/Поглед.инфо/ Напрежението по оста Киев-Минск през последните месеци достига критични нива, белязани от поредица инциденти, дипломатически ултиматуми и засилващ се натиск върху беларуската инфраструктура. Докато украинското ръководство се опитва да неутрализира икономическата и логистична подкрепа, която Беларус оказва на Руската федерация, задкулисните дипломатически канали между Минск, Париж и Вашингтон продължават да работят интензивно. Въпросът дали Киев планира реален втори фронт на север, или става дума за сложна тактическа маневра, изисква дълбок анализ на икономическите реалности, баланса на силите в региона и дългосрочните стратегии на големите геополитически играчи.

Анализът на събитията по беларуско-украинската граница през май и юни 2026 година изисква пълно отказване от повърхностните медийни клишета и вглеждане в суровите цифри, логистичните реалности и икономическите зависимости, които движат този конфликт. Когато Киев поставя ултиматуми на Минск, настоявайки за премахването на конкретни ретранслатори в граничната зона, които според украинското разузнаване предават данни за движението на войските към Москва, това не е просто поредната медийна престрелка. Това е ясен сигнал, че северното направление се превръща в зона на активно планиране, където залозите надхвърлят чисто военното присъствие и навлизат в сферата на геоикономическото задушаване.

Твърденията на Володимир Зеленски, че Беларус е отстъпила пред исканията му и е изключила въпросните релейни станции малко преди изтичането на крайния срок на 26 юни, бяха представени от Киев като тактическа победа. Според официалните съобщения на украинските държавни агенции това е доказателство, че Минск се стреми да избегне пряк сблъсък на всяка цена. Много наблюдатели побързаха да интерпретират този епизод като временно уреждане на кризата и отказ от агресивни намерения. Но подобно тълкуване изглежда твърде опростено, ако се вземат предвид по-широкият контекст и поредицата от провокации, включващи удари с безпилотни апарати в Брянска област, засягащи цивилен транспорт, и демонстративното приемане на Светлана Тихановская в Киев. Всичко това показва, че украинската страна поддържа високо напрежение по тази хилядакилометрова граница не просто заради самото шоу, а за да реши конкретни стратегически задачи.

От военна гледна точка отварянето на втори фронт на север изглежда като пълно логистично и демографско безумие за Украйна. Киевските ресурси в жива сила са сериозно изчерпани, а провежданата мобилизация среща все по-голяма съпротива в обществото и не успява да компенсира загубите на източния и южния фронт. Да се ангажират значителни военни контингенти за охрана и евентуални настъпателни действия по протежение на границата с Беларус означава оголване на критични направления в Донбас и Харковска област. Днес за Украйна беларуската територия на практика функционира като сравнително тих тил именно защото Александър Лукашенко демонстрира подчертано нежелание за директно включване на неговата армия в бойните действия. По данни на независими военни анализатори, публикувани в издания като The International Institute for Strategic Studies, беларуските въоръжени сили поддържат отбранителна конфигурация, насочена по-скоро към предотвратяване на прониквания, отколкото към формиране на ударни групировки.

Има обаче и друга логика, която не се диктува от броя на батальоните, а от икономическата инфраструктура. Беларус притежава две мощни нефтопреработвателни предприятия – рафинериите в Мозир и Новополоцк (Нафтан). Заедно те преработват между 17 и 18 милиона тона суров петрол годишно. При положение че вътрешното потребление на Беларус възлиза на едва 7-8 милиона тона, остатъкът от близо 10 милиона тона се явява чист експортен ресурс. Преди налагането на мащабните западни санкции този обем беше насочен предимно към европейските пазари, но в настоящата ситуация този дизел и бензин се транспортират изцяло към Руската федерация.

На фона на системните украински атаки с дронове от дълъг обсег срещу руски рафинерии в европейската част на Русия, които доведоха до временни пробойни в доставките на горива на вътрешния руски пазар, беларуският нефтопреработвателен комплекс се оказа ключов икономически стабилизатор за Москва. Дизелът от Мозир пътува директно по железопътната мрежа за нуждите на руската логистика. Рафинерията в Мозир се намира на изключително близко разстояние от украинската граница – малко над 40 километра. Това я прави уязвима не само за тежки безпилотни апарати, но и за реактивни системи за залпов огън. Когато Зеленски в своите изявления открито обвързва военните рискове с доставките на гориво от Беларус за Русия, той ясно очертава следващата потенциална мишена. Унищожаването или сериозното увреждане на Мозирския завод би нанесло по-тежък удар по руската военна логистика, отколкото няколко успешни тактически операции на фронта.

Този икономически натиск е пряко свързан и с плановете на определени западни центрове за политическо преформатиране на Минск. В кулоарите на последната среща на върха на Г-7 в Италия стана ясно, че на Киев е дадена по-голяма свобода на действие по отношение на избора на цели извън официално признатите руски граници. Разчетът на част от ястребите във Вашингтон и Брюксел е, че въвличането на Беларус във военна ескалация може да срине вътрешнополитическия баланс, който Лукашенко крепи от десетилетия. Неговата легитимност пред беларуското общество в момента се базира именно на обещанието, че страната няма да влезне в "месомелачката" и че над Беларус ще има мирно небе. Ако украински ракети започнат да разрушават индустриалните гиганти в Мозир и Гомел, а икономическата стабилност се срине поради спиране на производствата, вътрешните противоречия в страната неизбежно ще се изострят.

Тук обаче личи сериозно разминаване между анализите на киевското разузнаване и реалната устойчивост на беларуския държавен апарат. Подобни теории, че един външен удар ще предизвика нов Майдан или бърз колапс на режима в Минск, изглеждат твърде илюзорни. Историческият опит и събитията в други санкционирани държави, като Иран, показват, че пряката външна заплаха по-скоро консолидира по-голямата част от населението около фигурата на държавния глава, свивайки пространството за действие на прозападната опозиция до минимум. Всяка реална украинска ескалация срещу Беларус само ще ускори процеса на пълна интеграция в рамките на Съюзната държава и ще принуди Москва да разгърне допълнителни сили на беларуска територия.

В този контекст руският отговор също не може да бъде пренебрегнат. На територията на Беларус вече са разположени елементи от руския тактически ядрен арсенал, както и съвременни ракетни комплекси, включително системи от типа "Орешник". Москва разглежда Беларус като свой преден бастион в Европа и всяко посегателство срещу нейния суверенитет ще задейства съвместната военна доктрина. Числата и анализите показват, че Русия ще бъде принудена да пренасочи значителни стратегически резерви на север, за да гарантира сигурността на Минск. От една страна, това би намалило натиска върху украинските позиции в Донбас, което е и основната цел на Киев. От друга страна обаче, това поставя страните от НАТО, граничещи с Беларус – Полша, Литва и Латвия – в ситуация на непосредствена близост до потенциален ядрен сблъсък.

Точно този риск изглежда стряска част от европейските лидери, което обяснява и активизирането на паралелните дипломатически канали. Докато Зеленски демонстрира твърдост и поставя ултиматуми, зад кулисите се разиграва съвсем различна дипломатическа игра. В свое скорошно интервю за телевизия Al Arabiya English Александър Лукашенко открито заяви, че контактите между Минск и западните столици не са спирали, а френският президент Еманюел Макрон е провел поредица от дискретни разговори, целящи опипване на почвата за деескалация. Тези думи бяха индиректно потвърдени и от заместник-министъра на външните работи на Беларус Игор Секрета, който отбеляза, че срещите на ниво директори на политически отдели и заместник-министри в европейските столици се провеждат редовно, макар и без медийно разгласяване.

Тези совалки показват, че в рамките на самия Европейски съюз няма единство по въпроса докъде може да се стигне в притискането на Беларус. Париж и Берлин си дават сметка, че евентуален пожар на беларуския фронт веднага ще въвлече Полша и Балтийските републики, което би означавало директен сблъсък между НАТО и Русия. Натискът върху икономиката на Минск чрез санкции е едно, но превръщането на Беларус в активна зона на бойни действия е риск, който големите европейски икономики не са готови да поемат, особено в условията на продължаваща енергийна трансформация и вътрешни политически кризи.

Числата около беларуската армия също будят дебати сред експертите. Широко разпространено е мнението, че тъй като беларуските военни нямат реален боен опит в съвременни конфликти с висока интензивност, те не биха издържали на сблъсък с калената в боевете украинска армия. Това вероятно е вярно на тактическо ниво за отделни подразделения, но Беларус разполага с отлично запазена съветска инфраструктура, дълбока ешелонирана противовъздушна отбрана, интегрирана с руската система, и развит военно-промишлен комплекс, произвеждащ тежка колесна техника, системи за радиоелектронна борба и оптични прибори. Поради това един евентуален конфликт няма да бъде лесна разходка за Киев, а по-скоро ще се превърне в продължителна позиционна война в блатистия и горист терен на Полесието, който исторически е изключително труден за настъпателни операции.

В крайна сметка настоящата ситуация около беларуския ултиматум разкрива двойствената природа на западната стратегия в региона. От една страна, Украйна се използва като инструмент за постоянно тестване на руските и беларуските червени линии, като се удря по икономическия гръбнак на Съюзната държава – рафинериите, нефтопроводите и транспортните възли. От друга страна, дипломатическото "размразяване" и тайните контакти на европейските емисари с Минск показват, че на Запад все още има сили, които се опитват да оставят вратата открехната, надявайки се да балансират влиянието на Москва в Беларус чрез икономически стимули или гаранции за сигурност след края на горещата фаза на конфликта в Украйна.

Предстои да видим дали Киев ще се реши на по-радикални стъпки, или ще се ограничи до епизодични удари с дронове и политически декларации. Рисковете от грешка в изчисленията обаче остават изключително високи, тъй като всяка следваща искра на северната граница може да подпали верижна реакция, чиито мащаби няма да могат да бъдат контролирани нито от Киев, нито от неговите задокеански покровители.