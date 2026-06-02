Поглед към Китай

Технологиите и иновациите стимулират модерното развитие на керамичната индустрия в Дзиндъджън

/Поглед.инфо/ Град Дзиндъджън, известен като „столицата на порцелана“ в Китай, преживява нов етап на развитие благодарение на съчетаването на вековни традиции с модерни технологии и иновации.

Според местните власти стойността на керамичната индустрия е нараснала от 51,6 милиарда юана през 2021 г. до 102,7 милиарда през 2025 г., а броят на големите предприятия в сектора се е увеличил повече от два пъти.

За да привлекат младите потребители, производителите разработват модерни продукти в партньорство с популярни марки и създават колекционерски серии, декоративни лампи и дори аудиосистеми. Навлизането на индустриалния 3D печат позволява изработка на персонализирани изделия за международните пазари. Успоредно с това културни пространства за популяризиране на културата на керамиката превръщат Дзиндъджън във важен център за творчески туризъм, привличащ десетки хиляди художници и дизайнери от цял свят.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.