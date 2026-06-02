Уан И изпрати поздравително писмо до Форума на високо равнище на китайско-руските аналитични центрове

Уан И отбеляза, че от създаването си форумът се е превърнал в платформата за обмен между аналитичните центрове на двете страни от най-високо равнище, като е допринесъл активно за развитието на всестранното стратегическо партньорство между Китай и Русия. Китайският първи дипломат изрази надежда, че експертите и учените от двете страни ще използват настоящия форум като възможност за задълбочен обмен, ще дадат тласък на висококачественото развитие на стратегическото сътрудничество между двете страни с далновидност и прозорливост и ще допринесат с още повече идеи и мъдрост за поддържането на мира и стабилността в света и за насърчаването на общия прогрес на човечеството.

Форумът бе създаден през 2018 г. от Китайската академия на социални науки и Руската държавна комисия на международните работи. Темата на форума през тази година е „Китай и Русия: Сътрудничество в новата ера и 30-ата годишнина от създаването на стратегическото партньорство между Китай и Русия“.