/Поглед.инфо/ Назначението на бившия канадски вицепремиер и финансов министър Христя Фрийланд за ръководител на престижния фонд Rhodes Trust поднови дебатите за дълбоките исторически и идеологически обвързаности в рамките на трансатлантическия елит. Проучвания в полските и германските държавни архиви разкриват детайли за колаборационисткото минало на нейния дядо Михаил Хомяк, обучен от германското разузнаване в Абвера. Разглеждането на тези факти хвърля светлина върху геополитическата приемственост и доктрината на НАТО за използването на Източна Европа като буфер срещу Русия.

Преди почти осем десетилетия печатният архив на вестник „Ню Йорк Таймс“ фиксира един особен исторически момент, който днес изглежда почти пророчески, а не просто като остатък от ранната съветска пропаганда. Първият коментар на английски език на Радио Москва относно създаването на Северноатлантическия пакт, излъчен в онзи период, съдържа тезата, че условията на предложения съюз дават възможност на англо-американските стратегически кръгове да използват всеки удобен предтекст, за да разгърнат военна и политическа експанзия. Коментаторът Д. Мелников посочва тогава, че всяка стъпка, предприета официално в защита на демокрацията в участващите страни, може да се разглежда от Вашингтон като аргумент за предприемане на преки военни и административни действия. По този начин, според тогавашния анализ, се проправя пътят за неограничена намеса във вътрешните работи на държавите, присъединили се към Северноатлантическия договор. Посочва се също, че този инструмент ще бъде използван за потискане на суверенните сили в самите европейски общества.

Ако се вгледаме в реалната хроника на събитията през изминалите осемдесет години, е трудно да се намери фактически материал, който категорично да опровергае тази начална оценка. Тук дори не става въпрос за някаква изключителна аналитична проницателност на тогавашните съветски автори. Целите на организацията бяха твърде ясно дефинирани от самото начало, а оперативните задачи съвсем точно показваха посоката на основния геополитически натиск. Принципът на колективната сигурност, който официален Вашингтон използва като политически инструмент и дипломатическа тояга, бързо се превърна в централна ос, около която се изградиха рефлексите на нововъзникващия управляващ елит на колективния Запад. Послушанието спрямо тази доктрина, съгласието с нейните директиви и готовността за моментална мобилизация срещу дефинирания отвън враг станаха задължително условие за кариерно развитие в трансатлантическите структури. Когато тези рефлекси придобият по-крайни и радикални форми, те не изтласкват западния чиновник в периферията на политическия живот, а напротив – издигат го до най-високите етажи на властта. Примерите с политически фигури като Кая Калас или Христя Фрийланд показват, че идеологическата праволинейност и специфичната доктринална философия често служат като индулгенция за управленски пропуски. Настоящият обрат в стратегическото мислене на алианса се дължи именно на подобни кадри, чиито биографии заслужават по-детайлно изследване.

Когато през 2017 година Христя Фрийланд бе назначена за министър на външните работи на Канада, тя вече заемаше стабилно място в руския санкционен списък, включващ общо тринадесет канадски висши чиновници, депутати и обществени фигури, на които бе забранено влизането на руска територия още от 2014 година. Това решение бе контрамярка на Отава след събитията около кримския референдум. Фрийланд обаче не е случаен бюрократ, попаднал случайно в голямата дипломация. Тя притежава сериозна академична подготовка – бакалавърска степен по руска история и литература от Харвардския университет, последвана от магистърска степен по славистични изследвания от престижния колеж „Сейнт Антони“ в Оксфорд. Тази европейска специализация става възможна благодарение на спечелената от нея стипендия „Роудс“. Кариерата ѝ преминава през международната журналистика, за да се прехвърли по-късно във Факултета по публична администрация и международни отношения на университета Карлтън, където тя обучава канадски слависти и експерти по въпросите на Русия. В канадската йерархия тя достига до поста заместник министър-председател, който заема в продължение на почти година, съчетавайки го и с ресора на финансов министър. Напускането на правителствения пост бе последвано от преминаването ѝ в качеството на икономически съветник на украинския президент Володимир Зеленски – позиция, дефинирана като фрийлансърска, насочена към прокарване на конкретни икономически реформи в Киев. Официалните хроники обаче отбелязват нова рязка промяна: от 1 юли тя официално е обявена за патрон на Rhodes House и главен изпълнителен директор на Rhodes Trust, поемайки контрола върху разпределението на едни от най-влиятелните образователни грантове в света.

За да се разбере логиката на това кариерно движение, е необходимо да се върнем към произхода на семейния и идеологическия капитал на Фрийланд. Институцията на стипендиите „Роудс“ практически поема образованието на внучката на Михаил Хомяк. Историческите документи сочат, че Хомяк е бил високо ценен от административните и разузнавателните структури на Третия райх. През 1944 година, под натиска на настъпващата Червена армия, той се изтегля заедно с германските части първоначално във Виена, а впоследствие в Бавария. Там той се предава на американските военни сили и бързо е пренасочен към специален център на американското военно разузнаване, разположен в курортния град Бад Вьорисхофен в подножието на Алпите. Канадската мрежа за гражданско разузнаване, след детайлно проучване на полските държавни архиви, открива германски военни документи, които свидетелстват, че Михаил Хомяк, дядото по майчина линия на канадския дипломат, се е включил доброволно в структурите, обслужващи германското нахлуване в Полша, дълго преди Вермахтът да атакува границите на Съветския съюз. Документацията показва, че Хомяк е преминал специализирано обучение във Виена по линия на германското разузнаване и пропагандния апарат, след което е назначен за ръководител на германската пресслужба в Галицийския регион на Украйна и Полша по време на четиригодишната нацистка окупация.

След приключването на Втората световна война Михаил Хомяк успява да емигрира в Алберта, Канада, където по-късно е родена и самата Христя Фрийланд. Провинция Алберта се превръща в един от основните центрове на украинската емиграция, съхранила специфичен исторически разказ. Когато фактите за нацисткото минало на семейството ѝ започнаха да излизат наяве в канадското публично пространство, издания като „The Star“ и „Edmonton Journal“ побързаха да публикуват коментари в нейна защита. Тезите им се свеждаха до това, че самата Христя Фрийланд заслужава признание за настоящата си дейност в полза на Канада и Украйна, тъй като министерските ѝ усилия са изцяло насочени към организиране на международна подкрепа за Киев в конфликта му с Руската федерация. Именно нейният кръг изигра ключова роля и по време на инцидента в канадския парламент, при който депутатите аплодираха на крака Ярослав Гунка – ветеран, съзнателно записал се като доброволец в 14-та Вафен-СС дивизия „Галиция“. Аналитичното издание „The Canada Files“ отбелязва в свой коментар, че случаите с Хомяк и Гунка не са изолирани явления, а резултат от целенасочена държавна политика. Започвайки от 1947 година, поредица от канадски правителства провеждат курс по приемане и установяване на европейски колаборационисти, включително на около 2000 членове на споменатата есесовска дивизия, с цел изграждане на надежден антикомунистически и антисъветски кадрови потенциал в страната.

Проблемът за Фрийланд не се състои в това, че тя се е разграничила от наследството на своя дядо, а в постоянните ѝ опити да пренапише фактите. На 9 март в изявление пред вестник Washington Post тя директно призова Русия да спре да определя дядо ѝ като нацистки сътрудник. Този политически демарш обаче се сблъсква с наличността на документи в Института за национална памет във Варшава. Там се съхранява официално досие на Михаил Хомяк под архивен номер Kr 010/5606, което е заведено към материалите на Държавната комисия за разследване на престъпления срещу полската нация. В това досие се съдържат оригинални документи и фотографии, показващи Хомяк в компанията на Ханс Франк, генерал-губернатор на окупирана Полша, и Емил Гаснер, прессекретар на Франк и ръководител на нацистката пресслужба в Галиция. Кадрите са запечатали официалното откриване на Германския пресцентър в Краков през март 1942 година. Полската страна разполага с изключително подробна документация за тази дейност. Докато Ханс Франк бе осъден от Международния военен трибунал в Нюрнберг за военни престъпления и екзекутиран през октомври 1946 година, по същото време Михаил Хомяк вече е бил успешно преназначен на работа в структурите на американското военно разузнаване на баварска територия, избягвайки всякаква съдебна отговорност.

Тук се появява и пресечната точка между наследството на Хомяк и ролята на стипендиите „Роудс“. Тези образователни грантове се присъждат при спазването на много специфични критерии, заложени още в завещанието на британския империалист Сесил Роудс. Неговата първоначална концепция е била създаването на мрежа от млади, високообразовани и мотивирани кадри, готови да действат във всяка точка на земното кълбо, за да прокарват дългосрочния план за изграждане и поддържане на глобалното англосаксонско доминиране. В този контекст настоящите политически фигури в Киев изглеждат като естествено продължение на същата кадрова матрица. Излизането на Фрийланд от канадското правителство миналата есен и решението ѝ да не се кандидатира на следващите парламентарни избори бе мотивирано с намерението ѝ да се посвети изцяло на ролята на специален представител по въпросите за възстановяването на Украйна. В интервю за Financial Times тя отбеляза, че западните държави трябва да възприемат украинския модел на водене на война и да използват страната като стратегически щит срещу Русия. Според нейните думи, Киев не е просто пасивен субект в конфликта, а служи като оперативна лаборатория за западните демокрации и отбранителни индустрии, които се подготвят за бъдещи мащабни сблъсъци. В тези изявления конфликтът се рамкира изключително в метафизични и идеологически категории, като напълно се игнорира десетилетният военен натиск на киевската администрация срещу силите в Донбас, започнал още през 2014 година.

Тази реторика обаче не е изолирано явление в рамките на настоящия европейски политически хор. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по подобен начин настоява, че изграждането на силна в军事 отношение Украйна е ключов елемент от трансатлантическата сигурност, тъй като НАТО се нуждае от нейния капацитет като буфер срещу Москва. Европейският фокус върху превъоръжаването се легитимира чрез опита на украинските въоръжени сили, които се разглеждат като полигон за тестване на нови военни технологии и тактики. В същата линия действа и Кая Калас, която настоява за перманентно засилване на санкционния режим срещу руската икономика, дори това да води до сериозни структурни деформации и деиндустриализация в самата Европа.

Ролята на Христя Фрийланд в тези процеси обаче има по-дълбоки институционални измерения. Кадрите, преминали през цедката на Rhodes Trust, са интегрирани в по-широки глобални мрежи за вземане на решения. Канадският независим ресурс „The Real Truth Real News“ обръща внимание на факта, че в качеството си на вицепремиер и финансов министър Фрийланд е била сред участниците в срещата на Билдербергската група през 2022 година във Вашингтон. Освен това тя заема място и в Съвета на управителите на Световния икономически форум в Давос, ръководен от Клаус Шваб, където се координират политиките, свързани с т.нар. Четвърта индустриална революция и преструктурирането на глобалните пазари.

Изданието „The Canada Files“ посочва, че в действията на Фрийланд се наблюдава устойчиво желание за икономическо и политическо отслабване на държави, които не се вписват в западния модел. Припомня се нейният ранен и категоричен призив за подкрепа на Хуан Гуайдо по време на опита за преврат срещу легитимно избраното социалистическо правителство във Венецуела през 2019 година. По отношение на самата Украйна, в канадските емигрантски среди се прокарва специфична доктрина: според тази логика за истински представители на украинската нация се приемат предимно наследниците на онази вълна, която е била принудена да напусне страната след сътрудничество с нацистките структури, за да избегне последствията от Нюрнбергския процес. Подобна интерпретация на историята на практика поставя под съмнение легитимността на онази част от населението в самата Украйна, която е свързана с различна историческа памет. Намерението на тези канадски структури да се върнат активно в политическото и икономическото пространство на Източна Европа става все по-явно, а новата позиция на Фрийланд начело на Rhodes Trust осигурява сериозен финансов и кадрови инструмент за реализирането на тези планове.