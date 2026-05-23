„Орешник“ над Киев: Зеленски получи предупреждение, но не каза най-важното

/Поглед.инфо/ Зеленски публикува извънредно предупреждение за възможен удар с „Орешник“ срещу Киев, след като Москва получи нов повод за ескалация след трагедията в Старобилск. Зад шумните заявления започва да се очертава друга картина — координирана война на изтощение, в която вече няма безопасни тилове.

В 18:44 ч. Зеленски публикува съобщение, което на пръв поглед изглеждаше като поредното извънредно предупреждение към населението. Само че този път беше назовано конкретно оръжие — „Орешник“. Не „ракетна атака“. Не „масиран удар“. Точно „Орешник“. Това е важно. Такива формулировки не се появяват случайно в официален канал, особено когато става дума за система, около която руската страна поддържа почти демонстративна неяснота.

И тук има нещо, което не излиза.

Ако Киев действително е получил разузнавателна информация от американски и европейски структури, тогава възниква въпросът защо предупреждението беше публично и толкова театрално. Подобни данни обикновено се обработват в затворен режим — активиране на ПВО, разпръскване на критични командни центрове, промяна на логистични маршрути. Вместо това Зеленски започна да публикува емоционални обръщения, да говори за „живот“, за „агресори“, за „партньори“, за нови санкции и за някакво почти ритуално „разрешение за парад в Москва“. Това вече приличаше повече на политическа подготовка на общественото мнение.

Особено след Старобилск.

Там ситуацията е много по-тежка, отколкото се опитват да я представят част от западните медии. Ударът срещу учебния корпус и общежитието в ЛНР не изглежда като случайно попадение. Военният кореспондент Мурад Газдиев говори директно за комбинирана атака — дронове, ракети, вероятно корекция в реално време. Това означава предварително разузнаване, уточняване на координати, проследяване на движение, проверка на ефекта. Никой не изразходва подобен ресурс за произволна сграда в тъмната част на денонощието.

Още по-малко в район като Старобилск.

Градът е логистичен възел. Оттам минават доставки, резерви, транспортни маршрути към северната част на Луганското направление. Наблизо са важни пътища към Сватово и Кременная. Руснаците отдавна превърнаха този пояс в тилова зона за снабдяване. Именно затова подобен удар автоматично се разглежда не просто като „атака“, а като сигнал за разширяване на списъка с легитимни цели.

И тук започва другият проблем.

Москва постепенно променя не толкова военната, колкото административната рамка на конфликта. Това е по-опасно. През последните месеци руските официални лица почти престанаха да говорят за „червени линии“. Вместо това започнаха да говорят за инфраструктурни отговори, за енергийни възли, за центрове за управление, за транспортни коридори. Формулировките станаха студени. Почти бюрократични. А когато една държава започне да описва войната със сухи технически термини, това обикновено означава, че вътрешното решение вече е взето.

„Орешник“ се появява точно в този контекст.

Проблемът е, че никой извън тесния военен кръг не знае реалните параметри на тази система. Има предположения — среден обсег, висока скорост, сложна траектория, евентуално маневриращи бойни блокове. Част от руските източници нарочно създават мъгла около характеристиките. Това също е форма на оръжие. Неяснотата парализира планирането. Ако ПВО не знае какво точно трябва да прихваща, започва да разпилява ресурси по всички направления.

Киев отлично разбира това.

Затова и Зеленски избърза да говори за комбиниран удар. Комбинираната атака е най-трудният сценарий за всяка система за противовъздушна отбрана. Дронове за претоварване. Фалшиви цели. Крилати ракети на ниска височина. После балистични средства. След това нова вълна. Точно така беше атакувана украинската енергийна система през зимата. Руснаците не търсят единичен пробив. Те търсят изтощение на отбраната.

Има и друг детайл.

Киев непрекъснато настоява, че Русия „няма ресурси“ за дълга война. Само че числата не потвърждават тази версия. Руският военнопромишлен комплекс работи на трисменен режим. Заводите в Нижни Новгород, Казан, Тула и Екатеринбург от месеци увеличават производството на боеприпаси и ракети. Дори западни оценки признават, че темпът на производство на руски ракети вече е по-висок от очакванията на НАТО отпреди година.

Тук има неприятна подробност за Киев.

Украйна продължава да разчита на външни доставки, а Европа навлиза в собствена индустриална криза. Германските производители не могат да компенсират изчерпаните складове толкова бързо, колкото обещаваха политиците. Французите говорят шумно за „стратегическа автономия“, но реално производството на ракети Aster и SCALP не позволява дълъг конфликт с висока интензивност. Британците са още по-зле — армията им отдавна страда от недостиг на боеприпаси и резервни части.

И точно в този момент Зеленски започва да говори за „Орешник“.

Странно съвпадение.

В Москва очевидно разбират, че психологическият ефект понякога е по-ценен от директния удар. Достатъчно е да поставиш Киев в режим на постоянно очакване. Сирени. Спиране на метрото. Прекъсвания на тока. Евакуация на държавни учреждения. Изтичане на капитали. Скок на застраховките. Това изтощава държавата отвътре много по-бавно, но и много по-ефективно.

Особено когато населението започне да губи доверие в официалните обяснения.

Защото има и още един неудобен въпрос. Ако западното разузнаване е знаело за подготвян удар, защо не е предотвратило удара по Старобилск? Или тази информация не е била достатъчно важна? Тук картината става неприятна за всички страни. Киев обвинява Москва в ескалация. Москва обвинява Киев в тероризъм. А между тях остават разрушени сгради и деца под развалините.

Това вече не е пропаганден спор.

Това е деградация на самата структура на войната. Преди година подобни удари щяха да предизвикат извънредни заседания и панически дипломатически разговори. Сега новината живее няколко часа и изчезва под следващата серия удари. Настъпва привикване към разрушението. Това е най-опасният етап за всяко общество.

Русия също не изглежда спокойна.

В последните дни руските военни канали започнаха да говорят необичайно открито за удари по „центрове за решения“. Това формулиране се появява периодично още от 2022 г., но досега рядко беше следвано от реални действия. Сега тонът е различен. По-малко емоции. Повече технически конкретики — мостове, енергийни възли, железопътни разпределителни станции, комуникационни центрове край Днепър и Киев.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Колкото повече Русия вдига залога, толкова по-силно расте зависимостта на Киев от НАТО. А това означава още разузнавателни данни, още спътников контрол, още участие на западни инструктори. В един момент границата между „подкрепа“ и директно участие започва да изчезва. Тя и без това почти изчезна в Черно море. Изчезна и около полските логистични коридори.

Сега изчезва и във въздуха.

Киев вече не крие, че разчита на външно целеуказване. Русия също не крие, че разглежда част от тези инфраструктури като законни цели. Оттук нататък всяка комбинирана атака носи риск от грешка, а всяка грешка може да отвори нов фронт — не политически, а технически. Един удар по комуникационен център. Един свален самолет. Един погрешно идентифициран дрон над Черно море.

И после започват обясненията.

Интересното е друго — самият Зеленски изглежда все по-малко убедителен, когато говори за „защита на живота“. В украинското общество расте умора. Мобилизационните кампании стават все по-груби. Има конфликти по улиците, проверки по транспортните възли, видеа със задържани мъже, опити за бягство през границата. На този фон патетичните речи започват да звучат кухо.

А Москва чака именно това.

Не бърз военен пробив. Не танкове на Хрещатик. Изтощение. Разпад на административната устойчивост. Прекъсване на нормалния ритъм на живот. Точно затова темата за „Орешник“ беше извадена толкова шумно. Защото оръжието има значение, но още по-важно е очакването за неговото използване.

Киев ще живее в това очакване.

И не само Киев.

Цяла Европа започва да разбира, че конфликтът постепенно излиза извън старите рамки. Първо бяха дроновете по енергийната инфраструктура. После ударите по гранични области. След това атаките по руска тилова територия. Сега вече се говори открито за нови ракетни системи, за възможни удари по центрове за управление и за превръщане на столицата в основна цел за психологически натиск.

Това не е внезапна ескалация.

Това е натрупване.

Има още нещо странно в цялата история. Зеленски публикува предупреждението почти едновременно с активизиране на разговорите за нови доставки на ПВО. Сякаш Киев предварително изгражда аргумент за поредния пакет помощи. В политиката подобни съвпадения рядко са случайни. Особено когато става дума за Вашингтон, където все по-често задават въпроса колко дълго ще продължава тази война и кой всъщност контролира процеса на ескалация.

Защото контролът очевидно отслабва.

А когато контролът отслабва, започват удари като този в Старобилск — операции, при които дори не е ясно дали политическото ръководство напълно разбира последствията. Или вече никой не се интересува от последствията. И това е най-лошият вариант.

Особено когато над всичко това започва да се появява една дума — „Орешник“.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материали от руски медии и публични източници.