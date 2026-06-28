Проф. Боян Дуранкев: Европа върви към милитаризация, а България плаща цената

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с икономиста проф. Боян Дуранкев фокусът е върху една от най-опасните тенденции в Европа – ускорената милитаризация, огромното увеличение на военните разходи, кризата на неолибералния модел и липсата на стратегическа визия за развитието на България. Според проф. Дуранкев Европа постепенно заменя политиката на дипломацията с политика на въоръжаването, докато социалните системи се оказват все по-недофинансирани. Разговорът разглежда последиците от натиска за увеличаване на военните бюджети, влиянието на военно-промишления комплекс върху политиката, икономическите измерения на войната в Украйна и Близкия изток, кризата на демокрацията, ролята на олигархията и причините България да остава без собствена национална стратегия за развитие.

Втората част от разговора между Владимир Трифонов и проф. Боян Дуранкев поставя въпроси, които все по-рядко присъстват в официалния политически дебат. Докато европейските институции настояват за рекордно увеличение на военните разходи, икономическата и социалната цена на тези решения остава почти извън общественото внимание.

Проф. Дуранкев анализира доколко е реалистично държави като България да отделят все по-големи средства за въоръжаване, когато продължават да изпитват хронични затруднения при изграждането на болници, модернизацията на образованието, развитието на науката и преодоляването на демографската криза. Според него въпросът не е единствено колко процента от БВП ще бъдат изразходвани за армията, а дали обществото разполага с човешки, технологичен и индустриален потенциал подобни инвестиции да бъдат ефективни.

Особено внимание е отделено на политиката на НАТО и Европейския съюз след последните решения за увеличаване на военните бюджети. Според проф. Дуранкев съществуват сериозни различия между отделните държави. Част от тях се стремят максимално да отложат подобни решения, докато други безусловно изпълняват поставените цели. България, според него, попада във втората група.

Разговорът поставя и по-широкия въпрос дали Европа постепенно не заменя традиционната си политика на дипломация, икономическо сътрудничество и "мека сила" с политика, основана основно върху военно противопоставяне. Проф. Дуранкев предупреждава, че подобна промяна може да има тежки икономически последици за целия континент.

Значителна част от разговора е посветена на влиянието на военно-промишления комплекс върху съвременната политика. Според проф. Дуранкев все по-голям финансов ресурс се насочва към военната индустрия, докато социалните системи постепенно губят приоритет. Това според него поражда опасност икономическите интереси да започнат да определят политическите решения.

Обсъждат се и икономическите последици от войната в Украйна, кризата в Близкия изток и възможните ефекти върху европейската икономика. Според проф. Дуранкев нормализирането на икономическите отношения между Европа и Евразия би могло да даде сериозен тласък на икономическия растеж, но геополитическата конфронтация засега блокира подобно развитие.

В разговора намира място и темата за кризата на неолибералния модел. Проф. Дуранкев разглежда причините, поради които все повече държави започват да поставят под съмнение икономическите рецепти от последните десетилетия. Според него България остава сред страните, които продължават механично да следват този модел, въпреки натрупващите се социални проблеми.

Особено критичен е анализът на състоянието на българската икономика. Според проф. Дуранкев страната няма ясно формулирана национална икономическа стратегия, а законодателството често обслужва интересите на големите икономически групи и транснационалните корпорации. Това според него води до задълбочаване на социалното неравенство и ограничаване на възможностите за развитие.

Отделено е внимание и на темата за данъчната политика. Проф. Дуранкев коментира идеите за облагане на повече недвижими имоти, като подчертава необходимостта подобни решения да бъдат внимателно балансирани, така че да не се превърнат в тежест за хората с ограничени доходи.

Разговорът преминава и през въпроса за кризата на демокрацията. Според проф. Дуранкев формалното провеждане на избори вече не е достатъчно условие за реално участие на обществото във вземането на решения. Той поставя въпроса за необходимостта от по-широки механизми на гражданско участие и обществен контрол върху управлението.

Обсъждат се също процесите на монополизация на икономиката, влиянието на големите корпорации върху пазара, отслабването на синдикалните организации и ограничените възможности за реална конкуренция.

В заключение проф. Дуранкев изразява надежда, че Европа постепенно ще се върне към първоначалните идеи за мир, икономическо развитие, културен обмен и социално благополучие. Според него именно възстановяването на тези принципи може да даде по-устойчив отговор на натрупаните икономически, политически и социални кризи.

Разговорът представлява задълбочен анализ на процесите, които променят Европа, България и международната система, като поставя въпроси, които рядко намират място в официалния политически дневен ред.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=K9abXtcb150&t=1s

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