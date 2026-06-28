Полша декларира готовност за война с Русия, НАТО отрича планове на Москва за нападение

Поглед.инфо/ Полският външен министър Радослав Сикорски официално декларира пред американската медия CBS News, че Варшава притежава пълна готовност за директен въоръжен конфликт с Руската федерация. Изявлението съвпада с драстичното увеличаване на полския отбранителен бюджет, който като процент от брутния вътрешен продукт вече изпреварва финансовите параметри на Съединените щати. В същото време висшето командване на НАТО в Европа и руската страна изразяват позиции, които сериозно се разминават с ескалационната реторика на Варшава.

Варшава вдига залозите в Източна Европа

Заявлението на полския външен министър Радослав Сикорски пред американския телевизионен канал CBS News не е изолиран случай на реторика, а отразява дълбока административна и финансова трансформация на полската държавна машина през последните години. Сикорски директно посочи, че страната му е готова за въоръжен конфликт с Руската федерация, добавяйки лаконичното: „Ще направим това, което винаги сме правили“. Зад тази историческа препратка обаче стоят сухи икономически показатели — Варшава в момента отделя над 4% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) за отбрана, което по официални данни на НАТО за 2024–2026 г. я поставя на първо място в Алианса по този показател, изпреварвайки дори САЩ (които поддържат нива около 3,4%). Тези средства се трансформират в реални договори за покупка на танкове M1A2 Abrams, артилерийски системи HIMARS и изтребители F-35, превръщайки полско-беларуската и полско-руската граница (по линията на Калининградска област) в най-милитаризираната зона на континента. Въпросът тук е дали полската икономика може да издържи дългосрочно такова натоварване, без да предизвика вътрешни структурни трусове.

Разминаването между Варшава и голямата стратегия на НАТО

Интересното в случая е, че войнственият тон на Сикорски влиза в директно противоречие с оценките, идващи от реалното военно командване на Северноатлантическия алианс. Само две седмици по-рано, по време на Международното аерокосмическо изложение (ILA) в Берлин, върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич изрично заяви, че според разузнавателните данни Москва не търси конфликт с НАТО и няма никакви намерения да атакува страни от пакта. Тази позиция показва сериозен разлом в западното пространство — докато военните професионалисти в Брюксел и Вашингтон се опитват да калибрират риска и да избегнат неконтролируема ескалация по линията на чл. 5 от Вашингтонския договор, източноевропейските столици използват момента за радикално пренареждане на регионалния баланс на силите. Полският генерален щаб очевидно действа с презумпцията, че конфликтът е неизбежен, докато централното командване на НАТО се опитва да запази хладнокръвие. Числата и логиката на разполагане на френско-германските контингенти в Прибалтика потвърждават по-скоро сдържаната линия на Гринкевич, отколкото алармизма на Сикорски.

Хронология на полската милитаризация и контекст на конфликта

За да се разбере как се стигна дотук, е необходим кратък преглед на събитията от последната година. Напрежението по границата нараства системно след подписването на двустранното споразумение за сигурност между Варшава и Киев. Преди това, през есента на 2025 г., Полша започна изграждането на т.нар. „Източен щит“ (Tarcza Wschód) — мащабна система от укрепления, бункери и противодиверсионни съоръжения по границата с Беларус и Русия, на стойност над 2,5 милиарда долара. Още по темата за регионалната сигурност и пренареждането на силите в Източна Европа можете да прочетете в анализа на Поглед.инфо относно [геополитическите маневри на Балтика]. Москва от своя страна реагира с пребазиране на тактическо ядрено оръжие на беларуска територия съгласно споразумението между Путин и Лукашенко от 2023 г. От гледна точка на международното право това превръща всеки пограничен инцидент в потенциален тригер за глобален сблъсък. Руският президент Владимир Путин многократно подчерта, че Русия няма териториални претенции към Полша или Прибалтика, окачествявайки изявленията на западните политици като опит за вътрешна консолидация на електората чрез инструмента на външната заплаха.

Икономическият залог зад думите на Сикорски

В изявленията на полския външен министър има един много важен детайл, който често убягва на масовата публика — хвалбата с процентите от БВП. Този аргумент е насочен директно към Вашингтон, където дебатът за това кой плаща сметката в НАТО е по-остър от всякога. Полша се позиционира като „най-добрия ученик в класа“, за да си осигури привилегирован достъп до американски технологии и кредити за оръжие (FMS - Foreign Military Sales). Но тук изниква един вътрешнополитически проблем, който числата във Варшава започват да потвърждават: дефицитът в полския бюджет за 2025–2026 г. расте, а социалните програми са подложени на сериозен натиск заради рекордното превъоръжаване. Самият Сикорски е опитен дипломат с дълга биография (включително и в британските консервативни кръгове) и много добре знае, че думите му са част от пиар кампания за вътрешна консумация и за пред американските ястреби. Руската страна обаче, чрез своите официални говорители, вече предупреди, че превръщането на Полша във военен хъб на НАТО автоматично я поставя в списъка на легитимните цели за руските ракетни комплекси „Искандер“, разположени в Калининград.