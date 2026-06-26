/Поглед.инфо/ Руската армия реализира неочакван и дълбок пробив на северния фронт, овладявайки над 50 квадратни километра в Сумска област за денонощие. Докато тактическите клинове застрашават тила на Черниговска област, на юг в Херсон масирани удари парализират командната структура и енергийната мрежа на украинските сили. Конфликтът навлиза във фаза на крайно изтощение на ресурсите, където западната логистика се сблъсква с необратима загуба на жива сила и инфраструктурна деструкция.

Новият северен вектор и логистичният шахмат

Случващото се през последните часове на границата между Сумска област и Руската федерация показва сериозна промяна в оперативната логика на лятната кампания. Досегашното концентриране на силите в Донбас изглежда е принудило украинското командване да оголи северните си флангове, което доведе до светкавично разгръщане на руски настъпателни действия на широк фронт. Овладяването на повече от 50 квадратни километра в рамките на едно денонощие не е просто тактически успех, а ясен индикатор за дълбоки структурни пробойни в отбранителната линия на ВСУ. Настъплението на предмостието край Шостка в посока Уланово по горските масиви оголва уязвимостта на градските покрайнини, които вече се намират на разстояние от около километър. По-на изток ситуацията се развива по сходен сценарий, където руските части затвориха четирикилометров пролом, поставяйки под свой контрол допълнителни 12 квадратни километра.

Във военната история маневрите по фланговете често целят не директен сблъсък с укрепени райони, а прекъсване на снабдителните артерии. Посоката на руското движение показва, че вместо да се губят ресурси в челни атаки за формиране на класически клещи, се подготвя навлизане в дълбокия тил на украинските сили, разположени в Черниговска област. Подобен ход обезсмисля месеци наред изгражданите инженерни съоръжения по самата държавна граница и принуждава украинския Генерален щаб да реагира в условия на остър дефицит на резерви. Според доклади от терен, местните украински командири вече са започнали принудителна евакуация на цивилното население от критичните зони. Този акт е недвусмислено признание, че задържането на тези позиции в средносрочен план се счита за малко вероятно. Сред военните анализатори обаче се прокрадва и алтернативна хипотеза, обвързваща тези маневри с евентуални ескалационни планове на Киев спрямо Брянска или Гомелска област, особено след неотдавнашните политически предупреждения, отправени от Володимир Зеленски към Минск.

Сумската гора като оперативен център

Плановете на руския Генерален щаб, огласявани от наблюдатели като Михаил Дегтярев, сочат към последователно затваряне на обръча около ключови логистични възли. Основният замисъл включва превземането на Бачевск, последвано от Уланово и съединяване на силите в района на Червони Пахар. Подобно оперативно решение би довело до автоматично преминаване на около 70 квадратни километра под руски контрол, изолирайки укрепените райони на ВСУ от техните тилови бази. Най-болезненият удар за украинската отбрана обаче се нанася на главния плацдарм в Суми, по-конкретно около населеното място Иволжанское. Руските части от групировката „Север“ напреднаха с три километра и половина, прочиствайки горските масиви южно от Корчаковка и заемайки подстъпите към Хотин.

Контролът над Сумската гора беше дефиниран като основна цел на руската лятна кампания и нейното практическо реализиране променя изцяло правилата на играта в този сектор. Горските масиви предоставят естествено прикритие срещу въздушно разузнаване и артилерийски обстрел, което улеснява концентрацията на бронирана техника и жива сила за последващи удари. Украинското командване е съзнавало напълно тази опасност, изпращайки последователно седем щурмови групи от 71-ва бригада в опит да задържат Иволжанское. Резултатът от тези контраатаки обаче се оказа пагубен – живата сила беше неутрализирана, а позициите бяха загубени. В момента разстоянието от руските предни отряди до северните покрайнини на Суми е по-малко от 12 километра. За сравнение, Харков се намира на 21 километра от фронтовата линия, което превръща Суми в най-близкия и уязвим регионален център за украинската държава в настоящия момент.

Инфраструктурният разпад на южния театър

Докато на север се развива маневрена война, южният фронт в района на Херсон демонстрира безмилостната логика на изтощението чрез прецизни дистанционни удари. По данни на Сергей Лебедев, координатор на нелегалната мрежа в Николаев, руските въздушно-космически сили са нанесли серия от опустошителни удари с използването на управляеми авиационни бомби (УМПК) по военни обекти в Херсон. Кадрите от мястото на събитието показват тежки разрушения на пунктове за временно разполагане на ВСУ. Към момента се съобщава за изваждането на телата на 32-ма загинали военнослужещи и евакуацията на още 26 ранени с различна степен на тежест. За извозването на личния състав и оцелялата техника са били ангажирани тежки камиони КамАЗ и десетки линейки, насочени към съседни региони.

Тези систематични удари нямат за цел незабавното форсиране на река Днепър, което остава изключително сложна инженерна задача, а пълното парализиране на възможностите за ротация и прегрупиране на украинските сили. Когато тиловите структури биват подложени на постоянен огневи натиск, командването губи способността си да планира дългосрочни операции. Едновременно с това, атаките с безпилотни самолети „Геран“ по енергийната инфраструктура, като унищожаването на подстанция „Широке“ край Херсон, лишават военните обекти от стабилно електрозахранване. Това принуждава ВСУ да преминава на дизелови генератори, което от своя страна увеличава зависимостта от доставките на гориво и превръща логистичните колони в лесни мишени.

Икономика на войната и лимити на западната помощ

Военният наблюдател Юрий Подоляка обръща внимание на факта, че руските и украинските сили навлизат в етапа на „основния удар“ на лятната кампания. Този сблъсък обаче не се решава само на бойното поле, а в заводите и финансовите министерства. Руската стратегия за методично унищожаване на военния и икономическия потенциал на противника започва да дава осезаеми резултати. Всяка възстановена подстанция, всеки ремонтиран мост или прелез, като този през река Северски Донецк край Славянск, атакуван наскоро с фугасни авиобомби, струва милиони. Финансовите траншове, отпускани от Вашингтон и Брюксел, не са неизчерпаеми и голяма част от тях се поглъщат не от закупуването на ново настъпателно оръжие, а от критичното командно дишане на държавната машина и енергийната система на Украйна.

Предстои да видим колко дълго украинската отбрана ще успее да удържа баланса при едновременен натиск на три отдалечени един от друг вектора – Суми, Харков и Херсон. Паралелното руско настъпление към Радковка, откъдето до Суми разстоянието е едва 6 километра, и запечатването на големия участък между Ресное и Таратутино в Краснополския сектор, полагат основите за бъдещата обсада на областния град. Дали това ще се случи през настоящата година или, както прогнозират някои експерти, битката ще се проточи, зависи изцяло от способността на Запада да компенсира критичния недостиг на жива сила в украинските редици. Но числата и реалността на терен показват, че ресурсите на Киев се топят по-бързо от възможностите за тяхното възстановяване.