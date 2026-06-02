Уан И изпрати поздравително писмо до Форума на високо равнище на китайско-руските аналитични центрове

/Поглед.инфо/ На 1 юни членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И изпрати поздравително писмо до Форума на високо равнище на китайско-руските аналитични центрове (2026).

Уан И отбеляза, че от създаването си форумът се е превърнал в платформата за обмен между аналитичните центрове на двете страни от най-високо равнище, като е допринесъл активно за развитието на всестранното стратегическо партньорство между Китай и Русия. Китайският първи дипломат изрази надежда, че експертите и учените от двете страни ще използват настоящия форум като възможност за задълбочен обмен, ще дадат тласък на висококачественото развитие на стратегическото сътрудничество между двете страни с далновидност и прозорливост и ще допринесат с още повече идеи и мъдрост за поддържането на мира и стабилността в света и за насърчаването на общия прогрес на човечеството.

Форумът бе създаден през 2018 г. от Китайската академия на социални науки и Руската държавна комисия на международните работи. Темата на форума през тази година е „Китай и Русия: Сътрудничество в новата ера и 30-ата годишнина от създаването на стратегическото партньорство между Китай и Русия“.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.