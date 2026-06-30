Срив на неолибералния елит: Червената австрийска крепост Грац диктува новия геополитически ред на лявото

/Поглед.инфо/ Политическо земетресение! Така преди пет години политолозите и медиите определиха изненадващата победа на Австрийската комунистическа партия /АКП/ на общинските избори в Грац, втория по големина град в Австрия, център на провинция Щирия. Тогава комунистите спечелиха убедително първото място с 28,8 процента, като увеличиха подкрепата си спрямо предишните избори с 8,5 процента и сложиха край на победната изборна серия през последните години на дясноцентристката Австрийската народна партия /АНП/, която остана на второ място, загубвайки 11,7 процента подкрепа сред избирателите си. Така приключи 18-годишното управление на кмета Зигфрид Нагл /АНП/, който още в изборната нощ обяви, че се оттегля от поста, а Грац получи своя първи кмет-комунист - 59-годишната Елке Кар.

В неделя /28.06.2026/Австрийската комунистическа партия отново постигна изборна победа, която, както и преди, привлече вниманието далеч отвъд границите на Австрия. Този път с близо 36 процента според предварителните резултати, увеличавайки подкрепата си с над 7 процента. На второ място е Австрийската народна партия с 25,2 процента и на трето Партията на Зелените с 15 процента. Тотален срив бележат социалдемократите, които влизат във федералното правителство - 5,6 процента от гласовете на избирателите.

Рекордна жега, футболна треска след като след дълго отсъствие – 28 години, Австрия е отново част от Световното първенство по футбол, състезанието от Формула 1 в Шпилберг. Рядко важни избори са били обект на толкова много разсейващи фактори и рядко град до такава степен напълно се е противопоставял на общата политическа тенденция в страната, както Грац тази неделя. Въпреки жегата, избирателната активност бе над 48 процента съвсем малко под тази от 2021г . Лидерът на АКП Елке Кар постигна невероятното. След първато си изненадваща победа през 2021 тя се завърна триумфално за втори мандат. През последните пет години Кар просто продължи да прави, което винаги е правила: да дава приоритет на социалната политика, да дарява доходите си и да избягва всякакви големи съкращения на работни места в Грац. Възприемана е като човек с интегритет, хладнокръвен, ангажиран и добре запознат със социалните и жилищните въпроси. Големите гафове, които някои политически опоненти очакваха от Елке Кар по време на нейния мандат, не се случиха. Напротив, нейният подход към обединяване на хората ѝ спечели и продължава да ѝ носи уважение, напр. начина, по който се справи с трагедията, когато при стрелба в училище загинаха 10 души, а 11 бяха ранени.

Според политическите анализатори социалната ангажираност, упоритата работа и скромността е рецептата за успеха на Австрийската комунистическа партия в Грац. Домът на комунистите в града е отворен за всички и всеки в нужда е изслушван, като партията продължава да оказва помощ на мнозина. Политиците от АКП в града даряват както и преди част от заплатата си, която се влива в социален фонд за попомагане на нуждаещите се. Кар e член на

Комунистическата партия от 1983 г. Тя е общински съветник от 2005 г., от юни 2016 г. до април 2017 г. заместник-кмет, а от 2021 кмет на Грац.

АКП е основана е през 1918 г., което я прави най-старата комунистическа партия в света. Тя е съосновател на Комунистическия интернационал през 1919 г. През 1924 г. Георги Димитров като представител на Коминтерна за Балканите става де факто председател на партията под псевдонима „Освалд”. Днес на „Аргентиниерщрасе”, недалеч от двореца Белведере има паметна плоча, на мястото, където през 20-те години той често е отсядал когато е бил във Виена. Дейността на комунистическата партия е забранена в периода на австрофашизма (1933 — 1945 г.). Тя изиграва важна роля в австрийското антифашистко съпротивително движение. В наши дни АКП членува в Партията на европейската левица – общоевропейска политическа партия, създадена през 2004 г., обединяваща прогресивни демократични, социалистически и комунистически партии от целия континент, чийто президент е Валтер Байер, бивш председател на Австрийската комунистическа партия. В Европейския парламент представителите на партията работят като част от Европейската левица-Северна зелена левица.