Васил Велев: България харчи неизработени пари и върви към тежка икономическа криза

/Поглед.инфо/ Защо България трупа дългове въпреки рекордните приходи? Защо заплатите растат по-бързо от производителността? Кой плаща цената на огромната администрация и на постоянно растящите бюджетни разходи? Водещият Георги Стамболиев разговаря с председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев за минималната работна заплата, инфлацията, държавния сектор, липсата на работна ръка, необходимите реформи и рисковете пред българската икономика.

Българската икономика навлиза в период на сериозни изпитания. Растящите бюджетни разходи, ускореното увеличение на възнагражденията без съответен ръст на производителността, демографската криза, недостигът на работна сила и разширяването на държавната администрация поставят все повече въпроси за устойчивостта на икономическия модел.

В това интервю Георги Стамболиев разговаря с председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев за най-важните икономически проблеми пред страната.

Сред темите са:

• минималната работна заплата и необходимостта от нов механизъм за определянето ѝ;

• защо производителността расте значително по-бавно от възнагражденията;

• връзката между бюджетните разходи, инфлацията и държавния дълг;

• огромният ръст на администрацията въпреки намаляващото население;

• защо реалният сектор трудно намира работници;

• необходимостта от реформи в администрацията, здравеопазването и образованието;

• демографската катастрофа и последствията ѝ за пазара на труда;

• нуждата от законови промени за привличане на квалифицирани чуждестранни работници;

• защо България губи конкурентоспособност;

• какви реформи могат да предотвратят задълбочаването на икономическите проблеми.

Разговорът предлага аргументирана гледна точка за причините зад инфлацията, бюджетните дефицити, растящия държавен дълг и забавянето на икономическото развитие. Вместо политически лозунги, интервюто поставя акцент върху числата, тенденциите и необходимостта от реални структурни промени.

Втората част утре вечер:...

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