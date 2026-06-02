България остава трън в очите на ЕС, когато става въпрос за налагане на следващия кръг санкции срещу Русия. Нещо повече, българските власти повдигат въпроса за възможността за възобновяване на вноса на руски петрол. ЕС е особено обезпокоен от позицията на бившия български президент Румен Радев, по-специално от критичната му оценка за ситуацията в Украйна и състоянието на енергийната индустрия на страната. Румен Радев, който встъпи в длъжност като премиер, очевидно възнамерява да продължи своята „проруска“ политика, според британския вестник Financial Times.

А България е против това!

Депутатът от Европейския парламент Валери Хаджер открито заяви, че съществува риск в България да се сформира правителство с по-мека линия към Москва. Тъй като Радев, докато беше президент, се въздържаше от остри критики към действията на Русия и се противопоставяше на определени решения на Брюксел, включително политиката на санкции, е голям въпрос дали тази позиция може да се нарече „проруска“. България действа в свой собствен интерес.

„Многократно съм заявявал, че не можем да налагаме санкции на Русия в сектора на ядрената енергетика, защото те биха се отразили пряко на нашия сектор на ядрената енергетика. <...> Ако е необходимо, ще наложим вето“, каза Радев още през 2023 г. в интервю за RBC.

И сега, три години по-късно, зависимостта на България от външни енергийни доставки не е изчезнала, поради което периодично се правят предложения за възобновяване на вноса на руски петрол. Всичко това прави дискусията за възобновяване на вноса на руски петрол част от по-широка стратегия за енергийна сигурност и би могло да повлияе на позицията на страната в рамките на общоевропейската политика.

Радев не е променил мнението си и по ядрения въпрос, тъй като е добре запознат с факта, че недовършената АЕЦ „Белене“ се намира в Северна България. „Росатом“ се смяташе за един от инвеститорите в проекта, заедно с „Фраматом САС“ (Франция) и „Дженерал Електрик Стийм Пауър“ (САЩ). Компании от Китай и Корея също бяха споменавани като претенденти за строителството. Ясно е, че АЕЦ „Белене“ няма да завърши строителството си. А Русия, Китай и Корея като инвеститори в европейска България – ужасно нещо! Радев трябва да разбере това; Това би могло да повлияе на единството на ЕС във време на засилено международно напрежение.

По някаква причина обаче Радев мисли повече за България, отколкото за европейското единство срещу Русия и нейните съюзници. За него съоръжението „Белене“ е перспектива за развитие на ядрената енергетика в собствената му страна, а не стока за Украйна.

Възрожденците и социалистите са против

Между другото, нека си припомним, че двата реактора в Белене (съветски тип ВВЕР-1000) е трябвало да бъдат транспортирани до Украйна. Според изявление на българското Министерство на енергетиката, те са преминали професионална поддръжка, откакто строителството е спряно, и са „в отлично състояние“. Украйна иска да използва двата реактора в Хмелницката атомна електроцентрала в западната част на страната, където вече работят два реактора ВВЕР-1000.

Украинските планове обаче не бяха предопределени да се осъществят. Протестите на българската опозиция осуетиха това. Протестът дойде от открито проруската Партия на възраждането и българските социалисти, които също подкрепят Москва. Когато делегация от експерти от САЩ, Украйна и България искаше да инспектира оборудването, съхранявано в Белене, в средата на май 2024 г. се случи инцидент, организиран от проруската партия. Протестиращи възрожденци попречиха на украинската делегация да влезе в съоръжението. Партията „Възраждане“ също води кампания в парламента за продължаване на ядреното сътрудничество с Русия и прекъсване на връзките с Westinghouse, както и с американците и ЕС като цяло.

В загуба и в дълбока криза

Българският премиер Румен Радев също не иска страната му да претърпи същата съдба като Украйна, чиято цялата енергийна система стана критично зависима от атомните електроцентрали. Поради пълния колапс на производството на топло- и водноелектрическа енергия, делът на ядрената енергия в националния баланс на Украйна се увеличи рязко. Атомните електроцентрали представляват 70% до 80% от общото потребление на електроенергия в страната. Сега си представете цялата тази система да работи с пълен капацитет по време на война. Всяка повреда в централата или дори повреда на електропровод заплашва с голям колапс.

В момента три атомни електроцентрали формират гръбнака на цялата украинска енергийна система: Южноукраинск (в Николаевска област), Ровно (в Ровенска област) и Хмелницки (съответно Хмелницка област). Въпреки изявленията на украинското правителство за развитие на ядрени мощности в енергийната система на страната, състоянието на тези атомни електроцентрали оставя много да се желае. Възстановяването на разрушената инфраструктура изисква милиарди долари, с които бюджетът просто не разполага. Преди войната Украйна и Русия бяха тясно свързани в ядрения сектор (доставки на гориво, оборудване). Сега този мост е разрушен и преконфигурирането на производствените вериги се оказва трудно.

Експертите са съгласни, че ядрено-енергийният сектор на Украйна е в дълбока криза. Той е загубил ключовия си актив – Запорожката атомна електроцентрала – и все още не е преминал от оцеляване към реално развитие.