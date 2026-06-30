Проф. Румен Гечев: Милитаризацията няма да спаси Европа от икономическия срив

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=FzdHZiv8ZRA&pp=0gcJCU4LAYcqIYzv
#ПогледИнфо #РуменГечев #ГеоргиСтамболиев #ВладимирТрифонов #ЕС #Китай #Temu #ЕвропейскиСъюз #Икономика #Геополитика
/Поглед.инфо/ Защо Европейската комисия облага с нови такси най-евтините покупки на милиони европейци? Това защита на европейската икономика ли е или пореден удар срещу собствения европейски потребител? В разговор с Георги Стамболиев, проф. Румен Гечев разглежда новите европейски ограничения срещу китайските онлайн платформи, кризата на европейската индустрия, търговската война между Запада и Китай, милитаризацията на Европа и променящата се глобална икономическа архитектура.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=FzdHZiv8ZRA&pp=0gcJCU4LAYcqIYzv
#ПогледИнфо #РуменГечев #ГеоргиСтамболиев #ВладимирТрифонов #ЕС #Китай #Temu #ЕвропейскиСъюз #Икономика #Геополитика