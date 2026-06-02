/Поглед.инфо/ Наскоро американският министър на отбраната Пийт Хегсет публично изрази одобрението си към промяната на „Трите принципа за трансфер на отбранително оборудване“ от Япония и заяви, че подкрепя разширяването на военното сътрудничество на Япония. В международната общност се чуват гласове, че укрепването на отбранителните способности на Япония има за цел да противодейства и възпира Китай.

Коментирайки това на днешната редовна пресконференция говорителката на МВнР на Китай Мао Нин заяви, че раздухването на външни заплахи и търсенето на претекст за въоръжаване и подготовка за война са обичайни тактики на японския милитаризъм. Страната отмени забраната за износ на оръжия за масово унищожение, укрепи военно-промишления си комплекс и ускори прехода на политиката за сигурност към офанзивна насоченост. Тази поредица от опасни тенденции прилича до голяма степен на процеса на подготовка за война от страна на милитаризма преди Втората световна война. Щом веднъж кутията на милитаризма бъде отворена, никой не може да остане незасегнат, а в крайна сметка това ще доведе до „отглеждане на тигър, който ще се обърне срещу стопанина си“, каза още Мао Нин.