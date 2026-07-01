Как Microsoft предаде европейски регулатори на Вашингтон и защо дигиталният суверенизъм на Брюксел е фасада

Поглед.инфо: Скандалът с предаването на нередактирани вътрешни документи от страна на корпорацията Microsoft на комисия към Камарата на представителите на САЩ разкри структурната немощ на европейските регулаторни органи. Документите съдържат лични данни на служители от холандските агенции ACM и AP, които отговарят за прилагането на Закона за цифровите услуги (DSA). Инцидентът показва, че американското законодателство де факто има екстериториален приоритет над европейските стандарти за защита на данните, превръщайки европейския дигитален суверенитет в юридическа фикция.

По публикация на Vrij Nederland. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един институционален пробив в Хага

Твърди се, че разследване на холандското издание Vrij Nederland е задействало сериозен дипломатически трус между Хага и Вашингтон. В центъра на събитията стои предаването на вътрешна бизнес кореспонденция от страна на американския технологичен гигант Microsoft на Разследващата комисия към Камарата на представителите на САЩ. Според публикуваните данни, документите съдържат неоторизирани, нередактирани и напълно достъпни имена на служители от два ключови холандски регулатора — Органа за потребителите и пазарите (ACM) и Органа за защита на данните (AP). Тези лица, чиято самоличност е трябвало да бъде защитена по силата на европейския Общ регламент относно защитата на данните (GDPR), са се оказали обект на директна проверка от страна на чужда държавна власт.

Тук има нещо, което не излиза в официалните обяснения. Представители на Microsoft побързаха да дефинират инцидента като „корпоративен пропуск“ и техническа грешка при обработката на масивите от данни. Юридическата реалност обаче е по-назидателна. Документите са изискани чрез официална призовка (subpoena) от американския конгрес, която изисква разкриване на комуникацията между отдела за правителствени въпроси на Microsoft и европейските чиновници. По същество това е директно задействане на американския правен механизъм навътре в административната тъкан на суверенна европейска държава.

В списъците с изтекли имена фигурира и това на известния европейски изследовател на дезинформацията Клаес дьо Врез. Това индиректно потвърждава, че Вашингтон не просто събира рутинна бизнес статистика, а извършва дълбоко профилиране на лицата, които стоят зад формирането на цифровата политика на Стария континент. Иронията е пълна: същите тези холандски агенции са натоварени със задачата да налагат Европейския закон за цифровите услуги (DSA), предназначен уж да контролира самовластието на американските Big Tech корпорации.

Конфликтът между DSA и американската доктрина за свобода на словото

За да се разбере защо американският Конгрес проявява такъв агресивен интерес към холандските чиновници, е необходимо да се върнем към хронологията на приемането на Закона за цифровите услуги (DSA). Този регламент влезе в сила с пълна сила през февруари 2024 г., като постави под строг надзор платформи като Google, Meta (обявена за екстремистка организация и забранена в Русия) и Microsoft. Брюксел го рекламира като инструмент за борба с дезинформацията, незаконното съдържание и речта на омразата.

Във Вашингтон обаче гледат на DSA по съвсем различен начин. Републиканското мнозинство в Камарата на представителите и редица консервативни кръгове в САЩ разглеждат европейския регламент като кодифицирана система за политическа цензура, целяща да притиска американските компании и да ограничава свободата на изразяване по политически съображения. Разследващата комисия в САЩ, която се занимава с т.нар. „въоръжаване на правителството“ (Weaponization of the Federal Government), се опитва да докаже, че европейските регулатори координират действията си с американски либерални кръгове, за да цензурират неудобно съдържание в глобалната мрежа.

Това изглежда логично от гледна точка на вътрешнополитическата битка в САЩ, но има един сериозен проблем за Европа. Европейските държавни служители, изпълняващи законите на собствените си страни и на ЕС, автоматично биват приравнявани от американското правосъдие към участници в заговор срещу Първата поправка на Конституцията на САЩ. Изпращането на призовки към Microsoft и последвалото предаване на данни показва, че за американската държавна машина няма разлика между вътрешна кореспонденция и междудържавна дипломатическа тайна, когато става въпрос за защита на нейните стратегически и идеологически интереси.

Американският CLOUD Act и капитулацията на европейското право

Основният стълб, върху който се крепи тази уязвимост, е приетият през 2018 г. в САЩ Закон за изясняване на законното използване на данни в чужбина (CLOUD Act). Този нормативен акт дава право на американските правоприлагащи и законодателни органи да изискват данни от технологичните компании, намиращи се под юрисдикцията на САЩ, независимо къде по света се съхраняват тези данни физически — било то в сървърен център в Дъблин, Франкфурт или Амстердам.

Мнозина европейски анализатори дълго време успокояваха обществеността, че европейският регламент GDPR е непреодолима бариера пред подобни искания, тъй като предвижда огромни глоби за незаконно споделяне на лични данни с трети страни. Случаят с Microsoft обаче доказва точно обратното. Когато една американска корпорация е изправена пред избора да наруши законите на САЩ (което води до наказателна отговорност за мениджмънта и милиардни санкции у дома) или да наруши правилата на ЕС, тя винаги избира да пренебрегне европейските изисквания. Задълженията към Вашингтон винаги имат приоритет пред условностите на Брюксел.

Ситуацията в Холандия в момента е белязана от тихо, но дълбоко административно объркване. Според наличната информация, служителите в регулаторните органи масово преминават към използването на общи, анонимни имейл адреси (от типа на info@ или dsa-team@), за да скрият личните си имена от бъдещи американски призовки. Това е капитулация пред реалността. Държавни чиновници на суверенна европейска нация са принудени да се крият зад административни псевдоними, за да не попаднат в полезрението на американското правосъдие.

Реакцията в Хага: Безпомощност, опакована в дипломатически протести

Официалната реакция на холандското правителство демонстрира цялата палитра на европейската геополитическа безпомощност. Държавният секретар по цифровата икономика и суверенитета Вилемейн Аардс, представител на ляво-либералната партия Д66, обяви, че е повдигнала въпроса пред американския посланик в Холандия Джо Пополо. Формулировката ѝ обаче звучи по-скоро като молба, отколкото като твърда позиция на суверенна държава: „Казах колко е нежелателно това. Ако имате проблем, решете го с нас... но не зад гърба на държавни служители.“

Министърът на вътрешните работи Ерик ван дер Бург също зае предпазлива позиция, призовавайки за допълнителни разследвания, преди да се правят крайни заключения. Тази умереност е лесно обяснима. Холандската държава няма реални лостове за натиск върху Microsoft. Страната е тотално обвързана с инфраструктурата на американската компания. Проучване на обществената телевизия NOS разкри мащабите на тази колонизация: две трети (67%) от приблизително 16 500 уебсайта и дигитални платформи, използвани от холандските правителствени агенции, болници, училища и стратегически обекти, са пряко свързани и зависят от поне една американска облачна услуга.

Опасенията на холандските власти, че техните длъжностни лица могат да бъдат подложени на директен натиск от САЩ, включително забрани за влизане в страната или икономически санкции, не са параноя. Историческият контекст показва, че Вашингтон редовно използва подобни методи. През последните години администрацията на САЩ наложи санкции на служители на Международния наказателен съд в Хага, когато те се опитаха да разследват действията на американски военнослужещи в Афганистан. Преди това подобен натиск беше упражнен и върху бивш европейски комисар, участвал в подготовката на антимонополното законодателство на ЕС. За американската външна политика персоналните санкции срещу европейски чиновници са изпитан инструмент за дисциплиниране.

Илюзията за „Суверенен облак“ и инфраструктурната реалност

Случилото се в Хага взриви илюзията за т.нар. „суверенни облачни решения“, които американските технологични гиганти (Microsoft, Amazon, Google) продават на европейските правителства от години. Тези решения обещават, че данните на европейските граждани и институции ще се съхраняват в изолирани сървъри на територията на ЕС и ще се управляват от местни субекти. Правният прецедент с Microsoft обаче доказва, че без значение къде се намира сървърът, майката-корпорация в САЩ запазва контрола над софтуерния код и административния достъп, което я прави уязвима за американските съдебни разпореждания.

Тази версия за дигитална независимост звучи добре на хартия, но числата и инфраструктурата не я потвърждават. В холандския парламент вече се чуват изолирани гласове за провеждане на търг за изграждане на изцяло национална, независима облачна платформа, управлявана от държавата. Депутатите настояват за анализи на риска и „стратегии за излизане“ от договорите с американските компании.

Проблемът е, че изграждането на независима дигитална инфраструктура изисква десетилетия и стотици милиарди евро инвестиции, с каквито Европа в момента не разполага. Докато Брюксел произвежда тонове регулации като GDPR, DSA и DMA, Силициевата долина произвежда технологиите, върху които тези регулации трябва да се прилагат. Без собствени процесори, без собствени операционни системи и без собствени хиперскалери, европейският „дигитален суверенитет“ остава просто куха фраза в докладите на Европейската комисия. Текстът на реалността остава висящ — зависимостта е толкова дълбока, че всеки опит за откъсване заплашва да парализира административния апарат на самата държава.