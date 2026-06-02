Поглед към Китай

Джао Лъдзи направи официално посещение в Русия

/Поглед.инфо/ По покана на председателя на Съвета на Руската федерация Валентина Матвиенко и председателя на руската Дума Вячеслав Володин, от 27 до 30 май председателят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ПК на ОСНП) Джао Лъдзи направи официално посещение в Русия. В Москва той се срещна с Матвиенко и Володин и участва в 11-ата среща на Комисията за парламентарно сътрудничество между Китай и Русия.

По време на срещите Джао Лъдзи каза, че законодателни органи на двете страни трябва да поддържат добър потенциал на контактите на различни нива, да увеличат разбирателството и взаимното доверие, и да засилят обмена и опита.

На 28 май, по време на 11-ата среща на Комисията на парламентарното сътрудничество между Китай и Русия, Джао Лъдзи подчерта, че законодателните органи на двете страни трябва да насърчават ефективното изпълнение на подписаните документи за сътрудничество и на определени ключови проекти.

