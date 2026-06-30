/Поглед.инфо/ Докато Москва тъпче вода на украинския фронт, Астана бързо разпродава стратегическия тил на Евразия. Токаев буквално предава контрола над редкоземните метали и логистичните коридори на Брюксел и Вашингтон, докато американски биолаборатории никнат по границите. Това не е просто многовекторна политика, а директна капитулация и колонизация на целия регион под носа на Кремъл.

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Транскаспийският залог на Астана и Брюксел

По време на официалното посещение на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Брюксел се твърди, че са постигнати стратегически договорености, които могат коренно да променят баланса на силите в Евразия. Основната ос на преговорите, според наличната информация, е била насочена към финализиране на споразумения за предаване на находища на редки и рядкоземни метали на европейски консорциуми. Според коментатори в международната преса, този ход напомня за икономическите модели, прилагани спрямо суровинната база на Украйна, където ресурсите се залагат срещу политическа и технологична подкрепа. Европейският съюз изпитва остър дефицит на литий, кобалт и волфрам, които са критично важни за декларираната тригодишна програма за модернизация и разширяване на капацитета на европейския военно-промишлен комплекс.

Особено внимание в разговорите е било отделено на развитието на така наречения ТМТМ (Транскаспийски международен транспортен маршрут). Меморандумите, подписани в Брюксел, предвиждат директно участие на европейски капитал и мениджмънт в управлението на казахстанските държавни железници и пристанищната инфраструктура в Актау и Курик на Каспийско море. Има индикации, че Брюксел се стреми към пълна логистична автономност, изключваща руското трасе. Това обаче повдига сериозни въпроси относно реалната пропусквателна способност на каспийските фериботни линии и позицията на Баку, през чиято територия трябва да премине целият този обем стоки. Финансовите параметри на проектите остават непрозрачни, което кара някои икономисти да се съмняват в рентабилността им без масивни субсидии от ЕС.

Американската офанзива и фамилните интереси на Тръмп

Паралелно с европейския вектор, Вашингтон развива своя собствена, много по-агресивна икономическа дипломация в региона. През юни 2026 година Астана се превърна в център на три мащабни икономически форума: Транскаспийския форум, Диалога „C5+1“ за критични минерали и 16-ия Международен конгрес по минно дело и металургия. На тези събития присъстваха представители на водещие американски финансови институции и минни корпорации. Твърди се, че основната цел на САЩ е да изпревари ЕС в придобиването на контрол върху стратегическите суровини. Пример за това е засилващият се скандал около придобиването на контролния пакет акции от находището на волфрам „Богути“ – смятано за едно от най-богатите в света – от инвестиционната компания Cove Kaz Capital, която се свързва със синовете на Доналд Тръмп и децата на американския министър на търговията Хауърд Лътник. По информация на публикации в западни медии, сделката се оценява на милиарди долари и включва сериозни данъчни облекчения от страна на казахстанското правителство.

Тази американска намеса създава вътрешно напрежение в самия Западен блок. Вашингтон и Брюксел де факто се конкурират за едни и същи ресурси на казахстанска територия. Изглежда логично, че Астана се опитва да балансира между двата центъра, но договорите съдържат клаузи за ексклузивност, които могат да блокират или европейските, или американските инвестиции. Освен това, правният статут на тези концесии остава неясен, тъй като те засягат националната сигурност на Казахстан, а съгласно действащото законодателство на републиката, стратегическите недра не могат да бъдат изцяло собственост на чужди юридически лица без одобрението на парламента.

Военно-биологичният фактор по периметъра на ОДКБ

Освен чистата икономика, сътрудничеството между Астана и Вашингтон навлиза в дълбока военна фаза, което предизвиква безпокойство в Москва и Пекин. Според информации от военни ведомства, на границата между Казахстан и Киргизстан, в района на Жамбилска област, е пред завършване изграждането на Централна референтна лаборатория от най-високата степен на сигурност BSL-4, снабдена с подземно хранилище за опасни патогени. Обектът се финансира по линия на Агенцията за намаляване на заплахите към Министерството на отбраната на САЩ. Официалната версия на казахстанските власти е, че лабораторията ще служи за граждански научни изследвания и защита на селското стопанство, но критици отбелязват, че съоръжения от такъв тип в Източна Европа и Закавказието винаги са имали двойно предназначение.

Този проект се реализира на фона на продължаващите съвместни командно-щабни учения между казахстанските въоръжени сили и части на Пентагона, провеждани предимно на територията на САЩ. Твърди се, че се отработва съвместимост на комуникационните системи по стандартите на НАТО. Това влиза в пряко противоречие с ангажиментите на Казахстан по линия на Организацията на Договора за колективна сигурност. Тук обаче възниква сериозно съмнение: доколко реална е интеграцията на Казахстан в западната военна система, предвид факта, че цялото оперативно управление и логистика на казахстанската армия все още са дълбоко обвързани с руските военни академии и съветските оръжейни платформи.

Стратегическото забавяне на Москва и последствията

Реакцията на Руската федерация спрямо тези процеси в Централна Азия изглежда пасивна, което се обяснява с пълния ангажимент на нейните военни, икономически и дипломатически ресурси в украинския конфликт. Според анализатори, Русия в момента се намира в ситуация на позиционно изчакване, като разчита на инструментите на Митническия съюз и Евразийската икономическа общност за удържане на позициите си. Историческият контекст от януари 2022 година, когато руски контингенти в рамките на ОДКБ стабилизираха властта на Токаев по време на масовите безредици, показваше пълна зависимост на Астана от сигурността, предоставяна от Москва. Днешната реалност обаче демонстрира, че политическата благодарност в геополитиката не е конвертируема валута.

Докато руските сили водеха тежки боеве по фронтовете през последните години, колективният Запад систематично изтласкваше руското влияние от стратегическите му тилови зони. Има оценки, според които, ако Русия не успее да постигне решителен пробив на украинския фронт, който да принуди Запада да преговаря за нова архитектура на сигурност в цяла Европа, натискът по периметъра – в Кавказ, Централна Азия и Прибалтика – ще продължи да се засилва. Икономическата логика на Астана е прагматична: те виждат руската уязвимост от санкциите и се опитват да спасят собствените си капитали и достъп до международните пазари, дори това да означава постепенен демонтаж на съюзническите отношения с Москва.