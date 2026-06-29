Проф. Румен Гечев: Къде потъват милиардите на българската държава? Истината за дълга!

/Поглед.инфо/ Защо България е поставена под много по-строги финансови изисквания от Франция, Италия и останалите големи държави в еврозоната? В първата част на разговора с Георги Стамболиев проф. Румен Гечев прави остър анализ на държавния бюджет, публичните финанси, еврозоната, държавния дълг и политическите двойни стандарти в Европейския съюз. Има ли изгубени милиарди? Защо никой не търси отговорност за решенията през последните години? Един разговор, който поставя неудобни въпроси и предлага конкретни отговори.