/Поглед.инфо/ След атаката срещу пътнически автобус в Енакиево в руското общество и военни среди отново се засилиха призивите за по-твърди действия срещу украинската инфраструктура и командни центрове. Появиха се и кадри, които според военни източници показват унищожаване на мобилни площадки за изстрелване на дронове. На този фон военният кореспондент Александър Коц формулира пет радикални предложения за промяна на хода на конфликта. Част от тях отразяват нарастващото настроение в Русия, но същевременно поставят въпроси за границите между военната необходимост, политическите цели и стратегическите рискове.

След поредната атака срещу цивилна цел в Донбас руското информационно пространство навлезе в позната, но все по-напрегната фаза. Този път поводът е ударът срещу пътнически автобус в Енакиево. Според местните власти са загинали осем души, а десетки други са пострадали. Обстоятелствата около инцидента продължават да се изясняват, като твърденията на военните и медиите не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на продължаващ конфликт. Независимо от това политическият ефект вече е налице.

В Русия подобни събития неизменно предизвикват един и същ въпрос: защо след повече от четири години война противникът все още запазва способността да извършва подобни удари дълбоко в тила или срещу граждански маршрути? Отговорите са различни, но повечето се свеждат до една дума – логистика.

През последните месеци конфликтът все по-малко прилича на класическа фронтова война и все повече на битка между транспортни системи, производствени мощности и безпилотни технологии. Докато вниманието на публиката често е насочено към отделни населени места, реалната война се води около складове, железопътни възли, ремонтни бази, електроенергийни обекти и комуникационни центрове. Именно там се определя колко дронове могат да бъдат произведени, заредени, транспортирани и изстреляни.

Затова особено внимание привлякоха разпространените кадри, за които се твърди, че показват унищожаването на мобилна установка за изстрелване на украински безпилотни апарати. Според публикуваната информация става дума за цивилен камион, използван като прикритие за бойна задача. Независимо дали конкретният случай е точно такъв, тенденцията е известна отдавна. И двете страни използват максимално мобилни решения, защото фиксираните площадки се откриват сравнително лесно от разузнавателни средства и сателити.

Това обяснява защо през последната година броят на ударите по транспортни средства, гаражи, сервизни бази и логистични центрове нарасна рязко. Целта вече не е просто унищожаването на конкретен дрон, а ликвидирането на цялата система, която позволява неговото използване.

В този контекст трябва да се разглеждат и думите на военния кореспондент Александър Коц. Неговите предложения предизвикаха сериозни дискусии, защото отразяват настроения, които все по-често се чуват в част от руското общество. Те обаче представляват политически коментар, а не официална държавна позиция.

Първата идея е свързана с удар срещу политическото и военното ръководство на Украйна. Това изглежда логично от гледна точка на част от военните анализатори, но има един проблем. Историята показва, че ликвидирането на отделни лидери рядко води до автоматичен срив на държавното управление. В повечето случаи системата намира заместници. Случвало се е във Виетнам, Ирак, Либия и редица други конфликти.

Втората точка засяга мостовете над Днепър. Това вече е чисто логистичен въпрос. Днепър разделя страната на две огромни части и всяко сериозно ограничаване на транспортните връзки би усложнило придвижването на техника, боеприпаси и резерви. Именно поради тази причина темата за мостовете периодично се връща в руските военни среди още от 2022 година.

Третото предложение е най-противоречиво. То засяга гражданската инфраструктура и пречиствателните съоръжения. Тук възниква не само морален, но и стратегически въпрос. Подобни действия могат да създадат сериозни хуманитарни последици и да предизвикат допълнителна международна реакция. Освен това историческият опит показва, че страданията на цивилното население невинаги водят до политическа капитулация.

Четвъртата точка е насочена към железопътната система. Тук аргументите на Коц стъпват върху конкретна реалност. Железниците остават гръбнакът на украинската военна логистика. Огромна част от тежката техника, горивото и боеприпасите продължават да се придвижват именно по релсовата мрежа. От тази гледна точка железопътните възли са сред най-ценните цели във всеки продължителен конфликт.

Петото предложение засяга морските комуникации и украинските пристанища. И тук обаче ситуацията е далеч по-сложна. Черноморският регион вече е обект на множество международни интереси, а всяка ескалация около търговското корабоплаване неизбежно излиза извън рамките на двустранния конфликт.

Зад всички тези идеи стои един по-голям въпрос. Ако войната действително се превръща в конфликт на изтощение, тогава централната тема вече не е кой държи конкретно село или квартал. Темата е кой разполага с повече производствени мощности, по-устойчива логистика, повече гориво, повече резервни части и по-добре защитени комуникации.

Именно затова кадрите с унищожени мобилни установки предизвикват толкова силен интерес в Русия. Те се възприемат като доказателство, че започва преход от реакция към системно преследване на инфраструктурата, която стои зад атаките с дронове. Дали това наистина е началото на нов етап, все още е рано да се каже.

Подобни прогнози се правеха и след ударите по енергийната система през 2022 и 2024 година, както и след атаките срещу логистични центрове и военни складове. Всяка от тези кампании носеше временен ефект, но нито една не доведе до окончателен прелом.

Това прави сегашния момент особено интересен. На фронта се виждат промени, но те все още не са достатъчни, за да се говори за стратегическо решение. Войната продължава да се определя не от емоциите след поредната трагедия, а от способността на всяка страна да поддържа собственото си командно дишане, производство и снабдяване. Именно там ще бъде решена следващата фаза на конфликта, независимо от гръмките призиви, които звучат в медиите след всеки нов удар.