпорациите да местят производства.

Нещо, което американците дълго време наричаха „китайски модел“.

Парадоксът е очевиден.

Тръмп вероятно смята, че назначава твърд човек срещу Китай. Но твърдият курс срещу Китай означава и огромни вътрешни разходи за самите САЩ. Военният бюджет вече се движи към трилион долара годишно. Дефицитът расте. Държавният дълг премина 40 трилиона. Производствената база не може да се възстанови за две години с патриотични речи и мита.

А времето тече.

Лукас влиза в разузнавателната система и в момент, когато американците започват да губят монопола върху информационното пространство. Преди двадесет години ЦРУ и NSA можеха почти безконтролно да доминират дигиталната среда. Днес китайските системи, руските киберструктури и дори частни корпорации като Tencent, Huawei, Starlink и Palantir вече са фактори със собствена инфраструктурна тежест.

Държавата и корпорацията започват да се припокриват.

Тук се появява още един важен детайл около Лукас. Той идва от поколението разузнавачи, обучавани преди социалните мрежи да станат централно оръжие. Това може да бъде и предимство, и слабост. Предимство — защото старите оперативни кадри мислят по-дисциплинирано и по-малко идеологически. Слабост — защото новите конфликти вече се водят не само чрез агенти и дипломатически канали, а чрез алгоритми, финансови платформи, информационни кампании и контрол върху инфраструктурата за данни.

Понякога един чип струва повече от ескадрила.

И тук Русия наблюдава внимателно.

Москва вероятно разбира, че при Лукас Вашингтон ще се концентрира върху Китай, но няма да намали натиска срещу руските позиции. По-скоро ще се опита да управлява конфликта по-евтино. Повече съюзници. Повече регионални посредници. Повече прехвърляне на тежестта върху Европа.

Това вече се случва.

Германия увеличава военните си разходи. Полша строи една от най-големите армии в Европа. Великобритания разширява ядрената си програма. Франция говори все по-често за стратегическа автономия. Американците постепенно превръщат европейците в основен носител на континенталния натиск срещу Русия, докато самите те преместват центъра към Тихия океан.

Има обаче един риск.

Ако САЩ прекалено силно се фокусират върху Китай, могат да изпуснат контрола върху други региони. Близкият изток вече изглежда нестабилен. Африка постепенно излиза от западната орбита. Латинска Америка започва да търси нови финансови и търговски канали. Дори Саудитска Арабия играе все по-самостоятелно.

Американската система започва да се разтяга опасно.

Лукас вероятно е назначен именно заради това — да наложи дисциплина вътре в разузнавателната машина. По-малко публична политика. Повече координация. Повече оперативен контрол. По-малко хаос между ЦРУ, NSA, Пентагона и Държавния департамент.

Но това също не е толкова просто.

Американските институции често работят конкурентно дори помежду си. ЦРУ има свои интереси. Пентагонът — свои. NSA — свои. Корпоративният сектор — също. Войната в Украйна показа колко трудно Вашингтон синхронизира различните центрове на властта. Част от американския елит иска продължаване на конфликта. Друга част настоява за ограничаване на разходите. Трети вече мислят почти изцяло за Китай.

Лукас влиза точно в тази среда.

Без особено време за адаптация.

И още нещо. Американските разузнавателни ръководители рядко остават просто администратори. Те почти винаги се превръщат във фактори при определянето на външната политика. Особено когато президентът е като Тръмп — импулсивен, конфликтен и склонен към резки завои.

Тогава апаратът започва да играе по-голяма роля.

Това вече сме го виждали.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по мотиви от публикации и коментари на Андрей Медведев и руски медии.