Проф. Румен Гечев: Къде потъват милиардите на българската държава? Истината за дълга!

Първата част от разговора на Георги Стамболиев с проф. Румен Гечев е посветена на държавния бюджет, еврозоната, инфлацията, публичните финанси и двойните стандарти в Европейския съюз. Обсъждат се причините за бюджетния дефицит, управлението на държавния дълг, ролята на Европейската комисия, Българската банка за развитие и необходимостта от пълна проверка на управлението на публичните средства през последните години.
Втора част утре вечер:...
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