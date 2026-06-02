Пекин: Щом кутията на Пандора на милитаризма бъде отворена, никой не може да остане незасегнат
/Поглед.инфо/ Наскоро американският министър на отбраната Пийт Хегсет публично изрази одобрението си към промяната на „Трите принципа за трансфер на отбранително оборудване“ от Япония и заяви, че подкрепя разширяването на военното сътрудничество на Япония. В международната общност се чуват гласове, че укрепването на отбранителните способности на Япония има за цел да противодейства и възпира Китай.
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