Васил Велев: България харчи неизработени пари и върви към тежка икономическа криза

Българската икономика навлиза в период на сериозни изпитания. Растящите бюджетни разходи, ускореното увеличение на възнагражденията без съответен ръст на производителността, демографската криза, недостигът на работна сила и разширяването на държавната администрация поставят все повече въпроси за устойчивостта на икономическия модел.
В това интервю Георги Стамболиев разговаря с председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев за най-важните икономически проблеми пред страната.
Сред темите са:
• минималната работна заплата и необходимостта от нов механизъм за определянето ѝ;
• защо производителността расте значително по-бавно от възнагражденията;
• връзката между бюджетните разходи, инфлацията и държавния дълг;
• огромният ръст на администрацията въпреки намаляващото население;
• защо реалният сектор трудно намира работници;
• необходимостта от реформи в администрацията, здравеопазването и образованието;
• демографската катастрофа и последствията ѝ за пазара на труда;
• нуждата от законови промени за привличане на квалифицирани чуждестранни работници;
• защо България губи конкурентоспособност;
• какви реформи могат да предотвратят задълбочаването на икономическите проблеми.
Разговорът предлага аргументирана гледна точка за причините зад инфлацията, бюджетните дефицити, растящия държавен дълг и забавянето на икономическото развитие. Вместо политически лозунги, интервюто поставя акцент върху числата, тенденциите и необходимостта от реални структурни промени.
Втората част утре вечер:...
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