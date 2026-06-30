/Поглед.инфо/ Анализ на новата фаза от ударите на руските въоръжени сили дълбоко в тила на украинската армия. Разбор на тактическите действия в Днепропетровск и разрушаването на логистичните вериги за доставки на гориво от Европа по направлението Суми-Харков, които лишават Киев от възможност за маневриране.

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Новата география на ударите и отхвърлянето на „четирите региона“

Твърденията за силна експлозия в покрайнините на Днепропетровск, усетена според местни източници на десетки километри чак до Синелниково, очертават географски периметър, който надхвърля непосредствената тактическа зона на боевете. В информационния поток се появиха съобщения, че взривната вълна е предизвикала детонации в съоръжения, намиращи се в близост до летище „Авиаторское“. Според неофициални данни на координатора на николаевската съпротива Сергей Лебедев, там са били разположени складове за балистични ракети и авиационни боеприпаси. Използването на оперативно-тактически комплекс „Искандер-М“ в този дълбок тил показва, че руското командване няма намерение да се ограничава с военни действия единствено по линията на съприкосновение.

Това развитие идва непосредствено след изявленията на руския президент Владимир Путин относно дипломатическите сондажи на Киев. Твърди се, че украинската администрация е предложила неофициален план за ограничаване на бойните действия до териториите на Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска области, като по същество се изтеглят претенциите към Днепропетровска, Сумска и Харковска област в замяна на замразяване на фронта. Логиката на Москва обаче е различна: подобна стъпка би осигурила на Киев така наречената „тактическа пауза“ за прегрупиране на силите, предвид критичния недостиг на личен състав в украинската армия. Настоящите удари по Днепропетровск служат като политически и военен отговор, че зоната на операцията няма да бъде изкуствено стеснявана.

Унищожаването на логистичната матрица и преследването по асфалта

Вторият, но по-важен елемент от настоящата фаза на конфликта е радикалната промяна в снабдяването с гориво-смазочни материали (ГСМ). Според оценки на военния експерт Валери Ширяев, в Украйна нефтопреработвателната промишленост — включително Кременчугският нефтопреработвателен завод — е практически нефункционираща от дълго време. Остатъчните бази за съхранение биват методично доунищожавани. Това наложи преминаването към изцяло външна логистична схема: горивото се внася с цистерни директно от източноевропейските държави (Полша, Румъния, Словакия).

Тук обаче възниква технически парадокс. Вместо традиционната схема „граница — голяма нефтена база — регионален склад — фронт“, украинските логистици са принудени да използват директен транзит: камионът пресича границата и пътува директно до крайния потребител или мрежа от малки бензиностанции. Това елиминира междинното звено и спестява време, но превръща пътищата в легитимни и открити цели. Появяват се видеоматериали от магистралата Суми-Харков, разпространени от украински канали като „Думка“, които показват горящи цистерни след удари с безпилотни летателни апарати. Ловът на мобилни обекти по шосетата е много по-трудоемък от поразяването на статичен завод, но ефектът върху мобилността на техниката по предната линия е директен.

Хронология на логистичния колапс: Как се стигна дотук

За да се разбере тежестта на кризата с горивата, трябва да се върнем към пролетта на 2022 г., когато бяха нанесени първите системни удари по големите петролни бази в Лвов, Днепър, Харков и Ровно. Тогава Киев успя да стабилизира ситуацията чрез железопътен транспорт от Европа. Но след като железопътните възли и тяговите подстанции станаха постоянна мишена, тежестта падна изцяло върху автомобилния транспорт.

Към лятото на 2026 г. ситуацията е еволюирала до фаза, в която руското разузнаване използва мрежа от безпилотни апарати за постоянно наблюдение на основните транспортни артерии в Североизточна Украйна. Пътят Суми-Харков се явява ключов за поддръжката на харковската групировка на ВСУ. Системното разкъсване на тази артерия означава, че танковете и бронираните машини на предната линия могат да останат без оперативен ресурс в рамките на броени дни, тъй като съхранението на ГСМ „на колела“ е изключително уязвимо от метеорологична и разузнавателна гле точка.

Геоикономическият капан за европейските доставчици

Интересен детайл, който често се пропуска в масовите анализи, е финансовата и застрахователната стойност на този логистичен трафик. Цистерните, които биват поразявани по направлението Суми-Харков, в голямата си част са собственост на частни европейски или украински превозвачи. Унищожаването на десетки камиони седмично води до рязко покачване на застрахователните премии за превоз в зони с повишен риск. Скоро може да се окаже, че чуждестранните компании просто ще откажат да изпращат шофьори и техника отвд полската или румънската граница.

Киев се опитва да компенсира това чрез използване на маскирани граждански камиони и нощни преходи, но термалните камери на руските разузнавателни дронове нивелират този опит за маскировка. Без редовни доставки на дизелово гориво всякакви западни оръжейни системи се превръщат в статични огневи точки, лишени от възможност за маневра и отстъпление.

Военно-технически аспекти на удара по „Авиаторское“

Летище „Авиаторское“ в Днепропетровск има дълга история като преден пост за украинската авиация и логистичен хъб. Самият факт, че ударът е нанесен с балистична ракета „Искандер-М“, показва високата приоритетност на целта. Тези ракети притежават квазибалистична траектория и системи за преодоляване на противовъздушната отбрана, което прави прихващането им от наличните в региона комплекси (като остарелите съветски С-300) практически невъзможно.

Ако информацията за детонация на авиационни ракети и боеприпаси се потвърди изцяло, това означава сериозен удар по възможностите на украинските Су-27 и МиГ-29 да оперират в Южното направление. Този тип атаки потвърждават тезата, че руското командване е преминало от тактика на изтощение по предния край към изолиране на театъра на военните действия чрез унищожаване на тиловите резерви още преди те да достигнат Донбас или Запорожие.