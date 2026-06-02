Технологиите и иновациите стимулират модерното развитие на керамичната индустрия в Дзиндъджън

/Поглед.инфо/ Град Дзиндъджън, известен като „столицата на порцелана“ в Китай, преживява нов етап на развитие благодарение на съчетаването на вековни традиции с модерни технологии и иновации.

Според местните власти стойността на керамичната индустрия е нараснала от 51,6 милиарда юана през 2021 г. до 102,7 милиарда през 2025 г., а броят на големите предприятия в сектора се е увеличил повече от два пъти.

За да привлекат младите потребители, производителите разработват модерни продукти в партньорство с популярни марки и създават колекционерски серии, декоративни лампи и дори аудиосистеми. Навлизането на индустриалния 3D печат позволява изработка на персонализирани изделия за международните пазари. Успоредно с това културни пространства за популяризиране на културата на керамиката превръщат Дзиндъджън във важен център за творчески туризъм, привличащ десетки хиляди художници и дизайнери от цял свят.