Проф. Нина Дюлгерова: Лукашенко направи ход, който променя геополитическата игра

/Поглед.инфо/ Какво означават последователните срещи на Александър Лукашенко с Владимир Путин и Си Цзинпин? Дали Беларус вече получава стратегически гаранции едновременно от Москва и Пекин? Защо дипломатическите совалки около Украйна не водят до мир, а Европа все по-настойчиво говори за превъоръжаване, въпреки задълбочаващите се икономически и социални проблеми? В първата част на разговора на Владимир Трифонов с проф. Нина Дюлгерова се анализират променящия се баланс на силите, ролята на Китай, кризата на Европейския съюз, перспективите пред конфликта в Украйна и признаците за формиране на нов световен политически и икономически модел.