Китай и САЩ проведоха годишно заседание по морска военна сигурност

/Поглед.инфо/ На 28 и 29 май въоръжените сили на Китай и САЩ проведоха в Хавай заседание на работната група към Механизма за консултации по морската военна сигурност между двете страни за 2026 г.

Страните проведоха откровен и конструктивен обмен на мнения относно настоящата ситуация с морската и въздушната сигурност между Китай и САЩ и се съгласиха, че ефективната комуникация и обмен между въоръжените сили спомагат за по-професионалното изпълнение на задачите от войските на предната линия, засилват взаимното разбирателство и предотвратяват недоразумения и погрешни преценки.

Същевременно китайската страна категорично се противопоставя на всякакви действия, които под претекст за свобода на корабоплаването и прелитане застрашават суверенитета и сигурността на Китай, както и на всякакви провокации и нарушения на границите чрез близко разузнаване, насочени срещу Китай. Страната ще продължи да защитава решително териториалния суверенитет и морските си права и интереси в съответствие със законите и правилата, както и да поддържа мира и просперитета в региона.

Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.