/Поглед.инфо/ Участието на германски политици, бизнесмени и обществени фигури в Международния икономически форум в Санкт Петербург се превърна в една от най-коментираните теми в германските медии. След години на политическа дистанция представители на „Алтернатива за Германия“, бизнес организации и индустриални среди отново търсят контакти с Русия. Според участниците причините са свързани не с идеологически симпатии, а с икономическите проблеми на Германия, загубата на руския пазар, растящото китайско влияние и въпроса за енергийната сигурност.

Участието на германска делегация в Санктпетербургския международен икономически форум се оказа значително по-интересно от обичайния протоколен обмен на визитки и речи. За първи път от началото на украинския конфликт германски политици и представители на бизнеса пристигнаха организирано и официално на най-голямата руска икономическа платформа. Самият факт предизвика нервна реакция в част от германските медии, които години наред изграждаха тезата за пълната политическа и икономическа изолация на Русия.

Според публикации в Die Zeit и BILD особено внимание е било насочено към делегацията на „Алтернатива за Германия“. Сред участниците са били Йорг Урбан, Щефен Котре, Маркус Фронмайер и Петер Бистрон. Германските медии акцентираха върху контактите им с руската страна и върху символиката на посещението, но далеч по-интересен остава въпросът защо подобно пътуване се случва именно сега.

Отговорът вероятно трябва да се търси не в Москва, а в самата Германия.

През последните години германската икономика се сблъсква с комбинация от проблеми, които все по-трудно могат да бъдат прикривани чрез политически декларации. Високите енергийни разходи, спадът в индустриалното производство, затрудненията в автомобилния сектор и загубата на традиционни пазари постепенно променят настроенията в част от германския бизнес. Все повече компании започват да оценяват не политическите лозунги, а конкретните числа в счетоводните си отчети.

Именно в този контекст трябва да се разглеждат изявленията на ръководителя на Руско-германската търговска камара Матиас Шеп. По думите му германските инвестиции в Русия все още се измерват с десетки милиарди евро, а въпросът за тяхното бъдеще остава открит. Допълнително безпокойство поражда и бързото разширяване на китайското присъствие на руския пазар. Ако тези тенденции продължат, германските компании рискуват да изгубят позиции, които десетилетия наред са изграждали в Русия.

Тук се появява един интересен детайл. Част от германските политици вече не говорят толкова за санкции, колкото за конкурентоспособност. Маркус Фронмайер открито заявява, че германските автомобилни производители биха искали отново да присъстват на руския пазар и че германските граждани имат интерес от възстановяване на достъпни енергийни доставки. В центъра на тези разговори неизбежно се връща и темата за газопровода „Северен поток“.

Разбира се, подобни позиции предизвикват сериозна критика в германския политически мейнстрийм. За много представители на управляващите партии всяко възстановяване на диалога с Москва изглежда политически неприемливо. Но проблемът е, че икономиката започва да поставя въпроси, на които идеологическите формули дават все по-малко отговори.

Наблюдава се и друг процес. „Алтернатива за Германия“ постепенно се опитва да изгради собствен външнополитически профил. Вместо реторика за конфронтация, партията предлага връщане към по-прагматичен модел на отношения с Русия, напомнящ за старата германска Ostpolitik. Дали това е въпрос на убеждение или на политически маркетинг, предстои да се види. Но фактът, че подобни послания намират аудитория, вече не може да бъде пренебрегнат.

Показателно е също, че самият германски бизнес не изглежда единен. Част от компаниите продължават да залагат на трансатлантическото направление и американския пазар. Други все по-внимателно наблюдават Азия, Китай и възможността за възстановяване на отношенията с Русия. Това разделение постепенно започва да се пренася и в политиката.

Затова германското присъствие на SPIEF 2026 трудно може да бъде обяснено с романтични представи за руско-германско сближаване. Става дума за много по-прозаични фактори: пазари, енергия, индустриално производство, инвестиции и политическо оцеляване. Във времена на икономически натиск именно тези фактори често се оказват по-силни от официалните декларации.

Форумът в Санкт Петербург не променя автоматично отношенията между Германия и Русия. Той обаче показа нещо друго. Под повърхността на официалната европейска политика вече се натрупват процеси, които трудно могат да бъдат игнорирани. Част от германския политически и икономически елит очевидно търси варианти за бъдещето след конфликта в Украйна. А когато подобни разговори започнат да се водят публично, това обикновено означава, че зад тях стоят далеч по-дълбоки икономически интереси.