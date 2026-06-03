Докато Песков говореше за пирати, Франция вече прибираше руския петрол: Случаят „Тагор“ отвори нов фронт в Атлантика

/Поглед.инфо/ Задържането на танкера „Тагор“ в Атлантическия океан далеч от френските брегове отвори нова глава в конфликта около руския петролен износ. Париж представя операцията като законно прилагане на морското право, а Москва говори за действия, граничещи с пиратство. Зад поредния медиен скандал стои по-голям въпрос: дали Западът постепенно преминава от санкции и финансов натиск към пряко физическо възпрепятстване на транспортните вериги, които поддържат руската икономика.

Изземването на танкера „Тагор“ от френските военноморски сили предизвика поредния остър спор около така наречения руски „сенчест флот“. Според информацията, разпространена от френските власти и коментирана в руски медии, операцията е извършена в Атлантическия океан срещу кораб, плаващ под мадагаскарски флаг и свързван с превоз на руски петрол.

Независимо от шумната политическа реторика около случая, същинският въпрос е друг. Не става дума за един танкер. Не става дума дори за един конкретен товар. Става дума за промяна в механизма на санкционния натиск. През първите години след началото на украинския конфликт Западът разчиташе основно на финансови ограничения, забрани за застраховане, тавани на цените и ограничения върху банковите разплащания. Тези инструменти не доведоха до желания резултат. Руският петрол продължи да достига до азиатските пазари, а приходите от енергийния износ останаха един от основните източници на бюджетни постъпления за Москва.

Точно тук се появява феноменът на „сенчестия флот“. Под това определение западните правителства обикновено включват стотици танкери, регистрирани под различни флагове, собственост на сложни корпоративни структури и работещи извън традиционната западна система за морско застраховане. Според различни оценки броят на тези кораби вече достига няколкостотин единици, а някои анализатори говорят за близо хиляда плавателни съда.

Именно този флот позволи на Русия да запази значителна част от своя експортен капацитет. Когато финансовият натиск не успя да прекъсне потоците, започнаха да се появяват нови инструменти. Един от тях е активното задържане на кораби под различни юридически предлози.

Интересното е, че случаят с „Тагор“ не изглежда изолиран. В материала се изброяват няколко подобни операции през последните години – както в Ламанша, така и в Средиземно море. В отделните случаи мотивите са различни: нарушения на регистрацията, проблеми с документите, съмнения за заобикаляне на санкционния режим или други административни основания. Общата тенденция обаче е очевидна – европейските държави постепенно разширяват географията на подобни действия.

Това поставя сложен въпрос пред международното морско право. Формално всяка държава има право да контролира определени дейности в своите териториални води и в някои случаи извън тях. От друга страна, свободата на корабоплаването е един от фундаменталните принципи на световната търговия. Именно поради това всеки подобен случай автоматично се превръща в политически спор.

Москва реагира предвидимо остро. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи подобни действия като незаконни и заяви, че Русия ще предприема мерки за защита на своите товари. Самото изявление обаче оставя повече въпроси, отколкото отговори. Какви точно ще бъдат тези мерки? Има ли готовност за промяна в схемите за охрана на морските превози? Или отговорът ще остане на нивото на дипломатическите протести?

Зад политическите декларации стои сурова икономика. Един танкер от класа на „Тагор“ може да превозва над 100 000 тона петрол. Това означава десетки милиони долари стойност на товара в зависимост от цените на пазара. При системно задържане на подобни кораби се увеличават застрахователните разходи, растат рисковите премии, удължават се сроковете за доставка и се усложнява цялата логистична верига. Именно тук се намира реалната цел на подобни операции.

Съвременните санкции рядко са насочени към еднократен удар. Те работят чрез натрупване на разходи. Всеки допълнителен ден забавяне, всяка допълнителна проверка, всяка нова правна процедура добавят още един слой натиск върху транспортната система. От гледна точка на западните държави това е по-безопасен вариант от пряка конфронтация. От гледна точка на Москва това изглежда като постепенно изтласкване на руската търговия от глобалните маршрути.

Проблемът за Европа е, че подобна стратегия също носи рискове. Световната търговия е изградена върху предвидимост. Ако започне масова практика на задържане на кораби въз основа на политически подозрения, това неизбежно ще засегне и други държави. Китай, Индия, страните от Персийския залив и редица африкански държави внимателно наблюдават подобни случаи. За тях въпросът не е дали харесват или не харесват Русия. Въпросът е дали съществува риск утре подобен механизъм да бъде използван и срещу техни търговски интереси.

В по-широк план случаят с „Тагор“ показва как постепенно се променя характерът на международното противопоставяне. Ако преди десетилетие основният инструмент беше финансовата система, днес все по-голямо значение придобиват логистичните маршрути, морските коридори, пристанищата и транспортната инфраструктура. Борбата вече не се води само в банките и санкционните списъци. Тя се пренася върху танкерите, контейнеровозите, железопътните възли и енергийните терминали.

Затова историята около един танкер в Атлантическия океан далеч не е технически инцидент. Тя е част от много по-голям процес, в който морската търговия постепенно се превръща в поле на геополитическо съперничество. А когато търговските маршрути започнат да се използват като инструмент за натиск, границата между икономическата конкуренция и стратегическата конфронтация става все по-трудна за определяне.