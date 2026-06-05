Зеленски изпрати публично послание до Путин, Москва го определи като политически ултиматум

/Поглед.инфо/ Публичното обръщение на Володимир Зеленски към Владимир Путин предизвика незабавна реакция в Москва и отвори нов спор около условията за евентуални мирни преговори. Докато Киев говори за прекратяване на огъня и международни гаранции, руската страна твърди, че подобни инициативи засега не предлагат реална основа за споразумение. Зад размяната на политически послания обаче стои далеч по-важният въпрос – какви са реалните възможности на двете страни да продължат войната и кой разполага с повече време и ресурси.

Публикуването на открито писмо от Володимир Зеленски до Владимир Путин беше представено от украинската страна като дипломатически жест и опит за подновяване на разговорите около бъдещо прекратяване на бойните действия. Според разпространения текст Киев заявява готовност за пълно примирие, за размяна на военнопленници по схемата „всички за всички“ и за продължаване на преговорите с международно посредничество. Посочени са Швейцария, Турция и няколко арабски държави като възможни площадки за бъдещи срещи.

Самият момент на публикуване обаче привлече не по-малко внимание от съдържанието. Писмото се появи в ден, в който руският президент разговаряше с международни медии по време на Петербургския международен икономически форум. В Москва това беше разчетено не толкова като дипломатически ход, колкото като опит за публично въздействие върху международната аудитория. От руската страна бързо се появиха оценки, че текстът е насочен повече към външните партньори на Украйна, отколкото към реално договаряне на условия между воюващите страни.

Зад размяната на остри политически реплики остава по-важният въпрос за състоянието на самия конфликт. През последните месеци и Москва, и Киев представят взаимно изключващи се оценки за човешките загуби, мобилизационния ресурс и икономическата устойчивост на противника. Подобни данни трудно могат да бъдат независимо потвърдени, но е очевидно, че темата за изтощаването на ресурсите постепенно измества идеологическите лозунги. Войната отдавна не се измерва само с километри фронтова линия. Тя се измерва с работещи заводи, ремонтирани подстанции, производство на боеприпаси, доставки на гориво и способност за поддържане на мобилизационен поток.

Именно тук се появява едно противоречие. В писмото си Зеленски говори за необходимостта от политическо решение и предупреждава, че продължаването на войната носи рискове за Русия. От своя страна Кремъл настоява, че именно украинското ръководство няма интерес от бързо приключване на конфликта. И двете страни обвиняват другата, че печели време. И двете твърдят, че противникът се намира в по-тежка ситуация. Подобна картина съпътства почти всички дълги войни, при които информационният фронт започва да играе роля, сравнима с тази на военния.

Особено показателен е фактът, че украинската дипломация обяви намерение писмото да бъде разпространено сред държавите от ООН, ОССЕ и Съвета на Европа. Това превръща документа не просто в обръщение към Кремъл, а в част от по-широка международна кампания. Целта вероятно е да се демонстрира готовност за преговори пред външните партньори на Киев и да се запази политическата подкрепа от страна на Запада в момент, когато войната навлиза в поредна сложна фаза.

Москва реагира предвидимо. Руски представители повториха позицията, че преговори са възможни, но само при отчитане на вече поставените условия и на променената ситуация на фронта. Допълнително внимание беше отделено на въпроса за легитимността на украинската власт след изтичането на президентския мандат на Зеленски през май 2024 г. Тази тема продължава да се използва активно в руската политическа аргументация, макар Киев да отхвърля подобни твърдения и да се позовава на военното положение в страната.

Така зад шумната публична кореспонденция остава един далеч по-прозаичен въпрос. Ако някога започнат сериозни преговори, те няма да бъдат водени чрез открити писма, пресконференции или дипломатически декларации. Те ще бъдат определени от съотношението на силите на терена, от състоянието на икономиките, от готовността на външните съюзници да продължат подкрепата си и от това доколко всяка от страните смята, че може да подобри позициите си още няколко месеца. Засега нито Москва, нито Киев изглеждат убедени, че са достигнали тази точка.