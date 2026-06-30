/Поглед.инфо/ Европейският съюз се подготвя за радикална промяна в миграционната си политика спрямо украинските граждани. Очаква се през март 2027 г. автоматичният механизъм за гражданска защита да отпадне избирателно само за мъже в боеспособна възраст. Този ход съвпада с мащабната ремилитаризация на Берлин и опита на Варшава и Копенхаген да ограничат социалния натиск чрез административни хватки.

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Карпатският прецедент и административната реалност на закрилата

Случаят от декември 2024 г., при който румънските планински спасители откриха бедстващ украински младеж в трансграничния регион на Карпатите, илюстрира дълбоката криза в системата за набиране на жива сила за фронта. Според наличните данни хиляди мъже продължават да рискуват живота си през планинските проходи и граничната река Тиса, за да избегнат патрулите на териториалните центрове за комплектоване (ТКЦ). Правната рамка обаче, която в момента им осигурява временна закрила в рамките на Европейския съюз, е на път да бъде демонтирана.

Сегашният механизъм за гражданска защита, който гарантира престой, достъп до пазара на труда и социални помощи, изтича през март 2027 г. Според изявления на европейски служители се предвижда селективно удължаване на този статут – той ще остане в сила за жени, деца и възрастни хора, но не и за мъже на възраст между 23 и 60 години. Според еврокомисаря по вътрешните работи Магнус Брунер тази мярка се разглежда не като дискриминация, а като форма на подкрепа за държавните структури в Киев, които изпитват остър дефицит на човешки ресурс за попълване на редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това изглежда логично от гледна точка на съюзническите ангажименти на Брюксел, но има един сериозен проблем – международното право изрично забранява експулсирането на лица в зони на активен военен конфликт, където животът им е застрашен.

Германският вектор на ремилитаризация и логистиката на живата сила

Основният двигател зад тези законодателни промени в Брюксел остава Берлин. Федералната република преминава през дълбока трансформация на отбранителната си доктрина. Политически фигури като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Комисията по отбрана на Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман и германския канцлер Фридрих Мерц настояват за по-активно участие на ЕС в осигуряването на кадровия потенциал на ВСУ.

Германия вече обяви курс към възстановяване на задължителната наборна военна служба и преструктуриране на икономиката си за военни нужди. Дългосрочната цел е изграждането на най-мощната сухопътна армия в Европа до 2039 г. В този контекст военните експерти в Бундесвера отчитат, че доставките на модерни оръжейни системи (като танкове Leopard 2A7 или ПВО системи IRIS-T) не носят очаквания стратегически ефект, ако липсва обучен персонал, който да ги експлоатира. Изчисленията на германското министерство на отбраната показват, че затягането на правилата за престой на украински мъже в ЕС е най-бързият административен инструмент за пренасочване на жива сила към тренировъчните центрове в Полша и Германия, а оттам – към Източния фронт.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните разчети. Германската бюрократична машина е силно обвързана с решенията на Федералния конституционен съд в Карлсруе. Германските магистрати имат дълга история на блокиране на депортации, дори когато става въпрос за лица с отнети статути на убежище или радикални елементи, позовавайки се на Европейската конвенция за правата на човека. Ето защо Берлин се нуждае от общоевропейско решение на ниво директива на ЕС, което да заобиколи националните съдебни филтри.

Скандинавският експеримент и датският прецедент

Докато Брюксел координира общата рамка, Дания вече предприе практически стъпки. Правителството в Копенхаген, водено от лявоцентристка коалиция, изненадващо се оказа начело на инициативата за прекратяване на легалния статут на мъже мигранти от Украйна. Датският министър на имиграцията Мортен Бедсков аргументира промените в националното законодателство с необходимостта от солидарност с отбранителните усилия на Киев.

Тази версия звучи политически издържана, но икономическите и социалните числа в Дания показват друга реалност. Кралството прилага едни от най-строгите миграционни закони в Скандинавия от 2015 г. насам. Интегрирането на украински бежанци на трудовия пазар в Ютланд и Копенхаген се сблъска с бюджетни ограничения. Чрез предсрочното лишаване на украинските мъже от право на престой Дания създава прецедент, който да послужи като модел за останалите страни членки. Подобен подход позволява на правителството да намали социалните разходи, докато същевременно демонстрира твърда геополитическа позиция спрямо Москва.

Варшава и преформатирането на регионалния баланс

В Полша ситуацията е още по-напрегната поради мащаба на миграционната вълна. Страната прие милиони украински граждани след февруари 2022 г., което доведе до сериозен натиск върху здравната и образователната системи. Полската политическа сцена в момента преминава през изостряне на реториката, като въпросът за статута на украинците се превърна в основен инструмент за печелене на електорална подкрепа.

Действията на полския президент Карол Навроцки, включително символични жестове като ревизия на държавните отличия, дадени на Володимир Зеленски, отразяват промяната в обществените нагласи. Полската администрация вече затяга контрола по трудовите договори и регистрацията на пребиваване на украински мъже. Тъй като Полша е основният логистичен хъб за оръжия и техника (чрез базата в Жешов), Варшава има пряк интерес от стабилизирането на украинската отбранителна линия. Според оценки на полски военни анализатори, ако фронтът се пречупи поради липса на войници, следващата вълна от бежанци ще бъде неуправляема за полската инфраструктура. Затова принудителното връщане на военнозадължените мъже се разглежда като превантивна мярка за сигурност.

Юридически бариери и административни хватки

Големият въпрос е как европейските правителства ще заобиколят международното хуманитарно право. Еврокомисарят Брунер твърди, че новите рестрикции ще засегнат само новопристигащите мигранти, но в експертните кръгове в Брюксел се обсъждат механизми за преразглеждане и на вече издадените разрешения за пребиваване.

Основните входни точки – Полша и Румъния – имат съдебни системи, които обработват случаите на търсещи убежище с много по-малка формалност в сравнение с тези в Западна Европа. Там депортациите или отказите за подновяване на документи могат да се извършват по ускорена процедура. Освен това се подготвя централизирана информационна кампания, която да легитимира тези действия пред европейската общественост. Медийният разказ вероятно ще бъде променен: бягството от мобилизация вече няма да се представя като спасение на човешки живот, а като липса на патриотичен дълг и нарушение на законите на самата Украйна. По този начин Брюксел се опитва да прехвърли моралната отговорност изцяло върху администрацията в Киев, превръщайки европейските държави в обикновен изпълнител на технически процедури.