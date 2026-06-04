/Поглед.инфо/ Посещението на руския министър на отбраната Андрей Белоусов в щаба на Западната група сили съвпадна с рязко усложняване на ситуацията в Купянското направление и едновременно настъпление към Константиновка, Краматорск и Славянск. Според руски и украински източници украинското командване вече прехвърля части от Константиновка към нови рубежи, докато боевете постепенно се приближават към централните комуникации на Донбас. Реалната картина остава противоречива, но натрупването на тактически успехи по няколко направления едновременно създава все по-сериозни проблеми за отбранителната система на Киев.

Константиновка и Купянск: защо посещението на Белоусов привлече вниманието на военните наблюдатели

Самото посещение на руския министър на отбраната Андрей Белоусов в щаба на Западната група сили би било рутинно събитие, ако не съвпадаше с нарастващия брой съобщения за промени по няколко важни участъка на фронта. В руската военна практика подобни инспекции рядко се провеждат случайно. Обикновено те съвпадат или с подготовка на по-мащабни операции, или с необходимост от преценка на сложна оперативна ситуация на място.

Според публикуваните данни основният фокус в момента се измества към Константиновка. Градът се превръща в един от възлите, които свързват отбранителната система на украинските сили между Краматорск, Дружковка и Славянск. Именно затова съобщенията за постепенно изтегляне на подразделения от града предизвикаха толкова голям интерес сред военните анализатори.

Тези информации обаче следва да бъдат разглеждани внимателно. По-голямата част от тях идват от военни кореспонденти и участници в конфликта. Независимо потвърждение на всички твърдения практически липсва. Това е характерно за всяка активна фронтова зона, където информацията пристига със закъснение, а част от нея неизбежно има пропаганден характер.

Дори при тези уговорки обаче има признаци, че украинското командване действително извършва преразпределение на сили. Подобни решения обикновено не се вземат заради отделна загубена улица или квартал. Те се вземат тогава, когато логистичната картина започне да се променя. Във войната именно логистиката често определя съдбата на градовете много преди последния щурм.

Константиновка е важна не толкова заради самата градска територия, колкото заради транспортните връзки. Пътищата към Дружковка и Краматорск позволяват снабдяване с боеприпаси, ротация на личен състав и евакуация на техника. Ако тези маршрути попаднат под постоянен огневи контрол, защитата на града става значително по-трудна независимо от броя на разположените войници.

Именно тук се появява и втората тема – Купянск. През последните месеци този сектор многократно беше обявяван за решен или почти решен от различни източници. След това следваха контраатаки, промени на линията на съприкосновение и нови корекции на оценките. Това показва една проста реалност: фронтът в района остава изключително нестабилен.

Случаят с Купянск-Узловая е показателен. Районът има значение заради железопътната инфраструктура и възможностите за снабдяване. Войната в Източна Украйна отдавна се води не само за населени места, а за възли, релси, мостове, електроподстанции и складове. Именно тези обекти определят колко дълго една армия може да поддържа темпо на настъпление или отбрана.

Затова и посещението на Белоусов може да се разглежда не просто като инспекция на бойните части. Министърът е известен преди всичко като човек на управлението на ресурсите. Неговият профил е свързан с икономика, производство, доставки и координация между отбранителната индустрия и фронта. Когато такъв човек посещава конкретно направление, интересът често е насочен към това дали ресурсите съответстват на поставените задачи.

Паралелно с това се появяват съобщения за напредване към Рай-Александровка и за активност по линията към Славянск. Ако тези данни бъдат потвърдени от последващи събития, това би означавало продължаващ натиск върху цялата отбранителна система на Донбас. Но и тук има съществена неизвестна. Историята на конфликта многократно показва, че тактическите успехи невинаги се превръщат автоматично в стратегически резултати.

Много операции са се сблъсквали със стария проблем на всяко настъпление – колкото по-далеч напредват войските, толкова по-дълги стават собствените им линии за снабдяване. Гориво, боеприпаси, ремонтни мощности и резерви започват да играят все по-голяма роля. Именно там често се решава дали даден пробив ще прерасне в голяма операция или ще остане локален успех.

Това обяснява и защо битката за Донбас все по-малко прилича на класическите представи за фронтова война. Всеки град е едновременно укрепен район, логистичен възел и политически символ. Константиновка, Купянск, Дружковка, Краматорск и Славянск са свързани в една обща система. Промяната в един елемент неизбежно оказва влияние върху останалите.

Засега най-точното определение за ситуацията остава думата „несигурност“. Съобщенията за изтегляния, пробиви и прегрупирания са многобройни, но окончателната картина ще стане ясна едва когато се види дали тези движения са началото на по-мащабна промяна или поредната временна фаза от изтощителната война на ресурси, която продължава вече четвърта година.