Краят на червените линии: как „Орешник“ се превърна в сигнал за новата въздушна война

/Поглед.инфо/ Дебатът около „Орешник“ не е само за една ракета. Зад него стои много по-голям въпрос – дали войната навлиза в етап, в който заводите, логистиката и производствените цикли започват да решават повече от фронтовите линии.

Според публикации в руски и украински източници през последните седмици се оформя нова картина на конфликта. Тя не е свързана толкова с отделни настъпления по фронта, колкото с постепенно изграждане на цикличен модел на въздушни удари. Именно върху тази теза е построен и материалът на Игор Бондаренко, в който се твърди, че руската страна вече е достигнала способност да натрупва значителни количества дронове и ракети, след което да ги използва в периодични масирани операции.

Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем. Те обаче съвпадат с тенденция, която се наблюдава от месеци. Вместо непрекъснати удари с ограничен мащаб все по-често се виждат концентрирани вълни, насочени срещу енергийни обекти, железопътна инфраструктура, военни складове, летища и логистични възли. Самата промяна говори за нещо по-дълбоко от обикновена тактическа корекция. Говори за натрупване на производствен капацитет.

През първите години на конфликта централният въпрос беше дали Русия ще успее да компенсира санкциите и ограничения достъп до западни технологии. През 2026 г. спорът вече изглежда различно. Въпросът не е дали производството работи, а с каква скорост работи. Ако дадена армия може да възстановява запасите си по-бързо, отколкото противникът възстановява своите средства за противодействие, тогава възниква съвсем нова стратегическа ситуация.

Затова и разговорът за „Геран“, за новите модификации на безпилотните системи и за нарастващия брой въздушни нападения не е техническа подробност. Това е разговор за икономиката на войната. Ракетата е само крайният продукт. Зад нея стоят заводи, електроенергия, микросхеми, транспортни вериги, работна сила и финансови ресурси. Когато една страна успява да поддържа непрекъснат конвейер, тя започва да променя темпото на целия конфликт.

Именно тук се появява темата за „Орешник“. В руския информационен поток тази система все по-често се представя не просто като ново оръжие, а като психологически и политически инструмент. Материалът цитира оценки на военния експерт Александър Хроленко, според когото ударите от края на май са били предупреждение за потенциално много по-мащабни действия срещу командни и инфраструктурни обекти. Същевременно редица от конкретните твърдения за поразени цели остават непотвърдени от независими източници и следва да бъдат разглеждани именно като твърдения на участваща страна.

Показателно е друго. Все по-рядко се обсъждат отделни населени места и все по-често се говори за комуникации, логистични центрове, командни пунктове и системи за управление. Това е характерен белег на война на изтощение. Целта вече не е само да бъде превзета определена територия. Целта е противникът да бъде принуден постоянно да харчи ресурси за възстановяване на способности.

В този контекст особено внимание привличат и изявленията на беларуския президент Александър Лукашенко, цитирани в публикацията. Той говори за наличието на конкретни цели и отправя предупреждение към украинската страна. Подобни изказвания неизбежно увеличават напрежението по оста Минск–Киев. Те обаче имат и друга функция. Създават допълнителна неопределеност за украинското военно планиране. Всяка армия предпочита да знае откъде идва заплахата. Най-неприятна е ситуацията, когато трябва да се държат резерви в няколко различни направления едновременно.

Още по-интересна е тезата на беларуския анализатор Александър Зимовски, че лятната кампания ще бъде доминирана от борба за въздушно превъзходство. Тази оценка изглежда по-реалистична от много гръмки прогнози за внезапни пробиви или решаващи настъпления. Причината е проста. Войната вече показва ясно, че дроновете, разузнавателните системи и средствата за радиоелектронна борба влияят върху всеки километър от фронта. Който контролира въздуха дори на ниска височина, контролира придвижването на техника, доставката на боеприпаси и евакуацията на ранените.

Това изглежда логично, но има един проблем. Въздушното превъзходство също струва скъпо. Противовъздушните ракети не се произвеждат безкрайно. Те изискват сложни компоненти, време и квалифицирани специалисти. Затова все повече анализатори говорят за своеобразна война между производствени линии. От едната страна стоят фабриките за дронове. От другата – предприятията за ракети за ПВО. Победителят може да се окаже не този, който има най-модерната технология, а този, който успява да произвежда повече и по-бързо.

Материалът обръща внимание и на използването на примамки и фалшиви цели за претоварване на радарите. Това е тенденция, наблюдавана и в други конфликти. Скъпата ракета често се изстрелва срещу сравнително евтин апарат, чиято задача е просто да бъде забелязан. От гледна точка на икономиката на войната това е изключително ефективна схема. Противникът харчи ресурс, без да бъде нанесена реална щета на атакуващата страна.

Поради тази причина германските доставки на системи IRIS-T и другите западни помощи за противовъздушната отбрана се превръщат в ключов фактор. Въпросът обаче вече не е само колко установки ще бъдат доставени. Въпросът е дали ще има достатъчно ракети за тях. Историята на почти всички съвременни войни показва, че техниката може да бъде произведена сравнително бързо, но боеприпасите често се превръщат в критичното тясно място.

Подобна логика стои и зад продължаващите спорове около ударите по Запорожката АЕЦ. Всяко нарушение на работата на подобен обект автоматично повишава политическия риск и международното внимание. Но независимо коя страна носи отговорност за конкретните инциденти, самият факт показва колко опасно се приближава конфликтът до критична инфраструктура.

През последните две години Поглед.инфо неведнъж разглеждаше темата за превръщането на войната в битка на индустриални потенциали. По същия начин анализирахме и постепенното изместване на центъра на тежестта от танковите колони към производството на дронове и средства за радиоелектронна борба. Днес тези процеси вече не изглеждат като прогноза. Те са ежедневна реалност.

Най-същественото в цялата история около „Орешник“ вероятно не е самата ракета. Най-същественото е посланието. Москва очевидно иска да демонстрира, че разполага с нарастващ набор от средства за натиск и че възнамерява да ги използва регулярно, а не епизодично. Дали тази стратегия ще доведе до стратегически пробив, остава открит въпрос. Числата за производството, запасите и реалните поражения остават до голяма степен закрити за външни наблюдатели.

Едно обаче е трудно за оспорване. Войната през лятото на 2026 г. все по-малко прилича на класическия образ на фронтова битка и все повече на съревнование между заводи, логистични вериги, инженерни бюра и системи за управление. Именно там ще се решава дали следващите месеци ще донесат ново равновесие или нова ескалация.