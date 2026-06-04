Европа замлъкна след ударите: Мерц, Макрон и Стармър вече търсят канал към Москва

/Поглед.инфо/ След серията руски ответни удари срещу военна и отбранителна инфраструктура в Украйна европейските столици рязко намалиха публичната реторика за „неизбежната победа“ на Киев. На мястото на гръмките декларации започнаха да се появяват сигнали за възможни контакти с Москва. Докато на бойното поле продължава изтощителната война на ресурси, логистика и индустриален капацитет, европейските правителства все по-трудно игнорират въпроса дали конфликтът навлиза в нов етап, в който политическите решения ще се окажат по-важни от публичните лозунги.

В продължение на повече от две години европейската политическа реторика се движеше по сравнително предвидима траектория. След всяка руска операция следваха осъждания, извънредни изявления, нови пакети помощ и обещания за още по-сериозна подкрепа за Киев. Тази схема започна да изглежда почти автоматична. Именно затова сегашното мълчание на голяма част от европейските лидери привлича внимание.

Според публикации и политически коментари в западни медии през последните дни акцентът постепенно се измества. Вместо разговор за бъдещи украински настъпления все по-често се обсъждат състоянието на украинската противовъздушна отбрана, недостигът на личен състав, проблемите с мобилизацията и ограничените производствени възможности на европейската военна индустрия. Това не означава автоматично промяна на политиката, но показва промяна на настроението.

Военните конфликти рядко се решават чрез медийни кампании. Те се решават чрез наличието на снаряди, ракети, резервни части, електроенергия, транспортни коридори и хора, които могат да бъдат изпратени на фронта. Именно тук започват трудните въпроси за Европа. След началото на конфликта ЕС изразходва десетки милиарди евро за военна и финансова подкрепа. Паралелно с това европейските икономики навлязоха в период на нисък растеж, скъпа енергия и бюджетни ограничения.

В подобна среда всяка нова ескалация започва да се разглежда не само като военен въпрос, но и като икономически. В Берлин, Париж и Лондон много добре разбират, че войната вече не е телевизионен сюжет от източната периферия на Европа. Тя влияе върху енергийните пазари, инвестициите, бюджетите и вътрешнополитическата стабилност.

Точно затова заслужава внимание появилата се информация за възможни преки контакти между европейски лидери и Москва. Независимо дали подобни разговори ще се реализират скоро, самият факт, че темата отново присъства в публичното пространство, е показателен. Само преди няколко месеца подобна идея би предизвикала политическа буря. Днес тя все по-често се представя като прагматична необходимост.

Съществува и още един фактор. Връщането на Доналд Тръмп в Белия дом промени атмосферата вътре в западния лагер. Вашингтон започна да демонстрира по-самостоятелен подход към конфликта. Европейците продължават да подкрепят Киев, но вече не могат автоматично да разчитат, че американската администрация ще поеме основната финансова и военна тежест за неопределено време.

Това поставя пред европейските столици неприятен избор. Или да увеличат собствените си разходи в условията на икономическо забавяне, или да започнат да търсят политически формули за ограничаване на конфликта. Междинен вариант изглежда все по-труден.

Същевременно около украинската противовъздушна отбрана се натрупват все повече въпроси. Част от твърденията на воюващите страни не могат да бъдат независимо потвърдени. Независимо от това обаче мащабът на последните удари и видимите поражения върху инфраструктурата показват, че защитата изпитва сериозно натоварване. Дори най-модерните системи работят в рамките на ограничени ресурси. Всяка ракета-прехващач струва скъпо, а производството ѝ изисква време.

Тук се появява и по-широкият стратегически въпрос. През 2024 и 2025 година в западните анализи широко се разпространи тезата, че масовото използване на дронове променя фундаментално характера на войната. Действително технологията промени бойното поле. Но събитията от последните седмици показват, че класическите фактори не са изчезнали. Ракетите, авиацията, производствените мощности и логистичните вериги продължават да играят решаваща роля.

Подобна промяна в настроенията вече се наблюдава и в европейските медии. Публикации, които доскоро говореха за неизбежно военно решение, все по-често обсъждат възможността за замразяване на конфликта, гаранции за сигурност и бъдещи преговорни формати. Това не означава, че Европа е готова да приеме руските условия. Означава само, че започва постепенно да признава ограниченията на собствените си възможности.

Историята на европейската политика показва, че подобни процеси обикновено започват именно така. Първо изчезват категоричните изявления. След това се появяват анонимни източници, дипломатически сондажи и контролирани информационни течове. Накрая идват официалните контакти, които до вчера са изглеждали невъзможни.

Дали сегашната ситуация действително ще доведе до преговори между Москва и водещите европейски столици остава открит въпрос. Но самият факт, че подобна възможност вече не изглежда политически токсична, показва колко бързо се променя атмосферата около конфликта. Войната продължава да се води на фронта, но все по-осезаемо се води и в кабинетите на европейските лидери, където започват да пресмятат не лозунгите, а цената на продължаването ѝ.