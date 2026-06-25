Путин осъди западната истерия около руската военна заплаха

/Поглед.инфо/ На 23 юни руският президент Владимир Путин произнесе реч в Кремъл, в която осъди непрестанното раздухване от страна на западните държави на темата за руската военна заплаха.

Той заяви, че западните държави вече открито говорят за подготовка за война с Русия и непрекъснато увеличават военния си бюджет, насочен към подобряване на нападателните си способности, за да оправдаят огромните си военни разходи и радикалната си политика на милитаризация. Путин заяви, че Русия е готова за бърз и подходящ отговор за всякакви външни или вътрешни заплахи.

След изказването си той добави, че макар западните държави все още да не са стигнали дотам, че да предприемат действия срещу Русия от собствената си територия, всички те са наясно, че подобно действие ще доведе до ответен удар.