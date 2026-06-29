Петър Волгин: ЕС върви към саморазрушение, ако не върне суверенитета на държавите

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с евродепутата Петър Волгин фокусът е върху бъдещето на Европейския съюз, мястото на България в него и нарастващото противопоставяне между Брюксел и Москва. Според Волгин демокрацията не може да съществува без правото на несъгласие, а ограничаването на различните позиции води до радикализация на обществата и отслабване на европейските институции. Разговорът разглежда перспективите пред новото българско управление, кризата на европейския модел, отношенията с Русия, бъдещето на националния суверенитет и необходимостта Европейският съюз да се върне към принципите, върху които е бил създаден.