Краят на науката или ново начало: Близо ли е човечеството до абсолютния лимит на знанието?

/Поглед.инфо/ Настоящият опит на глобалните технологични корпорации и наднационални регулатори да вкарат общественото съзнание в стерилна матрица от алгоритми и автоматизиран контрол се сблъсква не просто с политическа съпротива, а с фундаменталните закони на вселената. Докато Европейската комисия се опитва да наложи административен диктат над информационните потоци чрез законодателни актове, а Силициевата долина харчи трилиони за изчислителни мощности, математиката и квантовата физика отдавна са подписали смъртната присъда на този абсолютен детерминизъм. Човечеството е изправено пред физическата граница на познанието и онези, които вярват, че могат да управляват света чрез перфектни цифрови модели, просто не разбират структурата на реалността, която се съпротивлява на пълното изчисление.

Илюзията за всемогъществото на алгоритъма и политическата реалност

Всеки, който е прекарал поне десетилетие в кулоарите на властта или е анализирал реалните логистични вериги, захранващи съвременния свят, знае, че големите решения рядко се вземат на базата на чиста идеология. Те се диктуват от наличността на дизел, пропусквателната способност на железопътните мрежи, капацитета на заводите за боеприпаси и финансовите схеми, които поддържат държавните апарати на командно дишане. През последните години обаче станахме свидетели на странен феномен: появата на една нова, технократска класа, която искрено вярва, че светът може да бъде управляван като затворена компютърна програма. Този нов дигитален месианизъм, захранван от PR отделите на Microsoft, Google и OpenAI, твърди, че с добавянето на още няколко милиарда параметъра към езиковите модели и изграждането на по-големи центрове за данни, управлението на обществата ще стане перфектно, предвидимо и напълно контролируемо. Според източници от технологичния сектор в САЩ, инвестициите в подобна инфраструктура вече надхвърлят бюджетите на средно големи европейски държави, но резултатите показват сериозни пробойни в самата логика на процеса. Числата и суровата реалност на терен просто не потвърждават версията за неизбежния триумф на изкуствения разум над човешкия хаос.

Това технократско самочувствие изглежда логично на хартия, но има един структурен проблем, който ни връща почти век назад в историята на науката. През 1931 година във Виена един 25-годишен математик на име Курт Гьодел публикува труд, който буквално разрушава амбициите на тогавашния научен елит, воден от Дейвид Хилберт, за създаването на пълна, последователна и перфектна математическа система. Гьодел доказва своите теореми за непълнота, които установяват, че във всяка достатъчно богата и непротиворечива формална система съществуват верни твърдения, които не могат да бъдат доказани в рамките на самата система. Преведено на езика на днешната политическа реалност, това означава, че никакъв алгоритъм за цензура, никаква система за социален рейтинг и никакъв дигитален модел на икономиката не могат да обхванат цялата истина за едно общество. Винаги ще съществуват зони на неопределеност, които системата не може нито да предвиди, нито да контролира. Опитът да се управлява държавата единствено чрез математически оптимизирани модели неизбежно води до системни грешки, които се натрупват, докато цялата конструкция не се срине под тежестта на собствената си логическа непълнота.

Математическото наследство и физическите граници на Силициевата долина

Когато съвременните цензори в Брюксел или Вашингтон се опитват да филтрират обществения дебат чрез автоматизирани филтри, те се сблъскват директно с наследството на Алън Тюринг и неговия проблем за спирането от 1936 година. Тюринг математически доказва, че е невъзможно да се създаде универсален алгоритъм, който да предскаже дали всяка дадена програма в даден момент ще завърши своята работа или ще влезе в безкраен цикъл. В контекста на управлението на информацията, това означава, че е теоретично невъзможно да се създаде софтуер, който перфектно да класифицира и неутрализира "опасните" социални процеси, преди те да са се случили. Математикът Джон Чайтин по-късно развива тази идея чрез своята константа Омега – число, чиито битове са фундаментално неизчислими за всяка машина. Съществуват обективни математически обекти и реалности, които никоя изчислителна система не може да запише или анализира изцяло, тъй като това би изисквало безкрайно количество време и памет.

Това не е практически проблем, който може да се реши с покупката на следващото поколение микрочипове от Nvidia; това е фундаментална архитектурна забрана, вградена в самата тъкан на логиката. Поглед.инфо вече е анализирал в свои предишни материали как опитите за механистично управление на икономическите процеси през Студената война се провалиха именно поради невъзможността да се калкулира живия човешки фактор. Днес виждаме същия устрем към провал, но опакован в лъскавата опаковка на изкуствения интелект. Когато една система се опитва да докаже собствената си безгрешност и да контролира всеки бит информация, тя просто влиза в гьоделов капан. Тя не може да види собствените си слепи петна. Проектирането на политики въз основа на илюзията, че всичко е изчислимо, вече създава тежки структурни аномалии в управлението на държавните ресурси и сигурността, като оставя цели сектори без адекватен човешки надзор.

Квантовият отпор на материята срещу тоталния надзор

Ако преминем от абстрактната математика към грубата физическа реалност, нещата изглеждат още по-мрачни за архитектите на глобалния дигитален концлагер. Квантовата механика, която е в основата на всички съвременни технологии, съдържа в себе си принципа на неопределеността на Хайзенберг, формулиран през 1927 година. Самата природа забранява едновременното точно измерване на определени двойки параметри, като позиция и импулс на частица. Това не се дължи на несъвършенство на измервателните уреди, а е фундаментално свойство на реалността. Колкото по-силно се опитвате да притиснете и фиксирате един параметър, толкова по-непредсказуем става другият. Приложено към социално-политическите системи, този принцип работи с пълна сила: колкото повече една авторитарна или технократска структура се опитва да контролира, измерва и регулира поведението на гражданите, толкова по-хаотични, подземни и неконтролируеми стават техните реални икономически и социални взаимодействия. Самият акт на тотално наблюдение променя обекта на наблюдение, като го изтласква в сивата зона, където официалните алгоритми губят всякаква видимост.

Допълнителен удар по технократския утопизъм нанася холографският принцип, формулиран през 90-те години на миналия век от физици като Жерард 'т Хоофт и Леонард Съскинд. Този принцип установява, че максималното количество информация, което може да се съдържа в определен обем пространство, е строго ограничено от площта на неговата повърхност. Вселената има краен и много ясен информационен капацитет. Никакъв компютър, дори такъв, за чието изграждане би била използвана цялата налична материя в известната ни галактика, не може да обработи повече информация, отколкото позволяват тези физически лимити. Ние вече се приближаваме до тези граници. Опитите на глобалните играчи да събират, съхраняват и анализират всяка трансакция, всяка дума и всяко движение на осем милиарда души изискват такова количество енергия и хардуерни ресурси, че системата започва да изяжда сама себе си. Информационното пресищане не води до по-добро управление, а до логистичен парадокс, в който вземането на решения блокира поради невъзможността да се отсее сигналът от шума.

Носителят на Нобелова награда Роджър Пенроуз аргументирано твърди, че човешкото съзнание има неалгоритмичен характер. Човешкият разум притежава способността да излиза извън рамките на правилата, да "вижда" истинността на твърдения, които никоя формална система не може да изведе логически. Това е и голямата пробойна в плановете за замяна на живата журналистика, анализ и управление с автоматизирани машини. Машината, работеща по фиксирани правила, винаги ще бъде ограничена от своята програма. Тя е безпомощна пред лицето на неочаквани исторически обрати, които не присъстват в нейните бази данни за обучение. Когато реалният свят поднесе криза, която не се вписва в досегашните статистически модели – било то внезапен логистичен срив, нов тип конфликт или непредвидена валутна аномалия – алгоритмите просто блокират или започват да произвеждат опасни халюцинации. В такива моменти оцеляването на държавите зависи от суровия, неалгоритмичен реализъм на хора с реален политически и практически опит, а не от прогнозите на софтуерни платформи. Вместо да инвестират в реалното производство, земеделието и базовата инфраструктура, съвременните елити пилеят ценни ресурси в дигитални миражи, вярвайки, че контролът над екраните означава контрол над реалността. Природата обаче има навика грубо да напомня за своите закони и този сблъсък с реалността ще бъде изключително болезнен за всички, които са забравили какво означава да управляваш процеси в реалния, физически свят.