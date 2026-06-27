Проф. Джон Миършаймър: Капитулацията на САЩ пред Иран и крахът на Нетаняху

/Поглед.инфо/ Светът навлиза в епоха на радикална геополитическа трансформация, в която старите аксиоми за американското всемогъщество и израелската военна непобедимост се сриват пред очите ни. Великият американски геополитик проф. Джон Миършаймър в предаване на Андрю Неполитано прави дълбока, безпощадна дисекция на събитията около сблъсъка с Иран, затварянето на Ормузкия проток и стратегическата капитулация на Вашингтон. Това не е просто поредният регионален конфликт, а повратна точка, която бележи историческия упадък на Израел под управлението на Бенямин Нетаняху и разкрива пълната безпомощност на западната военна мисъл.

За да разберем думите на професор Джон Миършаймър, трябва да се откажем от моралната риторика, с която западната пропаганда обикновено залива медийното пространство, и да се върнем към чистия, хладен и безпощаден реализъм. Международната политика не се ръководи от правото, а от баланса на силите. И когато този баланс се промени, цели империи и регионални хегемони биват застигнати от неумолимия ход на историята. Днес сме свидетели точно на такъв процес – структурен и необратим упадък на държавата Израел, катализиран от късогледството на нейния елит и пълното неразбиране на новите реалности от страна на Вашингтон.