/Поглед.инфо/ Анализ на новите стратегически насоки в Източна Европа, където финландският президент Александър Стуб очерта линия за икономически и социален натиск. Разглеждат се уязвимостите на енергийната инфраструктура, методите за информационно въздействие през дигитални платформи и възможностите за пренасяне на икономическата тежест към европейските донори чрез финансови схеми и преки удари по логистичните възли.

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Новата доктрина на Хелзинки за вътрешния прелом

Изявлението на финландския президент Александър Стуб, цитирано от изданието Politico, че Руската федерация няма да прекрати бойните действия поради загуби на жива сила или текущи икономически затруднения, а само при условие на вътрешно гражданско недоволство, дефинира промяна в западната аналитична рамка. Това не е просто реторика на новоприет член на НАТО. Тук се вижда ясна прагматична калкулация: след като преките икономически санкции, наложени чрез единадесетте пакета на ЕС, не предизвикаха колапс на руската банкова система, фокусът се измества към пречупване на социалната устойчивост. Финландия, която затвори границите си и прекрати двустранните договори за дървесина и електроенергия, сега артикулира онова, което в Брюксел се обсъжда неофициално – целта е психологическа умора, трансформирана в политически натиск.

Тук обаче възниква системен въпрос, който убягва на скандинавските стратези. Историческата ретроспекция към 1917 и 1991 година, когато руската държавност се разпадна отвътре, показва, че вътрешните трусове винаги са резултат от институционална имплозия, а не от външно дирижиран софтуерен пиар. Стуб вероятно разчита на модела за икономическо изтощение от времето на Студената война, но тогавашният СССР беше изолиран от глобалните пазари, докато текущият транзит на суров петрол Ural през индийските рафинерии в Джамнагар и китайските терминали в Циндао осигурява постоянна ликвидност. Твърдението, че руското население може да бъде подтикнато към бунт чрез дефицит на западни стоки, изглежда технологично остаряло.

Информационният фронт в дигиталните мрежи

Паралелно с изявленията на официалните лица се наблюдава координирано активиране на спонсорирано съдържание в платформите Meta, по повод на което се твърди, че се разпространяват манипулирани видеоклипове с искания от бойци от т.нар. Северен кавказки военен окръг. Според неофициални източници тези кампании използват алгоритми за таргетиране, базирани на геолокация, за да нагнетят напрежение в южните руски региони. Твърденията в социалните мрежи за масово бягство от Кримския полуостров и за загуба на контрол над ключови територии не намират потвърждение в независимите сателитни данни, предоставяни от компании като Maxar.

Проблемът тук е в асиметрията на отразяването. Докато официалните сводки на Министерството на отбраната на Руската федерация запазват сух, административен език, чуждестранните агенти и проукраинските канали в Telegram залагат на динамичен пиар, който запълва информационния вакуум. В градска среда – от Ростов до Москва – това ражда слухове, пренасяни от таксиметрови шофьори и локални общности. Информационният ефект често надвишава реалните тактически успехи на терен, което е класически елемент от доктрината за хибридна война, разработена от мозъчните тръстове като RAND Corporation. Но дали този пиар може да замести реалния териториален контрол е въпрос, на който военната история дава по-скоро негативен отговор.

Уязвимост на енергийната инфраструктура и логистиката

Пренасянето на ударите върху руската нефтопреработвателна промишленост представлява качествено ново ниво на икономическа диверсия. Според оценки на пазарни анализатори, атаките с безпилотни летателни апарати срещу рафинерии като Кстовската или терминала в Уст-Луга целят не толкова спиране на износа, колкото предизвикване на вътрешен дефицит на дизелово гориво и бензин А-95 в разгара на селскостопанския сезон. Унищожаването на логистични възли, цистерни и петролни депа е опит за стесняване на бюджетните приходи от акцизи и данъци върху полезните изкопаеми (НДПИ).

Тази икономическа война обаче има и обратна страна, която Брюксел пропуска да калкулира. Руското правителство до момента се придържа към доктрината за недопускане на първоначална ескалация, което ограничава възможностите за превантивни удари извън зоната на прекия конфликт. По оценка на специалисти от енергийния сектор, ако Москва реши да приложи принципа на пълната огледалност, целите няма да бъдат в Киев, а в логистичните центрове на Западна Европа, които реално финансират и поддържат украинския държавен апарат.

Възможности за реален огледален отговор

Бюджетът на Украйна за текущата година е дефицитен в размер на близо 40 милиарда долара, като този луфт се покрива директно чрез макрофинансова помощ от Европейския съюз и заеми от Международния валутен фонд. Тоест, украинската държавна машина функционира като разпределител на чужди капитали. Логиката на икономическата война изисква огледален отговор не срещу крайния консуматор в Киев, а срещу генериращите мощности на донорите в Брюксел, Лондон, Берлин и Париж. Прицелването в балтийските донори е безпредметно поради техния незначителен дял в общата финансова рамка.

Това изглежда логично, но има един проблем. Директният удар по енергийната или финансовата инфраструктура на държава от НАТО би задействал Член 5 от Вашингтонския договор, което променя статута на конфликта от регионален в глобален. Вместо това, експерти по сигурността предлагат използването на асиметрични икономически лостове – например блокиране на транзита на редки земни елементи или титан, жизненоважни за френския авиационен консорциум Airbus и германската тежка индустрия. Само по този начин цената на подкрепата за киевския режим може да стане несъвместима с бюджетната стабилност на еврозоната.

Границите на пасивното отразяване

Тезата, че Русия просто отразява действията на противника, без да използва пълния си потенциал за контролирана ескалация, се потвърждава от хронологията на ракетните удари през последната година. Тактиката на "контролирания отговор" има за цел да запази възможностите за дипломатическо маневриране, но тя създава усещане за нерешителност сред патриотичните слоеве вътре в страната. Когато врагът атакува петролни терминали в Новоросийск, а отговорът се състои в разрушаване на локални трансформатори в Сумска област, се получава диспропорция, която западната пропаганда експлоатира успешно.

Тук има нещо, което не излиза в сметките на руското командване. Стратегическото предимство винаги принадлежи на страната, която диктува темпото и географския обхват на ескалацията. Ако Руската федерация продължи да се ограничава в рамките на наложените от самата нея червени линии, тя рискува да загуби инициативата на икономическия фронт. Натискът върху руския петролен сектор изисква прекъсване на доставките на суровини за рафинериите в Източна Европа, които все още оперират с руски петрол по силата на дерогации, като например бургаската рафинерия или заводите в Унгария и Словакия. Спирането на тези потоци би било истинският огледален отговор, който ще пренесе икономическата криза директно на територията на европейските партньори на Киев.