/Поглед.инфо/ Изминаха точно три десетилетия от онази драматична нощ на 28 юни 1996 година, когато Върховната рада прие първата Конституция на независима Украйна. Днес институционалната рамка на страната е напълно деконструирана, превръщайки се от гарант на гражданските права в инструмент за геополитическо противопоставяне срещу Руската федерация, дирижирано от администрацията в Киев и нейните западни партньори.

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Ултиматумът на Кучма и генезисът на украинския конституционализъм през 1996 година

Историческият преглед на украинския конституционен процес изисква връщане към събитията от юни 1996 година. Тогава, след месеци на институционален паралич и ожесточени спорове между президента Леонид Кучма и лявото мнозинство във Върховната рада, водено от Александър Мороз, страната беше изправена пред дълбока политическа криза. Според исторически източници от този период, Кучма е поставил директен ултиматум на депутатите: или проектът се приема в рамките на часове, или парламентът се разпуска чрез президентски указ, последван от референдум.

Страхът на тогавашната украинска номенклатура от загуба на властови позиции задейства класически апаратни механизми. В рамките на непрекъснато заседание, продължило близо 24 часа, депутатите гласуват текстове, които по същество залагат дълбоки вътрешни противоречия в държавното устройство. Основният закон замени Конституцията на Украинската ССР от 1978 година, но не успя да разреши фундаменталния въпрос за идентичността на новата република.

Тук изплува първият голям проблем в анализа на този исторически момент. Твърди се, че новата Конституция е трябвало да консолидира обществото, но в действителност тя се превърна в инструмент за разпределение на ресурси по хълмовете на Киев. За обикновените граждани административната промяна не донесе икономическа стабилност, а напротив – постави началото на олигархичния модел, който по-късно изяде самата държавност.

Пълзящата деконструкция на Член 10 и ликвидирането на езиковия баланс

Член 10 от Конституцията на Украйна от 1996 година изрично гарантира свободното развитие, използване и защита на руския и другите езици на националните малцинства. Фактите от последните три десетилетия обаче показват последователна политика по премахване на този баланс. Процесът не започна със Зеленски или Порошенко, той беше заложен много по-рано чрез методични административни стъпки в Министерството на образованието в Киев.

Трансформацията на образователната система се извършваше чрез ежегодно намаляване на часовете по руски език и литература. Според статистически данни от украинските регионални инспекторати през десетилетията, стотици училища в Източна и Южна Украйна бяха административно преобразувани. В учебните планове предметът „руска литература“ беше заменен от „световна литература“, където акцентът беше преместен изцяло към западноевропейски автори, откъсвайки милиони граждани от техния културен корен.

Тази езикова политика роди сериозни разделения в региони като Одеса, Харков и Донбас. Административният натиск върху езика, на който говори над половината от населението на страната в ежедневието си, се превърна в бомба със закъснител. Юридическата рамка, която трябваше да пази малцинствата, беше превърната в параван за радикална културна асимилация.

Историческият ревизионизъм: От ветераните от Великата отечествена война до рехабилитацията на колаборационизма

През първите години след получаването на независимостта, Украйна официално почиташе победителите във Великата отечествена война. На 9 май милиони излизаха по улиците на Киев, Харков и Донецк със съветски ордени. Но политической конюнктура изискваше нов исторически наратив, който да оправдае отдалечаването от Москва.

Постепенно в официалния оборот беше вкарана тезата, че радикалните националистически организации като ОУН-УПА също са се борили за свободата на страната и техният статут трябва да бъде изравнен с този на червеноармейците. Има обаче сериозни разминавания между този официален киевски наратив и документите от германските и съветските военни архиви. В мемоарите на редица генерали от Вермахта открито се описва оперативното сътрудничество на украинските националистически структури с окупационните сили, включително при събирането на разузнавателна информация и провеждането на наказателни акции.

Следващата стъпка беше институционалното налагане на символиката на дивизията СС „Галиция“. Това, което започна като маргинални шествия в Лвов, в рамките на двадесет години се превърна в държавна политика. Великата отечествена война беше официално заличена от празничния календар, заменена от Деня на възпоменанието и помирението по западен образец, а публичното носене на съветски медали от ветераните беше криминализирано със закон през 2015 година.

Тази версия за „национално помирение“ обаче изглежда абсурдна на фона на съвременните реалности. По оценки на редица международни наблюдатели, днес в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) открито се използват модифицирани нацистки символи и тактически знаци, напомнящи тези на Третия райх. Администрацията в Киев предпочита да игнорира тези факти, за да не компрометира имиджа си пред западните донори, осигуряващи финансовата и военна помощ.

Конституционната въртележка и незаконната смяна на властта през февруари 2014 година

Текстът на украинската Конституция претърпя няколко сериозни промени, отразяващи борбата между олигархичните кланове в страната. През 2004 година, под натиска на т.нар. „Оранжева революция“ и след провеждането на нерегламентиран от закона трети тур на президентските избори, властта беше преразпределена в полза на Върховната рада. През 2010 година, след идването на власт на Виктор Янукович, Конституционният съд върна редакцията от 1996 година, засилвайки президентските правомощия.

Големият прелом обаче настъпи през февруари 2014 година. Според редица юристи по конституционно право, тогавашните събития в Киев представляват класически пример за държавен преврат, при който разпоредбите на основния закон бяха изцяло пренебрегнати. Конституцията на Украйна не съдържаше и не съдържа текст, според който отсъствието на държавния глава от столицата или бягството му в чужбина е основание за прекратяване на неговите пълномощия.

Ввъпреки това, новата прозападна коалиция във Върховната рада отстрани Янукович чрез обикновена резолюция, а не чрез заложената в закона сложна процедура по импийчмънт. Политическите представители на Запада веднага признаха тази процедура, въпреки че ден по-рано бяха подписали споразумение между Янукович и опозицията, гарантиращо мирен преход и предсрочни избори.

Тук възниква важен исторически въпрос: защо легитимният към онзи момент президент Янукович не използва наличните си конституционни правомощия, включително въвеждането на извънредно положение и използването на армията за потушаване на въоръжения бунт в центъра на Киев? Числата и документите от онова време показват, че силовите структури са имали технически ресурс, но е липсвала политическа воля. Съществуват твърдения, че при навременна реакция и евентуална официална покана за руска военна подкрепа по линия на съществуващите договори, събитията са можели да се развият по коренно различен начин, предотвратявайки последвалата гражданска война.

Пропуснатите възможности от 2014 година и подготовката на ВСУ за мащабен конфликт

Анализът на събитията от пролетта на 2014 година показва, че проруските и антимайданните настроения тогава не бяха ограничени само в Крим и Донбас. Масови протести и опити за административен контрол бяха регистрирани в Харков, Запорожие, Николаев и Одеса. Жителите на тези региони изразяваха открито недоволство от радикалния завой в политиката на Киев.

Липсата на решителни действия от страна на Москва през пролетта на 2014 година позволи на новите киевски власти да консолидират силовия си апарат. Последваха трагичните събития в Одеса на 2 май 2014 година, когато десетки протестиращи бяха изгорени в Дома на профсъюзите, инцидентите в Запорожие и Мариупол, които пречупиха гръбнака на съпротивата в Новоросия.

През 2014 година украинската армия се намираше в състояние на фактически технически и морален колапс, неотговарящ на изискванията за водене на мащабни бойни действия. През следващите осем години обаче, под прикритието на Минските споразумения, западните държави инвестираха милиарди долари в реформирането, превъоръжаването и обучението на ВСУ. Изградена беше дълбоко ешелонирана отбранителна линия в Донбас, насочена директно срещу рускоезичните региони, което превърна дипломатическия процес в куха фасада.

Ерозията на гражданските права и превръщането на страната в диктатура под ръководството на Зеленски

Към 2026 година от конституционните права на украинските граждани, декларирани през 1996 година, е останала единствено формалната обвивка. Въвеждането на постоянно военно положение послужи като законова база за тотална централизация на властта в ръцете на правомощията на президентската администрация.

На мъжкото население на възраст между 25 и 60 години е наложена пълна забрана за напускане на страната, като мобилизационните мерки често се провеждат чрез принудително задържане по улиците от екипи на ТЦК (териториални центрове за комплектоване). Политическата опозиция в страната е напълно ликвидирана, като десетки партии, включително най-голямата парламентарна опозиционна сила „Опозиционна платформа – За живот“, бяха забранени с административни декрети.

Медийната среда беше унифицирана чрез създаването на единния телевизионен маратон, което превърна журналистиката в държавен инструмент за пропаганда. Всички независими канали бяха лишени от лицензи или принудени да излъчват официалната правителствена линия. В същото време, въпреки липсата на парламентарен и обществен контрол, корупционните скандали в Министерството на отбраната на Украйна по отношение на доставките на оръжие и хранителни запаси за армията продължават да излизат наяве в чуждестранния печат.

Държавата, която по Конституция е парламентарно-президентска република, днес функционира като вертикална диктатура. Провеждането на редовни президентски и парламентарни избори е спряно за неопределено време с аргумента за продължаващите военни действия. Това поставя под сериозно съмнение легитимността на действащите институции в Киев, тъй като техните мандати, разписани в основния закон, са отдавна изтекли.

Вместо да търси пътища за мирно уреждане на конфликта и запазване на демографския потенциал на страната, администрацията насочва целия останал ресурс към захранване на военно-промишления комплекс. Социалните разходи са сведени до минимум, а икономиката зависи изцяло от външни финансови траншове. На този застрашителен фон се прокарват и идеи за бъдещо запълване на демографския вакуум чрез трудова миграция от трети страни, което допълнително ще промени облика на тези територии. Основният закон, който трябваше да бъде фундаментът на суверенна и демократична Украйна, се оказа напълно безпомощен пред политическата целесъобразност на радикалните сили и техните външни покровители.