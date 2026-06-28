Поглед.инфо: Европейският съюз преживява дълбока ценностна и структурна дегенерация, превръщайки се от проект за мир и солидарност в тоталитарен инструмент на шепа самозабравили се политически елити. В новия брой на предаването „Конкретно“ с водещ Георгий Стамбулиев, евродепутатът Петър Волгин прави безмилостна дисекция на задкулисните процеси в Брюксел, разкривайки как най-важните решения за войната, мира и икономиката на континента се взимат чрез тайни чатове извън очите на гражданите. От безумните такси върху онлайн търговията до милитаризацията и цензурата над алтернативното мнение – вижте как либералната върхушка унищожава демокрацията, за да спаси собствената си провалена зелена и геополитическа утопия.

В днешното издание на предаването „Конкретно“ с водещ Георгий Стамбулиев гостува евродепутатът от групата „Европа на суверените нации“ Петър Волгин. Разговорът поставя фокус върху тревожната трансформация на Европейския съюз и прогресивното му отдалечаване от неговите фундаментални принципи. Вместо съюз на равноправни държави, защитаващ мира, социалната справедливост и икономическия просперитет, днес Брюксел функционира като затворена корпоративна структура, обслужваща интересите на тесен глобалистки елит.

Въвеждащата тема в разговора засяга всекидневните абсурди, пред които са изправени европейските потребители. Пример за това е налагането на допълнителна регулаторна и данъчна тежест върху стоките, внасяни от платформи извън Европейския съюз, като Тему и АлиЕкспрес. Решението да се налагат допълнителни такси под претекст, че се защитава европейското производство, е илюстрация на икономическо безсилие. Когато един артикул на стойност едно евро се оскъпява четворно заради административни такси, потърпевш е единствено обикновеният гражданин. Европейският пазар в момента не може да предложи нито конкурентни цени, нито сходен асортимент, което превръща тези мерки в изкуствено наказание за потребителите, принудени да плащат цената на провалените икономически стратегии на Брюксел.

Петър Волгин хвърля светлина върху реалното функциониране на Европейския парламент. Настоящото управляващо мнозинство, формирано от Европейската народна партия, Социалистите, Либералите и Зелените, е изгубило ролята си на представител на националните интереси и на волята на европейските народи. Вместо това, то се е превърнало в безкритичен изпълнител на дневния ред на Европейската комисия, оглавявана от Урсула фон дер Лайен. Всички решения, спускани от Комисията, се гласуват механично и безвъпросно от това мнозинство, което вижда своята единствена мисия в легитимирането на решенията на елита.

Особено остър е коментарът на евродепутата относно скандала с тайните комуникационни канали, в които ключови фигури като Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Еманюел Макрон и Киър Стармър координират политиките на континента. Този неформален „чат“ олицетворява тоталната липса на прозрачност. Докато пред публиката се разиграва театър на демократични процедури и официални заседания на Европейския съвет, реалната власт и съдбоносните решения се концентрират в ръцете на няколко души. Отказът на тези лидери да направят публична кореспонденцията си е доказателство за авторитарния характер на тяхното управление. По същия начин, по който бяха скрити чатовете с фармацевтичните компании по време на пандемията от COVID-19, днес се крият и споразуменията, определящи военната и финансовата стратегия на Европа.

Основната разделителна линия в съвременна Европа е между интересите на мнозинството граждани и дневния ред на управляващата върхушка. Докато хората изискват социална сигурност, достъпно здравеопазване, образование и мир, Брюксел пренасочва огромни финансови ресурси към милитаризация и ескалация на конфликти. Милитаризацията вече не е табу, а официална доктрина. За да се оправдаят тези колосални разходи, западният медиен мейнстрийм поддържа изкривен пиар разказ за ситуацията на бойното поле в Украйна. Внушава се илюзията за предстояща и лесна победа, базирана на тактически удари с дронове, докато реалната ситуация показва траен руски напредък. Този пропаганден балон има една основна цел – да узакони наливането на нови милиарди от джобовете на европейските данъкоплатци в киевския режим. Тъй като САЩ, под ръководството на Доналд Тръмп, преминават към чисто търговски и прагматични отношения спрямо финансирането на конфликта, цялата финансова и икономическа тежест се прехвърля върху Европа.

Този процес води до прогресивно обедняване на европейското население и спад в стандарта на живот. Всеки път, когато гражданите се сблъскват с непосилна инфлация и високи цени, отговорът се крие в пренасочването на капиталите към военната индустрия и поддържането на геополитически прокси конфликти. В допълнение, икономическата криза е следствие и от стратегическите грешки на предходните управления, сред които е и прибързаният отказ от ядрена енергетика в името на догматичната Зелена сделка. Дори самите архитекти на тези политики днес неохотно признават, че това са били стратегически грешки, но отговорност за икономическия крах така и не се поема от традиционните партии.

В заключение, Петър Волгин анализира парадоксалната ситуация с легитимността на настоящите европейски лидери. Докато в Брюксел те демонстрират желязно самочувствие и монолитна власт, в собствените си държави те разполагат с критично ниско обществено доверие, често вариращо около десет процента, и са докарали икономиките си до рекордни нива на външен дълг спрямо БВП. Пример за това са политическите кризи във Великобритания, Германия и Франция, където традиционните елити губят позиции за сметка на суверенистки алтернативи. Опитите на триумвирата Франция, Германия и Великобритания (която дори не е член на ЕС) да диктуват цялостната стратегия на континента и да изолират останалите държави членки е поредното доказателство за диктаторските амбиции на неолибералния елит, който унищожава автентичната европейска идея.

Втората част утре вечер: ...

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