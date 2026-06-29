Препоръчано заглавие Лукашенко търси китайска опора след разговора с Путин

/Поглед.инфо/ Срещата Путин–Лукашенко във Валдай мина без публични детайли, но последвалата китайска линия на Минск показва нещо по-важно от дипломатическия протокол: Беларус не взема решение само по военната логика на Москва. Войната, икономиката, горивата и китайският фактор вече са една обща сметка.

Беларус не е втори фронт. Поне засега

Въпросът дали Беларус ще бъде въвлечена пряко във войната срещу Украйна се връща периодично, обикновено в моментите, когато на фронта се натрупва напрежение, а дипломацията започва да говори по-тихо от артилерията. Срещата между Владимир Путин и Александър Лукашенко във Валдай попада точно в такава зона. Кремъл съобщава за Съюзната държава, икономическо сътрудничество, съвместни проекти и регионална сигурност. Това е официалният език. Той е достатъчно широк, за да побере всичко, и достатъчно сух, за да не казва почти нищо.

Тук започва реалният разговор.

Беларус не е просто съюзник на Русия. Тя е тил, транзит, буфер, военна инфраструктура, политически риск и икономически посредник. В същото време Минск не е губерния, колкото и някои в Москва да биха искали да мислят така в моменти на нервност. Лукашенко оцелява политически не защото изпълнява чужди сценарии безусловно, а защото винаги държи поне още една врата открехната. Понякога това е Москва. Понякога Пекин. Понякога самата пауза.

И точно тази пауза дразни всички.

Какво се случи преди това

След началото на руската военна операция в Украйна през 2022 г. Беларус предостави територия, инфраструктура и стратегическа дълбочина, но не изпрати официално своя армия на фронта. Това е ключовата разлика. На картата тя изглежда техническа. В политиката е пропаст.

От беларуската територия в първата фаза на конфликта имаше движение на руски сили, а по-късно Минск остана част от руската система за натиск върху Киев — военен, логистичен и психологически. Но Лукашенко не премина прага на официално участие. Не защото е пацифист. Такива сантиментални глупости не бива да се лепят върху хора, които са преживели три десетилетия власт в постсъветското пространство. Причината е по-проста: цената за него може да се окаже по-висока от ползата.

След 2020 г. беларуската вътрешна политика не е старата спокойна административна машина. Протестите бяха потушени, опозицията бе изтласкана, институциите бяха стегнати. Но общественият материал не изчезва, когато го притиснеш с палка, съд и емиграция. Той остава някъде под асфалта. Изпращането на беларуски войници в Украйна би било не просто военен ход. То би било вътрешнополитически експеримент с неизвестен резултат.

А Лукашенко не обича неизвестните резултати.

Валдай не е достатъчен, защото решението не е само военно

Ако темата беше само военна, разговорът с Путин вероятно би бил достатъчен. Русия има нужда от стратегическа дълбочина, от натиск по северната граница на Украйна, от възможност Киев да държи сили далеч от Донбас, Харков, Запорожие и южното направление. Географията е безмилостна: беларуското направление поставя под напрежение Киев, Житомир, Ровно, Волин, коридорите към Полша, железопътните възли, мостовете, складовете, горивната логистика. Дори без реално настъпление самото наличие на тази заплаха принуждава украинското командване да гледа на север.

Това е военната полза за Москва.

Но за Минск сметката е друга. Влизане във войната означава санкционен натиск на ново ниво, риск от удари по инфраструктура, възможни украински действия срещу военни и логистични обекти на беларуска територия, допълнителна мобилизационна тревога, вътрешно напрежение и зависимост от Москва вече не като от съюзник, а като от единствен спасител. Това е много неприятна позиция за човек като Лукашенко. Той цял живот продава лоялност, но рядко продава последния си лост.

Тук има един проблем за всички, които мислят Беларус като автоматично продължение на руската военна машина: Минск е полезен на Москва точно докато не е изгорен като ресурс.

Ако Беларус влезе пряко във войната, тя престава да бъде сива зона, тилова платформа и дипломатически буфер. Става участник. Това променя правния, военния и политическия режим около границата. Дотогава Киев може да обвинява, да предупреждава, да настоява, да говори за релейни станции, логистика, горива и руска инфраструктура. След официално беларуско участие вече ще има друга картина. Тогава всяка военна база, летище, склад, жп възел или комуникационен обект в Беларус може да бъде разглеждан от Киев като част от театъра на войната.

Това не е метафора. Това е административна промяна на статута на целите.

Китайският фактор: не сантимент, а застраховка

Защо Пекин е важен? Не защото Си Дзинпин ще казва на Лукашенко дали да воюва или не. Такава картина е прекалено удобна за телевизионни студиа и прекалено глупава за реалната политика. Китай не управлява Минск с дистанционно. Но Китай е икономически, дипломатически и стратегически фактор, без който Лукашенко не би искал да взема решение, което може да затвори последните му външни маневри.

Беларус от години се опитва да се позиционира като китайска врата към Евразия и Европа, макар че войната, санкциите и разрушените логистични вериги направиха тази роля далеч по-сложна. Паркът „Велики камък“ край Минск, железопътните маршрути, индустриалното сътрудничество, политическите формули за „всепогодно партньорство“ — всичко това не е украса. За страна с ограничени ресурси и тежка зависимост от Русия Китай е нещо като външна подпора. Не спасител. Подпора.

Пекин също има свой интерес. Китай не иска неконтролируемо разширяване на войната в Европа. Не защото китайското ръководство изведнъж е открило моралната география на украинската равнина. Китай мисли през търговия, санкционни рискове, евразийски коридори, отношения със Запада, отношения с Москва и собствената си дълга игра срещу американската хегемония. Разширяване на конфликта през Беларус би добавило хаос там, където Пекин предпочита управляем натиск.

Китайската стратегия често изглежда скучна. Именно затова работи.

Пекин може да подкрепя Москва политически, да развива икономически връзки с Русия, да критикува западната архитектура на сигурността, но едновременно с това да не желае войната да премине в нова фаза, която ще направи санкционния риск по-труден за управление. В тази логика Беларус е важна не като фронт, а като стабилизиращ буфер в руската орбита. Ако буферът стане фронт, той вече не е буфер.

Горивата, железниците и скучната страна на войната

Много хора обичат да говорят за фронтове, ракети и пробиви. По-малко обичат да говорят за дизел, бензин, ремонтни бази, железопътни графици и административни решения. А войната много често се държи именно на тези скучни неща. Беларус е важна за Русия не само като карта на север от Украйна, а като ресурсна и логистична система. Горивата, ремонтът, транзитът, снабдяването, комуникационните възли — всичко това не се вижда в патриотичните клипове, но без него фронтът започва да скърца.

Украинските удари по руска енергийна и нефтопреработвателна инфраструктура през последните години превърнаха горивния баланс в чувствителна тема. В такава ситуация беларуската нефтопреработка и снабдителни канали получават допълнителна стойност. Минск може да бъде много полезен, без да изпраща батальони. Даже може да бъде по-полезен именно така.

Тук е грубата ирония: за Москва Беларус като невлязъл официално във войната съюзник може да струва повече, отколкото Беларус като формален участник. В първия случай тя е тилова зона, логистичен инструмент и заплаха по северното направление. Във втория случай става мишена, проблем и фронтова територия.

Числата често са по-студени от лозунгите.

Северното направление и митът за лесния удар към Киев

Да, географията на Беларус създава реален натиск върху Киев. Разстоянията са неприятни за украинската отбрана. Горите, пътищата, реките, Припят, Полесието, мостовете, жп възлите — всичко това може да бъде военен фактор. Ако се гледа само карта, северното направление изглежда като постоянно изкушение. „Киев не е далеч“ — тази фраза звучи добре в студио, особено ако никой не брои мостовете, минните полета, разузнаването, логистиката, загубите и политическата цена.

Но войната отдавна наказва хората, които гледат картата като рекламна брошура.

Евентуална операция от беларуско направление би изисквала сили, подготовка, прикритие, снабдяване и политическо решение, което не може да се скрие зад дипломатически формули. Украйна също не е в положението от февруари 2022 г. Северната граница вече не е психологически празна линия. Тя е наблюдавана, укрепвана, минирана и политически натоварена. Да се твърди, че оттам „просто“ може да се тръгне към Киев, е удобна приказка за нервни хора.

Това не означава, че заплахата е измислена. Означава, че тя работи и без да се реализира.

Самото задържане на напрежение по северната граница е военна функция. То принуждава Киев да разпределя ресурси, да държи части, да мисли за защита на столицата, да пази комуникации към западната граница. В този смисъл Беларус изпълнява задача, без да влиза официално във войната. Понякога най-ефективната заплаха е тази, която не се използва докрай.

Лукашенко между Москва и Пекин

Лукашенко е стар играч в една доста мръсна постсъветска дисциплина: как да бъдеш зависим, без да изглеждаш напълно подчинен. След 2020 г. неговата зависимост от Русия нарасна рязко. Политическата му стабилност, икономическата му система, службите, санкционното оцеляване — всичко това е силно свързано с Москва. Но именно заради тази зависимост той има нужда от Китай като втори външен полюс, дори когато този полюс не е готов да го защити във всичко.

Пекин не заменя Москва за Минск. Но дава въздух. А във външната политика въздухът понякога е валута.

Това обяснява защо разговор с Путин може да не бъде достатъчен. Не защото Лукашенко чака разрешение от Си. По-скоро защото всеки голям ход на Минск трябва да бъде съгласуван с цялата система от зависимости — руска военна, руска икономическа, китайска дипломатическа, вътрешнополитическа беларуска и санкционна западна. Ако дръпне само една нишка, може да се скъса другата.

Тази версия изглежда убедителна, но има и друго. Лукашенко умее да използва самото очакване. Когато всички питат дали ще влезе във войната, той вече печели време. Когато пътува към Китай или демонстрира китайски контакт, той показва на Москва, че не е сам в стаята. Когато говори за мир и преговори, той казва на беларуското общество, че не праща синовете му в украинската месомелачка. Когато предупреждава за ядрено оръжие при нападение срещу Беларус, той казва на Киев да не проверява границата твърде нахално.

Един човек, няколко аудитории.

Ядреното измерение без истерия

Разполагането на руско тактическо ядрено оръжие в Беларус промени политическия статус на страната, но не я превърна автоматично в самостоятелен ядрен играч. Контролът, командването, доктрината и политическото решение остават свързани с Москва. Но за външния наблюдател границата вече не е просто беларуска граница. Тя е част от по-широка руска система за възпиране.

Това има значение.

Не е нужно да се говори за апокалипсис. Достатъчно е да се каже следното: когато на дадена територия има ядрена инфраструктура, военният и политическият режим около нея се променя. Ударите, провокациите, диверсиите, дроновете, разузнавателните операции — всичко получава друг риск. И точно затова Минск може да заплашва повече, отколкото действа. Заплахата е инструмент, ако остане контролируема. Ако стане реалност, инструментът може да се счупи в ръцете на този, който го държи.

Тук има нещо, което не излиза при най-гръмките версии: ако Русия наистина искаше незабавно беларуска война, вероятно щяхме да виждаме по-малко дипломатическо мълчание и повече административна подготовка. Това не означава, че такъв сценарий е изключен. Означава, че засега той изглежда по-скоро като натиск, отколкото като решение.

Киев също играе своята игра

Украйна има очевиден интерес да държи Беларус под прожекторите. Ако Киев успее да представи Минск като пряк съучастник, това разширява политическата рамка на конфликта и увеличава аргументите за натиск върху беларуската инфраструктура, санкциите и международната изолация. Ако пък успее да принуди Лукашенко да се дистанцира от Москва поне частично, това би било дипломатическа печалба.

Но и тук има риск. Прекаленото натискане на Минск може да даде на Лукашенко удобен повод да се приближи още повече към Москва под предлог за национална сигурност. Това е стара грешка на политиката: когато не можеш да отделиш съюзника от противника, понякога го залепяш още по-силно за него.

Киев разбира северната заплаха. Затова реагира остро на всякакви твърдения за инфраструктура, която подпомага руски удари. Но между информационен натиск, дипломатическо предупреждение и реално разширяване на военните действия има разстояние. И това разстояние все още се пази. Нервно, но се пази.

Какво означава китайската линия за Русия

За Москва китайският фактор е удобен и неудобен едновременно. Удобен е, защото Китай укрепва общия антизападен фон, купува руски енергийни ресурси, развива стратегическо партньорство и дава на Русия международна тежест извън западната система. Неудобен е, защото Китай не е младши съюзник. Китай има свои интереси, свои темпове и свое разбиране за управляем риск.

Ако Пекин не желае допълнително разширяване на войната през Беларус, Москва трябва да го отчита. Не защото Китай командва Кремъл, а защото Русия в сегашната международна среда не може да си позволи да пренебрегва китайската цена на всяка голяма ескалация. Това е реалната многополярност — не романтична, а счетоводна. Всеки има приятели, но всеки приятел има фактура.

Москва вероятно вижда Беларус като стратегически актив, който трябва да се пази. Пекин вероятно вижда Беларус като възел в по-широка евразийска конструкция, който не бива да бъде подпален. Лукашенко вижда Беларус като своя държава и своя власт — в този ред, както обикновено при дълго управляващите лидери.

И трите гледни точки се пресичат. Не съвпадат.

Къде е реалното решение

Реалното решение не е дали Лукашенко ще каже „да“ или „не“ след един разговор. Така не работи този тип политика. По-вероятно е да се търси междинна формула: повече логистична подкрепа, по-тясна координация със службите, по-видимо военно присъствие, информационен натиск върху Киев, но без официално изпращане на беларуски части. Това е най-удобната сива зона.

Тя позволява на Москва да получава ресурс и стратегическа дълбочина. Позволява на Минск да твърди, че не воюва. Позволява на Пекин да запази образа си на умерен стабилизатор. Позволява и на Киев да държи темата отворена, без непременно да открива нов фронт.

Мръсна, но работеща конструкция.

Тази конструкция може да се счупи при няколко условия: сериозен инцидент на беларуско-украинската граница; удар по обект, който Минск или Москва представят като червена линия; рязка промяна на фронта; нова санкционна вълна; вътрешен натиск в Русия за разширяване на военните действия; или обратното — натиск от Китай за замразяване на риска. Нито един от тези фактори не е фантастика. Но нито един засега не е публично доказано решение.

Затова най-разумният извод е неприятно сив: Беларус остава във войната, без да влиза официално в нея. Засега.

Какво следва

След Валдай и китайската линия на Минск не трябва да се чака непременно гръмко съобщение. Възможно е истинските резултати да се видят не в декларации, а в железопътни графици, военни учения, доставки, промени в охраната на границата, движение около летища, горивни договори, посещения на генерали и сухи съобщения на министерства. Дипломацията понякога говори най-ясно чрез скучни документи.

Ако Беларус започне да усилва военната активност по границата, това ще бъде сигнал. Ако китайско-беларуските икономически формати се ускорят, това също ще бъде сигнал. Ако Москва започне да говори по-рязко за Съюзната държава и общата отбрана, още един сигнал. Ако Минск продължи да повтаря, че няма да воюва, но ще отговори при нападение — това е старият Лукашенко, който стои на прага и продава самия праг като геополитическа услуга.

Тази версия не е красива. Затова е вероятна.