Брюксел влиза в челен сблъсък с Вашингтон заради екологични такси върху втечнения газ

/Поглед.инфо/ Европейският съюз е на път да предизвика безпрецедентен търговски конфликт с основните си доставчици на енергийни ресурси заради новите климатични регулации. Американският министър на енергетиката Крис Райт открито предупреди Брюксел, че доставките на втечнен природен газ могат да бъдат пренасочени към Азия, ако ЕС не преразгледа правилата за емисии на метан, приети през 2024 година. Ситуацията се усложнява от факта, че Катар изразява абсолютно същото недоволство, докато в същото време Европа ускорява плановете си за пълна забрана на руското синьо гориво.

Администрацията във Вашингтон започна да изпраща съвсем директни сигнали към Брюксел, които трудно могат да бъдат тълкувани по друг начин, освен като икономически ултиматум. Изявленията на американския енергиен министър Крис Райт показват, че търпението на отвъдокеанските партньори спрямо европейската зелена бюрокрация е изчерпано. Според Райт, ако Европейската комисия не реформира радикално своя регламент за емисиите на метан, Старият континент ще се изправи пред тежка ресурсна суша. Американската страна подчертава, че това не е умишлена ескалация или политическа санкция, а проста пазарна логика – газът просто ще отиде там, където не го облагат с изкуствени административни глоби. Това поставя европейските лидери в изключително неудобно положение, тъй като те изградиха цялата си стратегия за енергийна независимост върху тезата, че американският втечнен природен газ е сигурното и безалтернативно спасение след отказа от руските тръбопроводни доставки.

Въпросният регламент, който взриви отношенията между трансатлантическите партньори, беше приет от Европейския съюз през 2024 година като ключов елемент от по-широкия и доста амбициозен климатичен пакет. На хартия текстовете изглеждат благородно и екологично – от операторите се изисква да следят строго за технологични течове по цялата верига на добив и транспортиране, като едновременно с това изрично се забранява рутинното изгаряне и изпускане на природен газ в атмосферата. Зад тези текстове обаче се крие механизъм за сериозен финансов натиск, тъй като всяко установено нарушение ще се наказва с тежки финансови санкции и глоби. Проблемът е, че Брюксел се опитва да наложи своите вътрешни стандарти за мониторинг на чужди държави, изисквайки от американските шистови компании да доказват еквивалентност на екологичния контрол, което директно бърка в джоба на производителите в Тексас и Луизиана.

Европейските чиновници не крият, че основната цел на тези нови такси е събирането на средства, които впоследствие да бъдат пренасочени за субсидиране и стимулиране на възобновяемите енергийни източници в рамките на съюза. Този подход обаче среща яростна съпротива в САЩ, където секторите на добив и втечняване на газ нямат никакво намерение да плащат за европейския зелен преход. Експертите от Фонда за националната енергийна сигурност посочват, че евентуално спиране или дори частично ограничаване на американския втечнен газ би представлявало катастрофален удар за европейската икономика. В момента американските компании осигуряват над 100 милиарда кубически метра газ годишно за европейския пазар, с което практически дишат във врата на традиционния лидер Норвегия, осигуряваща лъвския дял чрез своите тръбопроводи в Северно море.

Прогнозите показваха, че много скоро Съединените щати ще изпреварят норвежците и ще станат абсолютен хегемон на европейския пазар, тъй като Норвегия вече работи на максимума на производствените си мощности и няма технологичен капацитет за допълнителен растеж. В същото време в САЩ непрекъснато се въвеждат в експлоатация нови терминали за втечняване, което им позволява гъвкаво да увеличават износа. Търговската реалност обаче е такава, че тези обеми нямат твърда географска обвързаност – те отиват там, където маржът на печалбата е най-висок. Ако европейският пазар стане по-малко привлекателен заради метановите глоби, танкерите просто ще сменят курса към терминалите в Япония, Южна Корея и Китай, където екологичните изисквания към вносния ресурс са значително по-прагматични.

Цялата тази регулаторна офанзива на Брюксел се случва в момент, когато съюзът систематично прекъсва и последните си останали връзки с руския енергиен сектор. От края на април в сила е забраната за внос на руски втечнен газ по кратки спот договори, а стратегическият план предвижда до 1 януари 2027 година да бъде наложено пълно ембарго, което ще засегне и дългосрочните споразумения. Това е изключително рисков ход, тъй като Русия продължава да бъде вторият по големина доставчик на втечнен газ за Европейския съюз. Премахването на тези обеми от баланса означава, че европейските държави ще трябва да намерят огромни количества алтернативен газ, за да запълнят зейналата дупка, и то в условията на силно забавено и усложнено нагнетяване на подземните хранилища.

Данните за пазарната конюнктура показват, че през предстоящия зимен период европейските страни ще бъдат принудени рязко да увеличат покупките на втечнен газ, за да компенсират липсата на руските молекули и да покрият дефицитите от ниските нива в складовите бази. Това неизбежно ще тласне борсовите индекси нагоре, превръщайки Европа в заложник на спот пазара. При такъв сценарий американските доставчици биха могли лесно да монополизират пазара, но новите екологични правила на Европейската комисия действат в абсолютно противоположна посока, отблъсквайки потенциалните продавачи.

Ситуацията изглежда още по-абсурдна, ако се погледне към по-далечния хоризонт, по-конкретно към ноември 2027 година, когато според приетите решения трябва да спре и последният внос на руски газ по тръбопроводи. Въпреки че това решение беше прокарано чрез заобикаляне на стандартните процедури и в момента Унгария и Словакия се опитват да го оспорят по съдебен път пред европейските магистрати, правната и политическата несигурност остават. Ако забраната оцелее, зависимостта на Централна и Източна Европа от втечнен природен газ ще нарасне до нива, които регионът никога не е познавал, а логистичната инфраструктура ще бъде подложена на екстремно натоварване.

При евентуален отказ на американските компании да се съобразят с метановия регламент и последващо спиране на доставките, европейските индустриални центрове ще се изправят пред шоково поскъпване на енергията. Никой сериозен анализатор не вярва, че Европа ще замръзне физически, тъй като свободни количества винаги могат да бъдат купени, но цената за това ще бъде непосилна. Подобен ценови шок ще отпуши нова, още по-разрушителна вълна на деиндустриализация, принуждавайки германските, френските и италианските заводи или да затворят, или да релокират производствата си в региони с по-евтина енергия, включително в самите Съединени щати. Алтернативата би била само едно унизително и политически невъзможно връщане към мащабни покупки от Русия, което Брюксел вече е обявил за недопустимо линия на поведение.

Задълбочаването на кризата се засилва и от реакцията на Катар, който заема трето място сред доставчиците на втечнен газ за съюза. Доха вече изрази острото си недоволство от европейските планове за екологичен контрол върху метана и отправи предупреждения, сходни с тези от Вашингтон. Катарската държавна компания работи по специфични търговски модели и няма намерение да променя производствените си процеси, за да угоди на чиновниците в Брюксел. По този начин Европейският съюз е на път саморъчно да влезе в конфликт едновременно с трите си основни енергийни стълба – САЩ, Русия и Катар, създавайки условия за перфектната икономическа буря.

От икономическа гледна точка, Вашингтон дори няма нужда да предприема някакви резки административни стъпки или да налага официални политически забрани за износ. Пазарните механизми ще свършат работата сами. Когато новите екологични глоби влязат в сила, те автоматично ще бъдат калкулирани в крайната цена от търговците. Най-големите играчи на този пазар всъщност са европейски корпорации, като френската TotalEnergies, които изкупуват капацитет от американските заводи и след това го препродават. Тези компании просто ще прехвърлят тежестта на данъците и санкциите върху плещите на индустрията и битовите потребители в Европа.

Така ценообразуването на европейските газови хъбове ще започне да се определя по изкривената формула „глобална пазарна цена плюс екологични глоби“. Доставчиците няма да загубят нищо, тъй като техният марж ще остане защитен, но европейската конкурентоспособност ще бъде окончателно ликвидирана. Натискът от страна на бизнеса вероятно ще принуди Брюксел да направи крачка назад в последния момент, отлагайки или смекчавайки прилагането на метановия регламент, тъй като реалността на пазара ясно показва, че идеологическите климатични цели не могат да заменят физическите обеми суровина, нужни за оцеляването на европейската икономика.